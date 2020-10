Føler sig trådt på: Grådighed kostede landsholdsspiller et skifte til storklub

Direkte sport i tv Torsdag 8. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Silkeborg-V. - Viborg (k) TV3+ 02.15 Am. fodbold: Chicago-Tampa TV3 Sport 18.45 Fodbold: Esbjerg-Silkeborg 21.30 Dart: World Grand Prix TV3 Max 19.00 Håndbold: Magdeburg-Göppin.(m) 6’eren 18.00 Fodbold: Sverige-Rusland 20.45 Fodbold: Norge-Serbien Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia CANAL 9 20.45 Fodbold: Skotland-Israel Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open 20.45 Fodbold: Slovakiet-Irland 23.00 Golf: Shriners Hospitals Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 18.00 Fodbold: Georgien-Hviderusland 20.45 Fodbold: Island-Rumænien Vis mere

Fodbold. Alt kan ske på transfervinduets sidste åbningsdag. Det måtte landsholdsspilleren Joakim Mæhle sande i mandags. Backen, der i aftes scorede mod Færøerne, havde nemlig skrevet under på en kontrakt med den franske storklub Marseille, da hans klub Genk pludselig forlangte flere penge for ham.

»Jeg satte mig ned og var målløs, jeg smed telefonen fra mig. Jeg havde ikke noget at sige, jeg var bare knust og følte mig trådt på af klubben. Jeg havde sagt til min familie, at det hele nok skulle gå, og at det kun var det sidste, der manglede, og så gik det i vasken i sidste sekund, fordi Genk ville have flere penge«, siger Mæhle til Ritzau.

Joakim Mæhle har kontrakt med den belgiske klub til sommeren 2021, men forventer, at han skifter til en større klub allerede i 2021.

Fodbold. 300 tilskuere i Köln så det tyske landshold formøble tre føringer mod Tyrkiet, der fik 3-3 med hjem i en test. Julian Draxler, Florian Neuhaus og Gian-Luca Waldschmidt scorede for tyskerne, mens Ozan Tufa, Efecan Karaca og Kenan Karaman udlignede for Tyrkiet. I Paris var der flere mål, men mindre spænding, da Frankrig besejrede Ukraine 7-1. 17-årige Eduardo Camavinga fra Rennes åbnede scoringen for Frankrig med en akrobatisk perle.

Fodbold. AC Horsens har skrevet kontrakt med den 19-årige angriber Muamer Brajanac, der har en fortid som ungdomsspiller i både Brøndby og FC København. Brajanac, der har spillet 28 ungdomslandskampe for Danmark, har fået en aftale til sommeren 2021.

Fodbold. Lasse Schöne er degraderet til reserve i italienske Genoa og hans navn er ikke på den liste på 25 spillere, som er spilleberettigede i Serie A i resten af 2020. Schönes agent, Revien Kanhai, siger ifølge Ritzau til Voetbal International, at det er Genoas sportsdirektør, Daniele Faggiano, som vil fryse danskeren ud af klubben stik mod alle aftaler. »Cheftræneren indikerede, at han ønskede at bruge Lasse i startopstillingen, men sportsdirektøren er af en anden mening«, siger Revien Kanhai til mediet.

Fodbold. I den anden ende af aldersskalaen stod italieneren Francesco Caputo for det opsigtsvækkende i hjemmesejren på 6-0 over Moldova. Francesco Caputo debuterede som 33-årig og scorede midtvejs gennem 1. halvleg. Angriberen fra Sassuolo etablerede sig først for alvor i Serie A i 2018 efter næsten ti år i Serie A-klubber.

Fodbold. OB’eren Sander Svendsen fortsætter karrieren i hjemlandet Norge på en lejeaftale hos Brann Bergen året ud. Angriberen var mandag nået til enighed om et skifte, men der var tvivl om, hvorvidt aftalen var indgået før eller efter transferdeadline ved midnat. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har nu godket papirerne og skiftet, meddeler OB. »Vi ønsker Sander held og lykke de næste tre måneder i Brann, og så vurderer vi sammen hans situation, når lejemålet er ophørt«, siger sportschef Michael Hemmingsen.

Fodbold. Corona spiller med eller ser til fra sidelinjen i forbindelse med ugens mange landskampe. Tre skotske spillere er forud for dagens møde med Israel testet positive, mens englænderne Tammy Abraham, Ben Chilwell og Jadon Sancho er sendt i karantæne efter at have brudt restriktioner i weekenden. Trioen er i første omgang sat udenfor i aften mod Wales.

Håndbold. Målmanden Kevin Møller vender tilbage til Flensburg-Handewitt efter to år i Barcelona. Kevin Møller spillede også i det nordtyske fra 2014 til 2018.

Fodbold. Portugal og Spanien spillede onsdag 0-0 i en testkamp og lancerede samtidigt et fælles bud på afviklingen af VM i 2030. »Få ting kan skabe mere håb og forventning end muligheden for at afholde et VM, og vi kan ikke komme i tanke om en bedre medvært end Portugal«, siger den spanske forbundspræsident Luis Rubiales i en pressemeddelelse. VM-arrangementet tildeles i 2024.