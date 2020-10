Fænomenal OL-guldvinder gør det igen og overhaler Rindom i sidste EM-sejlads

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 10.00/18.00 Badminton: Denmark Open 6’eren 18.00 Fodbold: U21 , DK-Finland 20.45 Fodbold: Tyskland-Schweiz Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: English Open Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 20.45 Fodbold: Ukraine-Spanien TV 2 Sport X 10.00 Tennis: St. Petersburg Open (m) Vis mere





Sejlsport. Anne-Marie Rindom gik ind til sidstedagens to EM-sejladser med et forspring på 20 point til hollænderen Marit Bouwmeester. Den olympiske mester blev nummer to i dagens første sejlads i Gdansk i Polen, hvor Rindom blev nummer 16, hvorefter forspringet var reduceret til 13 point. I den sidste sejlads viste 32-årige Bouwmeester endnu en gang sit imponerende format og kom først over målstregen. Derefter var kravet en 14.-plads til Rindom, men med en 16.-plads måtte den 29-årige Horsenssejler lige akkurat overlade europamesterskabet til den fænomenale hollænder med 2 points marginal.

Foto: Dario Belingheri/Ritzau Scanpix Steven Kruijswijk fra Jumbo-Visma-holdet var placeret som nr. 11 i Giro-klassementet, da han måtte opgive at køre videre.

Steven Kruijswijk fra Jumbo-Visma-holdet var placeret som nr. 11 i Giro-klassementet, da han måtte opgive at køre videre. Foto: Dario Belingheri/Ritzau Scanpix

Cykling. Jumbo-Visma-kaptajnen Steven Kruijswijk og hele hans hold er ude af Giro d’Italia efter hollænderens positive coronatest. Seks andre personer er også testet positive. »Vi tager en masse forholdsregler for at undgå smitte på holdet, og jeg føler mig rask. Jeg kan ikke fatte, at jeg har fået det. Det er en meget stor skuffelse at få denne nyhed. Det er en skam, at jeg er nødt til at forlade Giroen på denne måde«, siger Steven Kruijswijk til holdets hjemmeside.

Den Internationale Cykelunion (UCI) oplyser, at yderligere seks personer ansat af holdene er testet positive for coronavirus. Fire af disse er fra Mitchelton-Scott, som meddeler, at hele holdet trækker sig fra Giroen. Tidligere har holdets stjernerytter Simon Yates også trukket sig grundet en positiv coronatest. Sunweb-rytteren Michael Matthews er ligeledes ude af Giroen efter positiv test, mens AG2R og Ineos hver er ramt af en positiv test.

De positive coronatest bringer ikke umiddelbart løbets gennemførelse i fare. Det sagde løbsdirektør Mauro Vegni før starten på tirsdagens 10. etape. »Intentionen er at komme til Milano for enhver pris. Selvfølgelig uden at tilsidesætte sundhedssikkerheden eller andre store problemer«, sagde Vegni til tv-stationen Rai ifølge twitterkontoen La Flamme Rouge.

Cykling. Hollandske Jos van Emden nåede at lange hårdt ud efter coronasikkerheden, før hans Jumbo-Visma-mandskab tirsdag trak sig fra det italienske etapeløb efter yderligere otte smittetilfælde i feltet. I en podcast mandag hævdede Jos van Emden, at sikkerhedsboblen omkring rytterne ikke er stærk nok. »Den anden dag var vi på hotel med fire eller fem hold ... men på det pågældende hotel var der også folk fra de neutrale servicebiler, politifolk og almindelige mennesker, og de spiste alle fra den samme buffet, så det var en meget stor fejl, synes jeg«, sagde Jos van Emden til The Cycling Podcast. »Jeg hørte fra en fyr på Quick-Step, at de havde oplevet præcis det samme. Han sendte mig en video fra deres spisesal, og der sad også Mitchelton-Scott-holdet. For mig er der ingen tvivl om, at Simon Yates blev smittet der«, sagde Jos van Emden.

Foto: David Vincent/Ritzau Scanpix Efter tre sæsoner i Napoli, syv sæsoner i PSG og tilsammen 216 ligamål søger Edinson Cavani fra Uruguay nu lykken i Manchester United.

Efter tre sæsoner i Napoli, syv sæsoner i PSG og tilsammen 216 ligamål søger Edinson Cavani fra Uruguay nu lykken i Manchester United. Foto: David Vincent/Ritzau Scanpix

Fodbold. Manchester United får ikke glæde af den store angriber Edinson Cavani i den kommende weekends opgør mod Newcastle. Det skyldes, at Cavani ikke har overstået de påkrævede 14 dages selvisolation, som de engelske coronaregler foreskriver, efter sit skift fra Paris Saint-Germain. Den 33-årige uruguayaner skiftede på en fri transfer fra den franske mesterklub.

Fodbold. Superligaklubben AaB får tilført 25,3 millioner kroner via en kapitaludvidelse. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Håbet var dog at hente 50 millioner kroner.

Fodbold. Det danske landshold kommer ikke til at stå over for de angrebsivrige backer Ben Chilwell (Chelsea) og Kieran Trippier (Atlético Madrid). Chilwell og Trippier er ude af Englands trup til onsdagens kamp i Nations League hjemme mod Danmark. Det skriver Det Engelske Fodboldforbund (FA) på sin hjemmeside.

Foto: Brandon Bell/Ritzau Scanpix Egentlig var der basketballfest i Los Angeles, efter Lakers havde vundet NBA-titlen, men det sluttede med anholdelser og sårede.

Egentlig var der basketballfest i Los Angeles, efter Lakers havde vundet NBA-titlen, men det sluttede med anholdelser og sårede. Foto: Brandon Bell/Ritzau Scanpix

Basketball. Næsten 80 personer blev anholdt, og otte politifolk blev såret under uroligheder i kølvandet på fejringen af Los Angeles Lakers’ første mesterskab i ti år. Det oplyser politiet i Los Angeles, efter at det har gjort status. »Det, der begyndte som en fredelig fejring af Los Angeles Lakers’ NBA-mesterskab i midten af byen, udviklede sig til konfrontatorisk, voldelig og destruktiv adfærd i løbet af aftenen og natten«, oplyser politiet. Omkring 1.000 mennesker samlede sig i første omgang omkring holdets hjemmebane, Staples Center. Det gjorde de, efter at Lakers havde vundet overbevisende søndag lokal tid i den sjette kamp i NBA-finaleserien mod Miami Heat og sikret sig den samlede sejr.