Casper Pedersen vinder karrierens største sejr og EM-guld i roning

Cykling. Casper Pedersen sikrede sig søndag karrierens største triumf, da han vandt det franske løb Paris-Tours. Den 24-årige dansker kom afsted sammen med franske Benoit Cosnefroy (AG2R). Da løbet skulle afgøres efter 213 kilometer, var Pedersen stærkest. Danskeren lå forrest af de to og åbnede spurten. Cosnefroy svarede godt igen, men det lykkedes ikke at overhale danskeren. Der var endda overskud til, at Casper Pedersen til sidst kunne sprede armene ud og løfte hænderne op over hovedet i triumf.

Roning. Efter VM-sølv i 2019 strøg Sverri Nielsen helt til tops ved EM i Poznan, da han vandt guld i singlesculler. Færingen, der i ro-sammenhæng stiller op for Danmark, lå længe uden for medaljeplaceringerne, men med en perfekt afslutning sejrede han med et sekund ned til den polske båd på andenpladsen. Der var bronze til Norge.

Cykling. Sidste års vinder af Tour de France, Egan Bernal, stiller ikke til start i flere cykelløb i 2020. Det bekræfter han på Instagram ifølge Ritzau. »Jeg vil gerne fortælle jer, at jeg ikke kommer til at konkurrere mere i år«, lyder det fra Bernal. Han var senest i aktion i Tour de France, hvor han udgik inden 17. etape. »Efter de helbredsmæssige problemer jeg havde i Tour de France, er jeg 100 procent fokuseret på at komme mig helt og vende tilbage til konkurrence i 2021«, fortsætter den 23-årige colombianer.

Roning. Nina Hollensen og Trine Dahl Pedersen endte på 4. pladsen i toer uden styrmand ved EM i Poznan. I mændenes toer uden styrmand blev Frederic Vystavel og Joachim Sutton nr. 6 i finalen. I fireren uden styrmand endte den danske båd med Christina Juhl Johansen, Frida Sanggaard Nielsen, Lærke Berg Rasmussen og Ida Gørtz Jacobsen også lige udenfor medaljerækkerne på 4. pladsen. Dagens tredje 4. plads sikrede Fie Udby Erichsen i singlesculler.

Fodbold. Christian Eriksens holdkammerat i italienske Inter Ashley Young er testet positiv for covid-19, oplyser Inter på sin hjemmeside. Den engelske veteran befinder sig nu i isolation derhjemme.

Golf. Efter 3. runde af Major-turneringen PGA Championship er Nanna Koerstz Madsen på 11. pladsen - syv slag efter den førende Kim Sei-young fra Sydkorea.

Motorsport. Christian Rasmussen forsvarede sin føring i den amerikanske USF2000-serie, da han i weekendens første løb på New Jersey Motorsports Park blev nr. 2 efter 19-årige Eduardo Barrichello. Som efternavnet antyder, er brasilianeren søn af den tidligere formel 1-stjerne Rubens Barrichello. Med andenpladsen har Christian Rasmussen stadig en komfortabel føring i mesterskabet inden sæsonens sidste fire løb.

Fodbold. Der var optræk til krisesnak i Tyskland inden kampen lørdag mod Ukraine i Nations League, fordi stormagten i 2020 endnu havde den første sejr til gode. Men på mål af Mathias Ginter og Leon Goretzka hev tyskerne en 2-1-sejr i land i Kijev og fik bremset stimen uden sejre. Spanien vandt i samme gruppe hjemme 1-0 over Schweiz.

Håndbold. Odense løb ind i sæsonens første nederlag i Champions League, da det ungarske storhold Györ på udebane var for stor en mundfuld. Györ vandt 33-25 og havde norske Veronica Kristiansen som bedste målskytte med syv pletskud.

Fodbold. For anden gang i historien vandt Gibraltars landshold en kamp på udebane, da det lørdag blev 1-0 i Liechtenstein. Dermed topper Gibraltar gruppe 2 i Nations Leagues nederste lag med 6 point for to kampe. I første runde slog Gibraltar San Marino 1-0.