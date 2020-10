Danske kvinder stormer igennem 1. runde ved Denmark Open

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 10.00 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 18.45 Håndbold: Aalborg-Nantes (m) 20.45 Håndbold: Barcelona-Zagreb (m) Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia 20.45 Fodbold: England-Danmark Eurosport 1 13.45/19.45 Billard: Snooker, English O. Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 15.30 Cykling: Scheldeprijs 18.00 Fodbold: Finland-Irland 20.45 Fodbold: Italien-Holland TV 2 Sport X 12.00 Tennis: St. Petersburg Open (m) Vis mere

Badminton. Ved Denmark Open er flere af de danske kvinder startet godt i singlerækken. Onsdag vandt således Julie Dawall Jakobsen 21-8, 21-12 over Anna Mikhalkova fra Ukraine, mens den 7. seedede Mia Blichfeldt sejrede 21-7, 21-8 over slovakiske Martina Repiska. Bilchfeldt skal i 2. runde op mod enten en norsk eller fransk modstander. Julie Dawall Jakobsen møder i 2. runde franske Marie Batomene. I 1. runde knækkede Line Christophersen tirsdag sin mere erfarne landsmandinde Line Kjærsfeldt.

Fodbold. Brasilien og Neymar fortsatte natten til onsdag dansk tid holdets perfekte indledning på den sydamerikanske VM-kvalifikation i fodbold. På udebane vandt brasilianerne 4-2 over Peru takket være et hattrick af anfører Neymar. Med sine tre mål overhaler han Ronaldo på andenpladsen på listen over de mest scorende spillere i det brasilianske landsholds historie. PSG-angriberen har nu scoret 64 mål for Brasilien. Det er kun overgået af legenden Pelés 77 mål. Argentina vandt samtidig 2-1 ude over Bolivia, mens Chile og Colombia spillede 2-2.

Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Tennis. Det går nu bedre med Clara Tausons ømme lår, der hæmmede hende under 2. runde-kampen ved French Open, som hun tabte til den senere kvartfinalist Danielle Collins, USA. Det oplyser stortalentets far, Søren Tauson. Hvis fremgangen holder, vil Clara Tauson, nu nr. 155 på ranglisten, forsøge at følge sin succes i den franske hovedstad op ved to turneringer i USA, henholdsvis Macon, Georgia, og Tyler, Texas, begge med 80.000 dollar i præmiesum. Tennis på ITF-niveau i de amerikanske sydstater er en mulighed, mens eliten på WTA Tour næsten ser ud til at være færdig for i år, da en lang række turneringer er aflyst på grund af coronapandemien.

Tennis. Det er ikke kun Clara Tauson, der stikker en dansk næse frem i kvindernes hierarki. Onsdag spillede 19-årige Olivia Gram med ved en ITF-turnering i tunesiske Monastir, hvor hun tabte i 1. runde til brasilianske Rebeca Pereira, mens også 19-årige Elena Jamshidi onsdag aften spiller 1. runde ved ITF-turneringen i Funchal, hvor modstanderen er tyske Jantje Tilbürger.

Tennis. Mens det er småt med tennis på WTA Tour, er der denne uge rigeligt med aktivitet på ATP Tour. Tirsdag aften besejrede den spanske veteran Fernando Verdasco den britiske veteran Andy Murray i 1. runde i Köln, hvor Alexander Zverev er topseedet. Der spilles også i en stærkt besat turnering i Skt. Petersborg, hvor Daniil Medvedev topper seedningen, mens den enlige grusbaneudfordring finder sted på Sardinien, hvor Fabio Fognini er topseedet. Her er norske Casper Ruud seedet 3’er, og her har den italienske teenager Lorenzo Musetti som wildcard allerede lavet ravage med en sejr over den rutinerede grusbanespecialist fra Uruguay, Pablo Cuevas. Ruud og Musetti kan eventuelt mødes i kvartfinalen.

Håndbold. Casper U. Mortensen er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser hans klub, FC Barcelona, på sin hjemmeside. Han er ved godt helbred og er gået i isolation i sit hjem, lyder det. Resten af Barcelona-spillerne er blevet testet negative og er til rådighed til onsdagens Champions League-opgør mod Zagreb.

Tennis. På grund af den fornyede coronakrise er det nu småt med wildcards til Holger Rune, men den danske ejer af ATP Challenger-turneringen i Marbella, IT-virksomheden AnyTech365, har dog uddelt et til det unge danske stortalent. Rune får hænderne fulde, for turneringen har tiltrukket et meget stærkt felt, selv om der i perioden 26. oktober-1. november samtidig afvikles ATP Tour-turneringer i både Wien (500 point til vinderen) og kasakhiske Nur-Sultan (250). I øvrigt har ranglistens nr. 1, Novak Djokovic, fået tildelt et wildcard til Wien. Rune skal optræde på grusbane, mens serberen sikkert er glad for at skifte tilbage til hard court.