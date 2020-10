Ronaldo kan have brudt coronaprotokol, og han bliver nu undersøgt af politiet

Direkte sport i tv TV 2 Sport 09.50/16.00 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 18.00 Fodbold: Viborg-Fremad Amager 21.00 Fodbold: Nîmes-Paris SG 00.30 Motorsport: Nascar TV3 Max 19.00 Speedway: Hold-VM Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 12.45/19.45 Snooker: English Open 23.00 Golf: PGA Tour Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia 17.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 12.00 Tennis: St. Petersburg Open (m)

Fodbold. Ifølge den italienske sundhedsminister Vincenzo Spadafora kan Cristiano Ronaldo have overtrådt coronaprotokollen, da han forleden returnerede til Italien fra Portugal efter at være testet positiv for virussen. Ronaldo blev transporteret til Italien i et privat hyret ambulancefly og gik direkte i karantæne, men Spadofora siger, at det er imod reglerne medmindre der foreligger en tilladelse fra sundhedsmyndighederne. Ronaldos klub Juventus afviser, at stjernen har overtrådt reglerne. Ronaldo blev testet positiv, da han var i Portugal for at spille landskampe, og han måtte sidde over, da europamestrene onsdag mødte Sverige i Nations League.

Opdatering: Ifølge La Gazetta dello Sport efterforsker italiensk politi Cristiano Ronaldo samt seks andre Juventus-spillere for brud på corona-protokollen. Ronaldo og holdkammeraterne undlod ifølge avisen at selvisolere sig på et hotel i Torino, efter at to klubansatte havde afgivet positive coronatest. Seks af spillerne valgte i stedet at tage afsted på landsholdsopgaver, deriblandt Ronaldo, mens målmanden Gianluigi Buffon tog hjem til sit eget hus. Ifølge Gazzetta dello Sport risikerer Juventus-spillerne bøder, hvis de har forbrudt sig mod karantænereglerne.

Tennis. Næste års udgave af den traditionsrige grand slam-turnering Wimbledon kan potentielt blive afholdt for lukkede døde. Det siger arrangørerne af den engelske tennisturnering fredag ifølge Ritzau. Wimbledon blev i år aflyst på grund af coronapandemien som den eneste af tennissportens fire grand slam-turneringer. Det var første gang siden Anden Verdenskrig, at den ikke blev spillet. The All England Lawn Tennis Club (AELTC), der organiserer Wimbledon, oplyser, at man arbejder med tre forskellige scenarier: En turnering med fuldt hus, en med et begrænset antal tilskuere og en for lukkede døre.

Skisport. Verdens bedste kvindelige skiløber, amerikanske Mikaela Shiffrin, springer den alpine sæsonpremiere i Sölden over. Hun har en mindre rygskade og tager derfor ikke nogen chancer med at komme i gang for tidligt. Shiffrin, der har 66 World Cup-sejre, måtte i sidste sæson afgive den samlede World Cup-titel, fordi hun ikke dystede i det afgørende løb efter faderens død.

Skisport. Den alpine skisæson starter i denne weekend med kvindernes og mændenes storslalom i østrigske Sölden. Det bliver en atypisk sæson på grund af coronapandemien, og blandt andet er alle løb i USA og Canada aflyst. Eneste World Cup-afdelinger udenfor Europa er kvindernes styrtløb i Kina i februar 2021 for at teste den olympiske løjpe i Yanqing. Weekendens løb bliver uden tilskuere, og når der skal være løb i Schweiz bliver det ligeledes uden tilskuere og sejrsceremonier.

Vægtløftning. Krisen i Det Internationale Vægtløftningsforbund, IWF, er total efter at briten Mike Irani er blevet udpeget som forbundets 3. præsident i de seneste tre dage. Det doping- og korruptionsplagede forbund er under særdeles kritisk opsyn af Den Internationale Olympiske Komité, der truer med at fjerne sporten fra OL-programmet, men alligevel valgte eksekutivkomiteen forleden af fjerne den midlertidige og reformvenlige præsident Ursula Papandrea og indsætte Intarat Yodbangtoey fra Thailand i stedet. Thailand er udelukket fra vægtløftningskonkurrencerne ved OL i Tokyo på grund af massive dopingforseelser, og Yodbangtoey er nævnt i McLaren-rapporten, der afslørede netop dette forhold. Under trusler om eksklusion fra OL har IWF så også fjernet Yodbangtoey og indsat den britiske læge Mike Irani i embedet. Samtidig tyder meget på, at en af hans første gerninger bliver at indkalde en ekstraordinær kongres, der skal vælge en mere permanent løsning.

Krisen har desuden betydet, at præsidenten for Det Europæiske Vægtløftningsforbund, Antonio Urso, har forladt IWF’s eksekutivkomité i protest. Han anses for at være reformvenlig, og hans beslutning skyldes, at han ikke »deler eksekutivkomiteens politiske linje, der for mig virker skør og destruktiv i forhold til vægtløftningens fremtid«, siger han ifølge insidethegames.biz.

Fodbold. Luiz Felipe Scolari, der i 2002 førte Brasilien til verdensmesterskabet, er tilbage på trænerbænken. Det er EC Cruzeiro fra Belo Horizonte, der har hentet 71-årige Scolari tilbage i aktiv tjeneste, og han skal nu hjælpe den tidligere topklub tilbage til brasiliansk fodbolds bedste række efter en nedrykning. Han var senest træner i Palmeiras 2018-2019.

Cykling. Efter sit styrt i løbet Scheldeprijs i weekenden har Casper Pedersen besluttet at stoppe sæsonen før tid. Han skulle have kørt Flandern Rundt, men styrtet har udløst symptomer på en hjernerystelse, og derfor ønsker han ikke at gamble med helbredet, skriver TV 2.

Håndbold. Den serbiske stjernespiller Sanja Damnjanovic er gravid og stopper karrieren. Den nu 33-årige back spillede 2013-2015 for Viborg, og hun var i 2013 med til at vinde VM-sølv for Serbien.

Fodbold. De engelske rækker, der ligger niveauet under Premier League, har afvist en økonomisk redningspakke på 50 millioner pund. Pakken er blevet tilbudt af den bedste engelske række, Premier League. Det er nogle af betingelserne i aftalen, der har fået Den Engelske Ligaforening (EFL) til at afslå tilbuddet. EFL repræsenterer de tre fodboldrækker, der ligger lige under toprækken i England. Premier League fremlagde sit tilbud onsdag. Her gjorde ligaen det samtidig klart, at de 50 millioner pund - over 400 millioner kroner - kun skulle gå til tredje- og fjerdebedste række og altså ikke til den næstbedste, The Championship. EFL kræver dog, at hjælpepakken gavner alle de tre lavere ligaer.