Doublekamp i French Open undersøges for matchfixing

Tennis. En kamp i kvindernes doublerække ved French Open skal undersøges for matchfixing af den franske anklagemyndighed, skriver franske L’Equipe og tyske Die Welt. I et serveparti ved stillingen 2-2 i andet sæt servede russeren Yana Sizikova (der spillede sammen med amerikaneren Madison Brengle) så elendigt, at det har skabt mistanke, fordi der i flere lande blev satset store penge på, at de rumænske modstandere, Andreea Mitu og Patricia Maria Tig, ville vinde partiet. Sizikova indledte og sluttede partiet med markante dobbeltfejl og var i en anden duel så længe om at rejse sig efter at have været i knæ, at hun ikke nåede bolden. Rumænerne vandt da også partiet blankt og senere kampen med 7-6 (10-8), 6-4.

Cykling. Den franske mester, Arnaud Demare (FDJ), vandt den 140 km lange 4. etape af Giro d’Italia, der blev afgjort i en massespurt med slovakken Peter Sagan (Bora) og italieneren Davide Ballerini (Quick-Step) på de næste pladser. Etapen skabte ingen ændringer i toppen af den samlede stilling.

Cykling. En løs drikkedunk var skyld i Ineos-kaptajnen Geraint Thomas’ styrt på mandagens bjergetape i Giro d’Italia. Det meddelte Ineos mandag morgen, inden holdet i formiddagstimerne trak den tidligere Tour de France-vinder ud af løbet. Geraint Thomas fået et mindre brud på bækkenet, som i første omgang ikke blev registreret ved det første hospitalsbesøg mandag, hvor han tabte over ti minutter til de øvrige favoritter på etapen. En privat video på Twitter viser, at en rød drikkedunk triller forbi flere ryttere, inden den ryger ind under Geraint Thomas’ hjul og sender ham i asfalten i relativt høj fart.

»Det er så frustrerende. Jeg havde lagt så meget arbejde i det her løb. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, og jeg var i lige så god - hvis ikke bedre - form, end da jeg vandt Tour de France«, siger den skadede waliser.

Fodbold. Norske Sander Svendsens umiddelbare klubmæssige fremtid er i Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) hænder. Angriberen, der er på kontrakt i OB, nåede mandag til enighed med Brann Bergen om en kontrakt, men der er tvivl om, hvorvidt transferen blev gennemført inden skæringstidspunktet ved midnatstid. Branns sportschef, Rune Soltvedt, siger ifølge Ritzau til Bergensavisen, at han mener, papirerne kom i orden inden midnat. Der ventes afklaring i sagen inden for en uge. Svendsen kom til OB i sidste sæson, hvor han scorede 13 superligamål. I denne sæson er det dog bare blevet til syv minutter på banen for den 23-årige.

Tennis. Ukraines 3.-seedede Elina Svitolina havde knap hørt om sin French Open-kvartfinalemodstander før tirdagens kamp mod kvalifikationsspilleren Nadia Podoroska (nr. 131 på ranglisten før Paris). Men nu ved hun da, hvem argentineren er, og det er endda sådan, at 23-årige Podoroska også har ukrainske rødder. Duellen på Court Philippe-Chatrier endte med sejr til Nadia Podoroska, der via 6-2, 6-4 kan se frem til en semifinale mod enten italienske Martina Trevisan, der ligesom Podoroska er kommet med via kvalifikationen, eller den polske teenager Iga Swiatek, der sendte topseedede Simona Halep ud af turneringen. Før French Open havde Podoroska blot spillet en enkelt kamp på grand slam-niveau ved US Open 2016, og hun er den første kvindelige spiller, der ved French Open er kommet fra kvalifikationen og frem til semifinalen.

Tennis. Holger Rune er videre til 2. runde i ITF-turneringen i portugisiske Setubal efetr sejr mod femteseedede Tsung-Hua Yang på 7-6, 7-5. Den 17-årige Rune vandt første sæts tiebreak mod taiwaneren 9-7, og i andet sæt brød han afgørende til 7-5.

Tennis. Efter en meget afvekslende kamp, der også havde store udsving i kvalitet, lykkedes det Danielle Collins, USA, at blive den sidste brik i kvartfinalefeltet ved French Open. Hendes kamp mod tunesiske Ons Jabeur, der blev vundet 6-4, 4-6, 6-4, måtte mandag udskydes til tirsdag pga. dårligt vejr i Paris, men de få tilskuere, der havde fået adgang til Roland Garros-anlægget, fik god underholdning, da opgøret endelig blev afviklet. I kvartfinalen venter en anden amerikaner, Sofia Kenin, årets vinder af Australian Open, på Collins, der sendte Clara Tauson ud af turneringens 2. runde.

Zlatan Ibrahimovic har fået en fin start på sin 22. sæson i professionel fodbold med 3 mål i 2 kampe for AC Milan. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Fodbold. En 35-årig mand er blevet dømt for hærværk mod stjernen Zlatan Ibrahimovics lejlighed i Stockholm i november. Det skriver Ritzau med svenske SVT som kilde. Manden har fået en betinget dom og skal betale 30 dagbøder á 70 svenske kroner. Han skal desuden betale 3.013 svenske kroner til Ibrahimovic og 800 kroner til en fond for ofre for kriminalitet. Manden hældte surströmning - konserveret, fermenteret sild med en meget kraftig lugt - ud foran Ibrahimovics lejlighed og skrev ’Judas’ med grafitti. Det skete på et tidspunkt, hvor Malmö-barnet Zlatan Ibrahimovic meddelte, at han havde købt sig ind i Stockholm-klubben Hammarby. En statue af Milan-stjernen placeret ved Malmö Stadion var på samme tidspunkt udsat for hærværk.