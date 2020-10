Optur: Kvindelandsholdet forstærker sig før EM-slutspurt

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Herning-T. Esbjerg (k) TV3 Sport 18.00 Fodbold: Bayern M.-Duisburg (k) 20.45 Fodbold: Hobro-Vejle 23.00 Dart: World Grand Prix TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Nordho. (m) 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Tyrkiet Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia 18.00 Fodbold: Danmark-Færøerne Eurosport 1 11.55 Tennis: French Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 16.30 Cykling: Flèche Brabanconne 20.45 Fodbold: Portugal-Spanien Vis mere

Fodbold. Det danske kvindelandshold er forstærket med en trio, der blev afholdt fra at deltage i de seneste landskampe i september. Danmark måtte dengang grundet coronapandemien se langt efter Janni Thomsen, Rikke Marie Madsen og Stine Ballisager, da trioen fra Vålerenga senest blev udtaget. Alle tre er onsdag udtaget og tilbage landsholdet, der med sejre over Israel og Italien i de kommende kampe kan kvalificere sig til EM i England.

Aldrig før er en kamp sluttet så sent ved French Open, som da Rafael Nadal natten til onsdag mødte den unge italiener Jannik Sinner i Paris. Foto: Martin Bureau/Ritzau Scanpix

Tennis. Den forsvarende mester Rafael Nadal er klar til semifinalen i French Open, hvor han forsøger at udbygge sin imponerende rekord som den mest vindende nogensinde i turneringen med en 13. titel. Det står klart efter en sen forestilling mod italienske Jannik Sinner, der sluttede kort før klokken 01.30 natten til onsdag. Her lykkedes det gruskongen at sende det italienske stortalent ud af grand slam-klassikeren efter en tresætssejr på 7-6, 6-4, 6-1, som kom i hus på trods af noget usædvanlige forhold. »Det er meget sent, så tak for, at I er blevet på trods af de svære omstændigheder«, sagde Nadal efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP til den ret begrænsede skare, der fortsat sad på tribunerne. Manden fra Mallorca kom så sent i gang, fordi en kamp over fem timer mellem Dominic Thiem og Diego Schwartzman skubbede hele programmet. Det er netop Schwartzman, Nadal møder i semifinalen.

FAKTA Nadal og French Open Kampen natten til onsdag mod Jannik Sinner var Rafael Nadals nr. 100 ved grand slam-turneringen, som han har erobret 12 gange. Spanieren har vundet 98 af de 100 kampe og kun tabt til Robin Söderling (2009) og Novak Djokovic (2015). 79 ud af de 90 gange, hvor Nadal har vundet første sæt på Roland Garros-anlægget i Paris, har han taget sejren i tre sæt. (Der spilles bedst af fem sæt i French Open) I alt har Nadal været på banen 237 timer og 8 minutter, og han har blot afgivet 27 sæt, mens han har reddet 427 ud af 602 breakbolde til modstanderne. Vis mere

Dagens kvartfinaleprogram på Roland Garros: Andrey Rublev-Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic-Pablo Carreño Busta, Petra Kvitova-Laura Siegemund, Danielle Collins-Sofia Kenin.

Fodbold. Tysk politi har onsdag gennemført en omfattende razzia hos Det Tyske Fodboldforbund (DFB) samt hos flere privatpersoner, der har arbejdet i forbundet. Det drejer sig om mulig skattesvindel i 2014 og 2015, skriver nyhedsbureauet dpa. Sagen drejer sig om, at forbundet er mistænkt for at have undladt at betale skat af indtægter fra reklameskilte fra det tyske fodboldlandsholds kampe på hjemmebane i årene 2014 og 2015. Det oplyser anklagemyndighederne i Frankfurt.

Fodbold. Albert Capellas forlænger sin kontrakt som landstræner for U21-holdet med to år. Nu løber aftalen til sommeren 2023. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) onsdag på sin hjemmeside. Også assisterende træner Steffen Højer har fået forlænget sin aftale, så den løber til og med EM i 2023. De blev begge ansat i juni 2019, efter at Niels Frederiksen, den nuværende cheftræner for Brøndby, stoppede. U21-holdet har endnu ikke tabt en landskamp under det nuværende trænerteam og er godt på vej til at kvalificere sig til næste års EM-slutrunde i Ungarn og Slovenien.

Basketball. Los Angeles Lakers nærmer sig den samlede sejr i finaleserien i NBA, efter at holdet natten til onsdag vandt 102-96 over Miami Heat. Kampen var den fjerde i serien, hvor der spilles bedst ud af syv. Lakers fører sammenlagt med 3-1. Sejren kom blandt andet i hus takket være en veloplagt LeBron James. Den 35-årige superstjerne noterede sig i fjerde finalekamp for 28 point, 12 rebounds og 8 oplæg. Han blev godt hjulpet af Lakers’ anden stjernespiller, Anthony Davis, der i løbet af kampen lavede 22 point og 8 rebounds. Resultatet betyder, at Lakers kan sikre sig holdets første mesterskab siden 2010 i finaleseriens femte kamp natten til lørdag dansk tid.