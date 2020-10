Paris-Roubaix er aflyst: Corona stopper en efterårsdag i helvede

Direkte sport i tv Fredag 9. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: KIF-Bjerringbro (m) TV3 Sport 10.55/14.55 F1: GP Tyskland, træning 16.35 Futsal: Murcia-Tyumen 20.55 Futsal: Barca-KPRF TV3 Max 20.00 Dart: World Grand Prix 6’eren 18.00 Fodbold: U21, Malta-Danmark Kanal 5 12.50 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open 23.00 Golf: Shriners Hospitals Eurosport 2 12.45 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 03.00 Basketball: LA Lakers-Miami Vis mere

Cykling. Årets udgave af klassikeren Paris-Roubaix er aflyst grundet coronasituationen. Det oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI). »I den nuværende sundhedssituation med covid-19 og med restriktionerne udstukket af de franske myndigheder må UCI med beklagelse meddele, at Paris-Roubaix 2020 og Paris-Roubaix Femmes er blevet aflyst«, skriver UCI på sin hjemmeside. Løbene skulle være kørt 25. oktober. Det er en stor streg i regningen for eksverdensmesteren Mads Pedersen (Trek), der var blandt favoritterne og havde klassikeren som det helt store sæsonmål.

Cykling. Danmarks Cykle Union (DCU) har ansat 46-årige Frank Hyldgaard i en stilling som projektchef for løbet PostNord Danmark Rundt. Hyldgaard, der bliver deltidsansat, skal løfte arven fra Jesper Worre, som i mange år var nærmest synonym med ledelsen og afviklingen af løbet.

Cykling. Mountainbikerytteren Annika Langvad stopper karrieren. Den seksfoldige 36-årige verdensmester meddeler på Instagram, at hun har kørt sit sidste professionelle løb. »Tiden er inde nu. De her ti år på topplan vil nok forblive nogle af de mest intense i mit liv, og nu er jeg klar til at dedikere mig til noget andet«, meddeler Langvad på Instagram Egentlig skulle danskeren have været til start til VM i denne weekend, men maveproblemer har gjort, at hun har måttet trække sig fra løbet.

Fodbold. Gylfi Sigurdsson scorede to gange for Island i 2-1-semifinalen i Nations League A’s playoff-spil mod Rumænien og mændene fra nordatlanten er dermed klar til at spille finale om en billet til EM 2021. Her skal de møde Ungarn, der vandt 3-1 på udebane over Bulgarien. Nordirland og Slovakiet kom til finalen i League B efter straffesparkssejre over Bosnien og Irland, mens Serbien i League C besejrede Norge 2-1 efter forlænget spilletid og nu skal møde Skotland, der sejrede på straffespark mod Israel.

Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix Mathias Normann fik udlignet i 88. minut mod Serbien, men gæsterne scorede igen i den forlængede spilletid - og så er Norge ude af EM.

Det er den tiende fodboldslutrunde i træk, som nordmændene misser. »Jeg har ikke et problem med at træde til side, hvis arbejdsgiveren vil det, eller hvis jeg selv kommer frem til det«, siger Norges træner Lalrs Lagerbäck og tilføjer: »Det vil fremtiden vise. Jeg synes, at det er lidt for tidligt at sige noget nu«.

I League D spiller Georgien og Nordmakedonien om en plads ved EM 2021. De to lande er henholdsvis nummer 89 og 66 på Fifa’s verdensrangliste, hvilket falder fint i hak med EM-arrangøren Uefa’s vision for slutrunden: at der skal være deltagelse fra alle niveauer af europæisk fodbold.

Fodbold. VM-kvalifikation i Sydamerika over vanvittige 18 spillerunder frem mod Qatar 2022 åbnede natten til fredag med etmålssejre på hjemmebane til Argentina og Uruguay over henholdsvis Ecuador og Chile. Lionel Messi blev 1-0-matchvinder på straffespark mod Ecuador, mens Luis Suárez eksekverede fra pletten til 1-0 for Uruguay, inden Maximiliano Gomez blev 2-1-helt i 90. minut mod chilenerne. Med den nye Brøndby-back Blas Riveros på banen i 90. minutter spillede Paraguay 2-2 mod Peru.

Fodbold. Premier Leagues hotteste angriber kan også på landsholdsniveau. I sin debut for England skulle Everton-bomberen Dominic Calvert-Lewin blot bruge 26 minutter på at komme på tavlen i 3-0-testsejren mod Wales. Dominic Calvert-Lewin headede sit første landskampsmål ind på oplæg af en anden af den nye sæsons helt store skikkelser i engelsk fodbold, Aston Villas playmaker Jack Grealish. Conor Coady og Danny Ings scorede efter pausen.

Fodbold. Ekslandsholdsspilleren Michael Jakobsen har forlænget kontrakten med Adelaide United. Den 34-årige skal også spille i klubben i 2021.

Golf. Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen brugte henholdsvis 72 og 77 slag i 1. runde af LPGA Tour-turneringen Womens PGA Championship i Pennsylvania. Her fører amerikaneren Brittany Lincicome og Kelly Tan fra Malaysia efter runder i 67 slag. Nanna Koerstz Madsen er nummer 40, mens Nicole Broch Larsen ligger som numemr 113.