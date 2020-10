Fuglsang skuffer i Giro-starten, hvor landsmand suser på podiet og vinderen sætter rekord

Direkte sport i tv Lørdag 3. oktober TV 2 16.00 Håndbold: Danmark-Montenegro (k) TV 2 Sport 13.45 Håndbold: Norge-Frankrig (k) 20.45 Fodbold: Udinese-Roma TV3+ 18.30 Fodbold: Leeds-Manchester City TV3 Sport 13.30 Fodbold: Silkeborg-Hobro 15.30 Fodbold: Frankfurt-Hoffenheim 19.00 Speedway: Toruns Grand Prix 22.00 Motorsport: Nascar TV3 Max 13.30 Fodbold: Chelsea-Crystal Palace 16.00 Fodbold: Everton-Brighton 18.30 Fodbold: RB Leipzig-Schalke 04 21.00 Fodbold: Newcastle-Burnley Xee 15.30 Fodbold: Dortmund-Freiburg Kanal5 12.40 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open Eurosport 2 10.50 Superbike: VM-afdeling 12.40 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 13.00 Fodbold: Valladolid-Eibar 16.00 Fodbold: Atlético Madrid-Villarreal 18.30 Fodbold: Real Sociedad-Getafe 21.00 Fodbold: Valencia-Real Betis 01.35 Fodbold: Toronto-Philadelphia

Cykling. Mens den tidligere tredobbelte U23-verdensmester i enkeltstart Mikkel Bjerg (UAE) debuterede i Giro d’Italia med en flot tredjeplads slået med 22 sekunder af den italienske VM-guldvinder i disciplinen Filippo Ganna (Ineos) i det 15,1 km lange temporidt i Palermo, der indledte den 103. udgave af den italienske rundtur, kom det danske klassementshåb Jakob Fuglsang (Astana) skuffende fra start.

Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Fuglsang blev som nr. 100 slået med 1.47 minut af Ganna. Bedst af favoritterne klarede waliseren Geraint Thomas (Ineos) sig på fjerdepladsen 23 sekunder efter sin sejrende italienske holdkammerat, der med tiden 15.24 minutter præsterede en gennemsnitshastighed på 58,831 km/t, hvilket er rekord for en enkeltstart. Mikkel Bjergs tid var kun 49 hundrededele af et sekund langsommere end portugiseren João Almeidas (Quick Step) på andenpladsen.

Cykling. Efter to dage med danske sejre i BinckBank Tour triumferede det hollandske multitalent Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) på den 183 km lange afsluttende etape fra Ottignies Louvain-la-Neuve til Gerardsbergen. Med 50 km tilbage satte den 25-årige en solooffensiv ind, og mens den danske indehaver af førertrøjen Mads Pedersen (Trek) trods ihærdig fight måtte opgive at deltage i forfølgelsen, var landsmanden Søren Kragh Andersen (Sunweb) en del af den kvartet, der optog jagten. Van der Poel formåede dog at holde hjem til både etapegevinst og samlet sejr, mens Søren Kragh blev nr. 4 på etapen og beholdt sin andenplads i klassementet.

Fodbold. Topholdet Brøndby var mindre en ti minutter fra et overraskende hjemmebaneresultat mod Kolding Q i kvinderens bedste række, men to scoringer i slutfasen af den suveræne ligatopscorer Nanna Christiansen sikrede vicemestrene en sejr på 3-2 – og et forspring i tabellen på 6 point ned til HB Køge.

Fodbold. Efter at have fået to indhop i Liga Cup-kampe debuterede en af Chelseas dyre sommerindkøb i Premier League på fornem facon. Den 375 millioner kroner dyre venstreback Ben Chilwell viste offensivt instinkt og stod helt rigtigt placeret i 50. minut, hvor han uhindret kunne svinge venstrebenet fra 7-8 meters afstand og hamre 1-0-føringen ind mod Crystal Palace. Et kvarter senere headede Kurt Zouma så Chilwells indlæg i mål til 2-0, inden Jorginho på to straffespark sørgede for en 4-0-sejr.

Fodbold. Liverpool må klare sig uden stjernen Sadio Mane i søndagens udekamp mod Aston Villa. Senegaleseren er smittet med coronavirus. Ifølge Liverpool udviser Mané milde symptomer, men har det overordnet godt.

Fodbold. Hvis alt går vel, er Sadio Mane tilbage på banen for Liverpool, når klubbens skal møde FC Midtjylland i Champions League, hvor kampprogrammet i gruppe D ser således ud:

Onsdag 21. oktober kl. 21: FC Midtjylland-Atalanta, Ajax-Liverpool

FC Midtjylland-Atalanta, Ajax-Liverpool Tirsdag 27. oktober kl. 21: Liverpool-FC Midtjylland, Atalanta-Ajax

Liverpool-FC Midtjylland, Atalanta-Ajax Tirsdag 3. november kl. 21: FC Midtjylland-Ajax, Atalanta-Liverpool

FC Midtjylland-Ajax, Atalanta-Liverpool Onsdag 25. november kl. 21: Ajax-FC Midtjylland, Liverpool-Atalanta

Ajax-FC Midtjylland, Liverpool-Atalanta Tirsdag 1. december kl. 21: Atalanta-FC Midtjylland, Liverpool-Ajax

Atalanta-FC Midtjylland, Liverpool-Ajax Onsdag 9. december kl. 18.55: FC Midtjylland-Liverpool, Ajax-Atalanta

Uefa tillader, at stadionkapaciteten kan udnyttes op til 30 procent, hvilket i FC Midtjyllands tilfælde vil betyde, at der kan lukkes ca. 3.000 tilskuere ind. Det er dog til syvende og sidst de danske myndigheder, der beslutter, om der må lukkes tilskuere ind. I øjeblikket er det frem til 18. oktober tilladt at være 500 personer - inklusive spillere, officials etc. - på et stadion under en kamp.

Foto: Harold Cunningham/Ritzau Scanpix

Tennis. Den 22-årige tyske kvalifikationsspiller og grandslam-debutant Daniel Altmeier fortsætter med at imponere ved French Open i Paris. Lørdag chokerede ranglistens nummer 186 i 3. runde ved at besejre den 7. seedede italiener Matteo Berrettini 6-2, 7-6, 6-4. Matteo Berrettini producerede hele 42 uprovokerede fejl i dysten, der var tredje kamp i træk, hvor den servestærke Daniel Altmeier ikke afgav sæt. 3. runde blev derimod endestationen for den franske wildcard-spiller Clara Burel. Ranglistens nummer 357 (!) solgte sig dog dyrt mod den kinesiske veteran Zhang Shuai, der vandt 7-6, 7-5.

Cykling. Amalie Dideriksen kan for første gang i karrieren kalde sig danmarksmester i enkeltstart. På en 22 km lang rute ved Skælskør var Boels-Dolmans-rytteren hurtigste kvinde i 30.38 minutter. Det var 15 sekunder hurtigere end Trine Schmidt og 22 sekunder hurtigere end Birgitte Krogsgaard. Hos mændene forsvarede Kasper Asgreen (Quick-Step) titlen, der kommer oveni landevejsmesterskabet, han sikrede sig på Fyn i august. Martin Toft Madsen fra BHS-PL Beton Bornholm fik sølv og der var bronze gik til Toft Madsens holdkammerat Frederik Muff.

Fodbold. Serie A-klubben Genoa har nu 17 spillere i karantæne som følge af et massivt coronaudbrud. Danskerne Lukas Lerager og Lasse Schöne er blandt de ramte, og klubbens kamp lørdag mod Torino er blevet udsat på ubestemt tid.