Coronavirus slår hårdt ned på Giro d'Italia, hvor hollandsk topnavn og australsk hold trækker sig

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 10.00/18.00 Badminton: Denmark Open 6’eren 18.00 Fodbold: U21 , DK-Finland 20.45 Fodbold: Tyskland-Schweiz Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: English Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 20.45 Fodbold: Ukraine-Spanien TV 2 Sport X 10.00 Tennis: St. Petersburg Open (m) Vis mere





Cykling. Jumbo-Visma-kaptajnen Steven Kruijswijk og en Sunweb-rytter er ude af Giro d’Italia efter positive coronatest. Seks andre personer er også testet positive. Jumbo-Visma oplyser på sin hjemmeside, at Kruijswijk ikke stiller til start på tirsdagens etape i Giroen. Den Internationale Cykelunion (UCI) oplyser, at yderligere seks personer ansat af holdene er testet positive for coronavirus. Fire af disse er fra Mitchelton-Scott, som meddeler, at hele holdet trækker sig fra Giroen. Tidligere har holdets stjernerytter Simon Yates også trukket sig grundet en positiv coronatest. Også AG2R og Ineos er ramt af hver sin positive test.

Foto: Brandon Bell/Ritzau Scanpix Egentlig var der basketballfest i Los Angeles, efter Lakers havde vundet NBA-titlen, men det sluttede med anholdelser og sårede.

Egentlig var der basketballfest i Los Angeles, efter Lakers havde vundet NBA-titlen, men det sluttede med anholdelser og sårede. Foto: Brandon Bell/Ritzau Scanpix

Basketball. Næsten 80 personer blev anholdt, og otte politifolk blev såret under uroligheder i kølvandet på fejringen af Los Angeles Lakers’ første mesterskab i ti år. Det oplyser politiet i Los Angeles, efter at det har gjort status. »Det, der begyndte som en fredelig fejring af Los Angeles Lakers’ NBA-mesterskab i midten af byen, udviklede sig til konfrontatorisk, voldelig og destruktiv adfærd i løbet af aftenen og natten«, oplyser politiet. Omkring 1.000 mennesker samlede sig i første omgang omkring holdets hjemmebane, Staples Center. Det gjorde de, efter at Lakers havde vundet overbevisende søndag lokal tid i den sjette kamp i NBA-finaleserien mod Miami Heat og sikret sig den samlede sejr.

Badminton. Dansk badminton siger i denne uge farvel til en stor profil. I juni annoncerede Jan Ø. Jørgensen sit karrierestop, og han kunne samtidig fortælle, at Denmark Open bliver hans sidste turnering. Tirsdag begynder så den sidste turnering for 32-årige Jørgensen, der mentalt er gået på pension, allerede inden han har slået til den første bold i afskedsturneringen i Odense. »Jeg er mere eller mindre færdig. Jeg kommer ikke til Denmark Open og brager døren ind med tårnhøje ambitioner«, siger Jan Ø Jørgensen ifølge Ritzau. »Det har været helt fantastisk at trykke på stopknappen. Jeg har sluppet tøjlerne, så jeg kommer ikke til at stå på banen og jagte en speciel adrenalinfølelse over at skulle konkurrere igen«. Siden han annoncerede sit karrierestop, er han med egne ord gået væsentligt ned i tempo og træner nu kun tre gange om ugen.

NFL. Bagud med 17 point lignede det et nederlag i NFL for New Orleans Saints, som blev udspillet af Los Angeles Chargers i første halvleg. Men anført af quarterbacken Drew Brees vendte New Orleans Saints hjemmekampen på hovedet og endte med at vinde 30-27 efter overtid. I overtiden scorede New Orleans Saints-kicker Wil Lutz det afgørende field goal fra 36 yards.

Boksning. Anthony Joshua sætter sine VM-bælter på spil i december. Mandag bekræftede den britiske boksestjernes kommende modstander, bulgarske Kubrat Pulev, at en kommende kamp mellem de to bliver afholdt i London 12. december. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Sværvægtsbraget var først udset til at løbe af stablen i juni, men blev i første omgang udsat til juli på grund af coronapandemien. Det viste sig heller ikke muligt, hvorefter kampen blev udskudt på ubestemt tid. Men nu er der altså blevet sat en ny dato på.

Cykling. Det er status for Jakob Fuglsang efter de første ni etaper af dette års forskudte Giro d’Italia. Selv om det danske klassementshåb ikke fik den bedste start på den italienske grand tour efter en besværlig enkeltstart, er Fuglsang godt tilfreds med, hvordan den første uge plus et par dage er gået. »Alt i alt er det en god første del bortset fra enkeltstarten, hvor de andre klassementsryttere havde bedre forhold med hensyn til vinden. Det har været en god første uge, og jeg har taget noget af den tabte tid tilbage«, siger Jakob Fuglsang på Astanas pressemøde på Giroens første hviledag mandag ifølge netmediet feltet.dk.