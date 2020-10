Se hvorfor: DBU erkender, at VAR snød FCK for en scoring

Direkte sport i tv Mandag 5. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: GOG-KIF Kolding (m) TV3 Sport 02.10 NFL: Green Bay-Atlanta Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 11.00 Tennis: French Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia



Fodbold. FC København blev snydt for en scoring i søndagens 3-2-sejr over FC Nordsjælland. Det erkender formanden for Dansk Boldspil-Unions (DBU) Dommerudvalg, Michael Johansen. »Der sker i situationen en meget beklagelig fejl i brugen af offside-softwaren. VAR sætter offsidelinjen forkert og kommer derfor til den forkerte afgørelse om at annullere scoringen. Målet til Victor Nelsson burde have talt. Det er en menneskelig fejl, som selvfølgelig ikke må ske«, forklarer Michael Johansen i en pressemeddelelse. Scoringen, som bude have øget FCK’s føring til 4-2, blev sat ind i 73. minut.

Fodbold. Chelsea-spilleren Tammy Abraham undskylder nu for at have brudt coronarestiktioner i forbindelse med egen fødselsdag. Abraham fejrede lørdag sine 23 år ved en privat surprise-sammenkomst, hvor flere end de af myndighederne tilladte seks personer deltog. Med sig i faldet tager han holdkammeraten Ben Chilwell og Borussia Dortmunds stjernefrø Jadon Sancho.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget den 26-årige venstreback Kristian Pedersen til de kommende landskampe mod Færøerne, England og Island. Det meddeler DBU på Twitter. Kristian Pedersen spiller i den næstbedste engelske række for Birmingham og har aldrig optrådt i den danske Superliga. Pedersen skiftede efter to sæsoner i HB Køge i 2016 til tyske Union Berlin, som solgte ham til englænderne to år senere. Også midtbanemanden Mathias Jensen kan få debut i en af de kommende kampe. Mathias Jensen fra Brentford er en af landstrænerens gamle kendinge fra deres fælles tid i FC Nordsjælland.

Fodbold. Brøndby har som første klub i Superligaen handlet på deadlineday. Ny mand på Vestegnen er venstrebacken Blas Riveros, der spiller på Paraguays landshold. Han har fået en fireårig kontrakt. »Blas Riveros er med sine 22 år stadig ung og skal naturligvis udvikle sig yderligere, men med over 100 kampe bag sig hos FC Basel er det samtidig en spiller med god erfaring fra en stærk liga, europæiske gruppespil og landskampe for Paraguay«, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen. Transfervinduet lukker ved midnat.

Fodbold. Også AaB har sikret sig defensiv forstærkning. Ny mand er den svenske landsholdsspiller Oscar Hiljemark. Han kommer til Aalborg på en fri transfer, efter at hans kontrakt denne sommer er udløbet i italienske Genoa. Han har senest været udlejet til Dinamo Moskva. Kontrakten er treårig.

Udvalgte klubskifter på deadlineday

Matteo Darmian fra Parma til Inter (lån)

Nikola Mileusnic fra Adelaide United til Randers FC

Ben Godfrey fra Norwich til Everton

Danilo Pereira fra FC Porto til Paris SG (lån)

Ryan Sessegnon fra Totenham til Hoffenheim (lån)

Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær siger, at han ramte et personligt lavpunkt, da hans klub søndag tabte vanvittige 1-6 på hjemmebane til Tottenham. »Det er en forfærdelig følelse - den værste dag, jeg har haft som United-manager og -spiller«, siger Ole Gunnar Solskjær ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi kan ikke acceptere sådanne præstationer. Jeg rækker hånden i vejret. Det er mig, der er lederen, og jeg er ansvarlig for det her«.

Fodbold. Også Liverpool-bossen Jürgen Klopp havde forklaringsproblemer efter mesterholdets endnu mere sensationelle 2-7-nedtur i Birmingham mod Aston Villa. »Der er jo ingen, der gider tabe 2-7, vel? For nogle år siden gav vi hinanden håndslag på, at vi ville skrive historie med den her klub. Det her kapitel er naturligvis helt forkert«, siger Klopp til BBC og tilføjer: »Vi havde store chancer i kampen, som vi ikke udnyttede, men når man lukker syv mål ind, kan jo ikke bare sige, at det ville have sluttet 7-7«. Klopp og co. kan rejse sig, når Premier League genoptages efter landskampspausen 17. oktober. Her møder Liverpool bysbørnene Everton, der er Premier Leagues ubesejrede tophold.

Golf. Nicole Broch Larsen gik sidste runde af LPGA Tour-turneringen ShopRite LPGA Classic i New Jersey I 73 slag og sluttede dermed i den tunge ende af feltet som nummer 73. Melissa Reid sejrede i en total på 265 slag – 25 slag bedre end danskeren.

Fodbold. Martin Braithwaite så hele Barcelonas 1-1-kamp i La Liga mod Sevilla fra bænken. Luuk de Jong scorede tidligt for Sevilla i Barcelona, men Philippe Coutinho udlignede allerede i 10. minut.