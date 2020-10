Lavpunkt: »Der er jo ingen, der gider tabe 2-7, vel?«

Direkte sport i tv Mandag 5. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: GOG-KIF Kolding (m) TV3 Sport 02.10 NFL: Green Bay-Atlanta Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia



Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær siger, at han ramte et personligt lavpunkt, da hans klub søndag tabte vanvittige 1-6 på hjemmebane til Tottenham. »Det er en forfærdelig følelse - den værste dag, jeg har haft som United-manager og -spiller«, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi kan ikke acceptere sådanne præstationer. Jeg rækker hånden i vejret. Det er mig, der er lederen, og jeg er ansvarlig for det her«.

Fodbold. Også Liverpool-bossen Jürgen Klopp havde forklaringsproblemer efter mesterholdets endnu mere sensationelle 2-7-nedtur i Birmingham mod Aston Villa. »Der er jo ingen, der gider tabe 2-7, vel? For nogle år siden gav vi hinanden håndslag på, at vi ville skrive historie med den her klub. Det her kapitel er naturligvis helt forkert«, siger Klopp til BBC og tilføjer: »Vi havde store chancer i kampen, som vi ikke udnyttede, men når man lukker syv mål ind, kan jo ikke bare sige, at det ville have sluttet 7-7«. Klopp og co. kan rejse sig, når Premier League genoptages efter landskampspausen 17. oktober. Her møder Liverpool bysbørnene Everton, der er Premier Leagues ubesejrede tophold.

Fodbold. Martin Braithwaite så hele Barcelonas 1-1-kamp i La Liga mod Sevilla fra bænken. Luuk de Jong scorede tidligt for Sevilla i Barcelona, men Philippe Coutinho udlignede allerede i 10. minut.

Motorsport. Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen var søndag impliceret i et styrt i den polske liga, da han i matchen mellem sin klub Gorzow og Wroclaw drejede rundt om sig selv og efterfølgende blev torpederet af Tai Woffinden fra Wroclaw og fortsatte ind i barrieren. På Twitter har de to kørere ifølge Ritzau skrevet sammen om det voldsomme styrt. Her skriver Iversen, at han anser sig selv som heldig, da han var i stand til at rejse sig fra styrtet.

Fodbold. Den unge italienske angriber Moise Kean skifter for resten af sæsonen fra engelske Everton til franske Paris Saint-Germain på en lejeaftale, skriver Reuters.

E-sport. Det danske Counter-Strike-hold Astralis kunne søndag aften juble, da holdet vandt finalen ved ESL Pro League. Astralis leverede en fornem indsats i finalen mod Navi, som blev slået 3-2 i baner.

Basketball. Miami Heat er tilbage i kampoem om NBA-trofæet. Natten til mandag sejrede Miami således i kamp 3 mod LA Lakers med 115-104 og fik dermed reduceret til 1-2 i kampe i serien over maksimalt syv opgør.

Tennis. Tyske Alexander Zverev siger, at han ikke skulle have spillet sin kamp i 4. runde af grand slam-turneringen French Open søndag. Her tabte han i fire sæt til italienske Jannik Sinner. Zverev beklagede sig over feber, og at han følte sig helt og aldeles syg. Ifølge det franske tennisforbund (FFT) har Zverev taget de coronatest, han skulle under turneringen. Hans seneste var 29. september - fem dage inden kampen.