Coronavirus slår hårdt ned på Giro d'Italia, hvor hollandsk og australsk hold trækker sig

Cykling. Jumbo-Visma-kaptajnen Steven Kruijswijk og hele hans hold er ude af Giro d’Italia efter hollænderens positive coronatest. Seks andre personer er også testet positive. »Vi tager en masse forholdsregler for at undgå smitte på holdet, og jeg føler mig rask. Jeg kan ikke fatte, at jeg har fået det. Det er en meget stor skuffelse at få denne nyhed. Det er en skam, at jeg er nødt til at forlade Giroen på denne måde«, siger Steven Kruijswijk til holdets hjemmeside.

Den Internationale Cykelunion (UCI) oplyser, at yderligere seks personer ansat af holdene er testet positive for coronavirus. Fire af disse er fra Mitchelton-Scott, som meddeler, at hele holdet trækker sig fra Giroen. Tidligere har holdets stjernerytter Simon Yates også trukket sig grundet en positiv coronatest. Sunweb-rytteren Michael Matthews er ligeledes ude af Giroen efter positiv test, mens AG2R og Ineos hver er ramt af en positiv test.

Egentlig var der basketballfest i Los Angeles, efter Lakers havde vundet NBA-titlen, men det sluttede med anholdelser og sårede. Foto: Brandon Bell/Ritzau Scanpix

Basketball. Næsten 80 personer blev anholdt, og otte politifolk blev såret under uroligheder i kølvandet på fejringen af Los Angeles Lakers’ første mesterskab i ti år. Det oplyser politiet i Los Angeles, efter at det har gjort status. »Det, der begyndte som en fredelig fejring af Los Angeles Lakers’ NBA-mesterskab i midten af byen, udviklede sig til konfrontatorisk, voldelig og destruktiv adfærd i løbet af aftenen og natten«, oplyser politiet. Omkring 1.000 mennesker samlede sig i første omgang omkring holdets hjemmebane, Staples Center. Det gjorde de, efter at Lakers havde vundet overbevisende søndag lokal tid i den sjette kamp i NBA-finaleserien mod Miami Heat og sikret sig den samlede sejr.

Badminton. Dansk badminton siger i denne uge farvel til en stor profil. I juni annoncerede Jan Ø. Jørgensen sit karrierestop, og han kunne samtidig fortælle, at Denmark Open bliver hans sidste turnering. Tirsdag begynder så den sidste turnering for 32-årige Jørgensen, der mentalt er gået på pension, allerede inden han har slået til den første bold i afskedsturneringen i Odense. »Jeg er mere eller mindre færdig. Jeg kommer ikke til Denmark Open og brager døren ind med tårnhøje ambitioner«, siger Jan Ø Jørgensen ifølge Ritzau. »Det har været helt fantastisk at trykke på stopknappen. Jeg har sluppet tøjlerne, så jeg kommer ikke til at stå på banen og jagte en speciel adrenalinfølelse over at skulle konkurrere igen«. Siden han annoncerede sit karrierestop, er han med egne ord gået væsentligt ned i tempo og træner nu kun tre gange om ugen.