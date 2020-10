Klassisk sportsgren er tæt på at kæntre i en sky af korruption, kup og doping

Direkts sport i tv TV 2 Sport 10.00 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen-Leipzig (m) 20.45 Håndbold: Paris SG-Elverum (m) Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: English Open. 00.00 Golf: PGA Tour Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 12.00 Tennis: St. Petersburg Open (m) Vis mere

Vægtløftning. Vægtløftning var på det olympiske program ved de allerførste lege i moderne tid, 1896 i Athen, men nu er sportsgrenen for stærke mænd og kvinder i fare for at ryge ud i mørket. De olympiske ledere er ved at have mistet tålmodigheden med Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF), der er tæt på at sande til i korruption og doping. Senest har eksekutivkomitéen i IWF uden forklaring kuppet den fungerende præsident Ursula Papandrea og erstattet hende med Intarat Yodbangtoey. Han er fra Thailand, der er ekskluderet fra OL i Tokyo næste år på grund af landets mange dopingforseelser. Den Internationale Olympiske Komité, IOC, bakker op om amerikaneren Papandrea og »forbeholder sig ret til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger herunder en vurdering af vægtløftningens plads på det olympiske program«, som det hedder i en udtalelse citeret af insidethegames.com.

Håndbold. GOG må undvære landsholdsspilleren Morten Olsen resten af året, skriver TV 2. Veteranen kom til skade med sin lillefinger under styrketræningen, og han er allerede blevet opereret. Morten Olsen fortæller til TV 2, at det yderste af lillefingeren nærmest kun han i huden og var tæt på at blive amputeret.

Fodbold. Dansk fodbold starter torsdag en kampagne med det formål at få flere tilskuere tilbage på stadion. Det er Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen, der vil vise, at det er sikkert at åbne op for tribunerne og måske forhindre en truende millionregning for den professionelle fodbold. I øjeblikket er fodbolden ramt af regeringens forsamlingsforbud. For arrangementer inden for kultur og idræt, hvor personer primært sidder ned, må der højst være samlet 500 personer. En udregning fra revisionsfirmaet Deloitte viser, at klubberne i Superligaen og den næstbedste fodboldrække, 1. division, tilsammen risikerer at miste 850 millioner kroner under de nuværende tilskuerbegrænsninger.

FC København har inviteret de danske politikere på stadion på søndag til kampen mod AaB. Her vil klubben forsøge at illustrere, at der godt kan afvikles superligakampe med flere end de nuværende 500 personer til stede på en sikker måde.

Cykling. Jumbo-Visma har udtaget 23-årige Jonas Vingegaard til Vuelta á España, der starter 20. oktober, skriver holdet på sin hjemmeside. Den unge dansker får dermed sin grand tour-debut, og han får selskab af stjerner som Primoz Roglic, Tom Dumoulin, George Bennett og Robert Gesink.

Badminton. Maiken Fruergaard og Sara Thygesen, der udgør Danmarks stærkeste damedouble, levede op til favoritværdigheden, da de torsdag slog tyske Kilasu Ostermeyer og Franziska Volkmann og spillede sig i kvartfinalen ved Denmark Open. Det danske par vandt opgøret i to sæt med cifrene 21-10, 21-17.

Atletik. Den kenyanske maratonløber Daniel Wanjiru har fået fire års karantæne, fordi hans blodpas viser uregelmæssigheder, der kan indikere dopingmisbrug. Wanjiru, der vandt London Marathon i 2017, blev nr. 8 ved VM i 2017.

Badminton. I et rent dansk opgør sikrede den danske herredouble Joel Eipe og Rasmus Kjær sig en opsigtsvækkende sejr ved Denmark Open. Doublen besejrede således landsmændene Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen i 2. runde og er nu klar til kvartfinalen. Astrup og Skaarup er på papiret Danmarks bedste herredouble, og parret var seedet til at nå til semifinalen. Parret Joel Eipe og Rasmus Kjær, der er useedet, formåede dog at besejre den stærke duo i tre tætte sæt. 21-18, 17-21, 21-16 lød sejrscifrene.

Cykling. Niklas Eg og Alexander Kamp er udtaget til Treks Vuelta a España-hold, skriver Trek på twitter. Det bliver Alexander Kamps første grand tour. Niklas Eg fik grand tour-debut i Tour de France, der sluttede i september.

E-sport. Det danske Counter-Strike-hold Astralis har solgt spilleren Patrick ’es3tag’ Hansen til amerikanske Cloud9. Det oplyser Astralis i en pressemeddelelse, skriver Ritzau. Patrick ’es3tag’ Hansen kom til Astralis på en fri transfer for under fire måneder siden, men er nu altså allerede solgt videre. Handlen gør ham ifølge Astralis til en af de dyreste Counter-Strike-spillere nogensinde. Den nærmere værdi af handlen er ikke oplyst.