AGF'er til Holland, United handler i Porto og FCN køber tidligere Arsenalspiller

Direkte sport i tv Mandag 5. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: GOG-KIF Kolding (m) TV3 Sport 02.10 NFL: Green Bay-Atlanta Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia



Fodbold. Transfervinduets sidste dag har foreløbig sendt 6 nye udenlandske spillere til Superligaen:

AGF har solgt 21-årige Kasper Lunding til hollandske Heracles. Lunding har de seneste måneder været udlejet til Odds, hvor han har scoret 4 mål i 15 kampe, men den norske lejekontrakt bliver nu til en fast aftale med nummer 12 i Eredivisie.

Yderligere klubskifter i Danmark

Patrick da Silva har fået ophævet sin kontrakt med Lyngby

Magnus Kaastrup fra AGF til Viborg (leje)

Shelove Achelus fra Viborg til Næstved



Can Özkan fra Arminia Bielefeld til Næstved (leje)

Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix Den 27-årige brasilianske venstreback Alex Telles (th.) har vundet mesterskaber i Tyrkiet med Galatasaray og Portugal med FC Porto, inden han i dag skrev en 4-årig kontrakt med Manchester United.

Douglas Costa fra Juventus til Bayern München (leje)

Matteo Darmian fra Parma til Inter (leje)

Ben Godfrey fra Norwich til Everton

Danilo Pereira fra FC Porto til Paris SG (leje)

Ryan Sessegnon fra Tottenham til Hoffenheim (leje)

Moise Kean fra Everton til Paris SG (leje)

Alex Telles fra FC Porto til Manchester United

Justin Kluivert fra AS Roma til RB Leipzig (leje)

Matteo Guendouzi fra Arsenal til Hertha Berlin (leje)

Federico Chiesea fra Fiorentina til Juventus (leje)

Ruben Vinagra fra Wolverhampton til Olympiacos (leje)

Davy Klaassen fra Werder Bremen til AFC Ajax

Erik Maxim Choup-Moting fra Paris SG til Bayern München

Fodbold. FC København blev snydt for en scoring i søndagens 3-2-sejr over FC Nordsjælland. Det erkender formanden for Dansk Boldspil-Unions (DBU) Dommerudvalg, Michael Johansen. »Der sker i situationen en meget beklagelig fejl i brugen af offside-softwaren. VAR sætter offsidelinjen forkert og kommer derfor til den forkerte afgørelse om at annullere scoringen. Målet til Victor Nelsson burde have talt. Det er en menneskelig fejl, som selvfølgelig ikke må ske«, forklarer Michael Johansen i en pressemeddelelse. Scoringen, som burde have øget FCK’s føring til 4-2, blev sat ind i 73. minut.

Fodbold. Frederiksberg Boldklub er af Det Europæiske Fodboldforbund kåret som årets breddeklub. FB blev for et halvt år siden også kåret som årets danske fodboldklub for med åbne arme at have modtaget blandt andre ressourcesvage og flygtninge.

Fodbold. Anders Dreyer fra FC Midtjylland har på grund af en skade meldt afbud til U21-landsholdets EM-kvalifikationskampe mod Malta og Finland. Morten Hjulmand fra østrigske Admira Wacker er udtaget i stedet.

Fodbold. Chelsea-spilleren Tammy Abraham undskylder nu for at have brudt coronarestiktioner i forbindelse med egen fødselsdag. Abraham fejrede lørdag sine 23 år ved en privat surprise-sammenkomst, hvor flere end de af myndighederne tilladte seks personer deltog. Med sig i faldet tager han holdkammeraten Ben Chilwell og Borussia Dortmunds stjernefrø Jadon Sancho.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget den 26-årige venstreback Kristian Pedersen til de kommende landskampe mod Færøerne, England og Island. Det meddeler DBU på Twitter. Kristian Pedersen spiller i den næstbedste engelske række for Birmingham og har aldrig optrådt i den danske Superliga. Pedersen skiftede efter to sæsoner i HB Køge i 2016 til tyske Union Berlin, som solgte ham til englænderne to år senere. Også midtbanemanden Mathias Jensen kan få debut i en af de kommende kampe. Mathias Jensen fra Brentford er en af landstrænerens gamle kendinge fra deres fælles tid i FC Nordsjælland.

Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær siger, at han ramte et personligt lavpunkt, da hans klub søndag tabte vanvittige 1-6 på hjemmebane til Tottenham. »Det er en forfærdelig følelse - den værste dag, jeg har haft som United-manager og -spiller«, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi kan ikke acceptere sådanne præstationer. Jeg rækker hånden i vejret. Det er mig, der er lederen, og jeg er ansvarlig for det her«.

Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix Klopp og co. kan rejse sig, når Premier League genoptages efter landskampspausen 17. oktober. Her møder Liverpool bysbørnene Everton, der Premier Leagues ubesejrede tophold.

Fodbold. Også Liverpool-bossen Jürgen Klopp havde forklaringsproblemer efter mesterholdets endnu mere sensationelle 2-7-nedtur i Birmingham mod Aston Villa. »Der er jo ingen, der gider tabe 2-7, vel? For nogle år siden gav vi hinanden håndslag på, at vi ville skrive historie med den her klub. Det her kapitel er naturligvis helt forkert«, siger Klopp til BBC og tilføjer: »Vi havde store chancer i kampen, som vi ikke udnyttede, men når man lukker syv mål ind, kan jo ikke bare sige, at det ville have sluttet 7-7«. Klopp og co. kan rejse sig, når Premier League genoptages efter landskampspausen 17. oktober. Her møder Liverpool bysbørnene Everton, der er Premier Leagues ubesejrede tophold.