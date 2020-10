Barcelona-præsident kommer under voldsomt pres

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Herning-T. Esbjerg (k) TV3 Sport 18.00 Fodbold: Bayern M.-Duisburg (k) 20.45 Fodbold: Hobro-Vejle 23.00 Dart: World Grand Prix TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Nordho. (m) 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Tyrkiet Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia 18.00 Fodbold: Danmark-Færøerne Eurosport 1 11.55 Tennis: French Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 16.30 Cykling: Flèche Brabanconne 20.45 Fodbold: Portugal-Spanien Vis mere

Fodbold. FC Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, står over for et mistillidsvotum efter en turbulent periode i klubben. Det står klart, efter at tusindvis af underskrifter er blevet verificeret og godkendt, skriver nyhedsbureauet AFP. I september blev 20.687 underskrifter indleveret. De skulle valideres af et panel på fem personer: to fra Barcelonas bestyrelse, de to første, der skrev under, samt en person fra det catalanske fodboldforbund. FC Barcelonas egne regler foreskriver, at der skal 16.520 underskrifter til for at udløse et mistillidsvotum.

Formålet med underskriftindsamlingen for et mistillidsvotum er at udløse et tidligere præsidentvalg i den spanske storklub for at få Bartomeu ud af vagten før tid. Næste skridt er at afholde en afstemning blandt klubbens medlemmer. Her skal to tredjedele af klubbens cirka 150.000 medlemmer stemme imod den nuværende bestyrelse for at vælte den. Sker det, skal der afholdes valg inden for tre måneder.

Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix Stine Ballisager, der her ses til venstre under en venskabskamp mod England sidste år, er tilbage i landsholdstruppen.

Fodbold. Det danske kvindelandshold er forstærket med en trio, der blev afholdt fra at deltage i de seneste landskampe i september. Danmark måtte dengang grundet coronapandemien se langt efter Janni Thomsen, Rikke Marie Madsen og Stine Ballisager, da trioen fra Vålerenga senest blev udtaget. De fik ikke lov til at rejse af den norske klub. Alle tre er onsdag udtaget og tilbage på landsholdet, der med sejre over Israel (21. okt., Viborg) og Italien (27. okt., Empoli & 1. dec., Viborg) i de kommende kampe kan kvalificere sig til EM i England.

Fodbold. Manden bag det afgørende mål i VM-finalen i 2014, tyskeren Mario Götze, skifter til hollandske PSV Eindhoven på en fri transfer. Det skriver PSV på sin hjemmeside. Götzes kontrakt i Borussia Dortmund var udløbet, og nu har den 28-årige offensivspiller fået en toårig kontrakt med PSV. Götze har spillet 63 landskampe for Tyskland, som i VM-finalen i 2014 besejrede Argentina 1-0 efter forlænget spilletid.

NFL. Endnu en af New England Patriots’ stjernespillere er blevet testet positiv for coronavirus. Ifølge NFL Network har forsvarsspilleren Stephon Gilmore afleveret en positiv coronaprøve, og han er dermed den tredje spiller fra holdet, som er testet positiv den seneste uge. I lørdags kom det frem, at quarterbackstjernen Cam Newton var testet positiv for den smitsomme sygdom, og siden blev også reservespilleren Bill Murray testet positiv.

Tennis. Tjekkiets 30-årige hardhitter og tidligere dobbelte Wimbledon-mester Petra Kvitova er videre til semifinalen ved French Open. Onsdag mødte hun tyske Laura Siegemund som første programpunkt på hovedbanen Court Philippe Chatrier, hvilket sluttede med en 6-3, 6-3-sejr til Kvitova, der på dagen havde båe en skarp serv og en effektiv forhånd klar til sin modstander. Det kunne Siegemund i længden ikke stille noget op for, og Kvitova skal i semifinalen møde Sofia Kenin, USA, der besejrede landsmaninden Danielle Collins 6-4, 4-6, 6-0. Den anden semifinale er et opgør mellem Iga Swiatek, Polen, og Nadia Podoroska, Argentina.

Foto: Martin Bureau/Ritzau Scanpix Aldrig før er en kamp sluttet så sent ved French Open, som da Rafael Nadal natten til onsdag mødte den unge italiener Jannik Sinner i Paris.

Tennis. Den forsvarende mester Rafael Nadal er klar til semifinalen i French Open, hvor han forsøger at udbygge sin imponerende rekord som den mest vindende nogensinde i turneringen med en 13. titel. Det står klart efter en sen forestilling mod italienske Jannik Sinner, der sluttede kort før klokken 01.30 natten til onsdag. Her lykkedes det gruskongen at sende det italienske stortalent ud af grand slam-klassikeren efter en tresætssejr på 7-6, 6-4, 6-1, som kom i hus på trods af noget usædvanlige forhold. »Det er meget sent, så tak for, at I er blevet på trods af de svære omstændigheder«, sagde Nadal efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP til den ret begrænsede skare, der fortsat sad på tribunerne. Manden fra Mallorca kom så sent i gang, fordi en kamp over fem timer mellem Dominic Thiem og Diego Schwartzman skubbede hele programmet. Det er netop Schwartzman, Nadal møder i semifinalen.

FAKTA Nadal og French Open Kampen natten til onsdag mod Jannik Sinner var Rafael Nadals nr. 100 ved grand slam-turneringen, som han har erobret 12 gange. Spanieren har vundet 98 af de 100 kampe og kun tabt til Robin Söderling (2009) og Novak Djokovic (2015). 79 ud af de 90 gange, hvor Nadal har vundet første sæt på Roland Garros-anlægget i Paris, har han taget sejren i tre sæt. (Der spilles bedst af fem sæt i French Open) I alt har Nadal været på banen 237 timer og 8 minutter, og han har blot afgivet 27 sæt, mens han har reddet 427 ud af 602 breakbolde til modstanderne. Vis mere

Dagens kvartfinaleprogram på Roland Garros: Andrey Rublev-Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic-Pablo Carreño Busta, Petra Kvitova-Laura Siegemund, Danielle Collins-Sofia Kenin.

Fodbold. Tysk politi har onsdag gennemført en omfattende razzia hos Det Tyske Fodboldforbund (DFB) samt hos flere privatpersoner, der har arbejdet i forbundet. Det drejer sig om mulig skattesvindel i 2014 og 2015, skriver nyhedsbureauet dpa. Sagen drejer sig om, at forbundet er mistænkt for at have undladt at betale skat af indtægter fra reklameskilte fra det tyske fodboldlandsholds kampe på hjemmebane i årene 2014 og 2015. Det oplyser anklagemyndighederne i Frankfurt.