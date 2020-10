Gemke er i finalen, FCK udlejer Varela, og voldtægtsdømt brasilianer fyret efter en uge

Direkte sport i tv Lørdag 17. oktober TV 2 16.10 Håndbold: BSV-Aalborg (m) TV 2 Sport 11.00/16.00 Badminton: Denmark Open 18.00 Fodbold: Inter-Milan 20.45 Fodbold: Crotone-Juventus TV3+ 13.30 Fodbold: Everton-Liverpool TV3 Sport 13.30 Fodbold: Celtic-Rangers 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-OB 19.00 Speedway: Hold-VM 01.30 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.25 MotoGP: Aragóns Grand Prix, kval. 16.00 Fodbold: Chelsea-Southampton 18.30 Fodbold: Manchester City-Arsenal 21.00 Fodbold: Newcastle-Man. United 00.30 Motorsport: Nascar, Kansas 300 Xee 15.30 Fodbold: Hoffenheim-Dortmund Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 11.30 Kano: World Cup 12.45 Alpint: World Cup 14.00/19.45 Snooker: English Open 17.30 Cykelcross Eurosport 2 09.50 Alpint: World Cup (k) 12.20 Cykling: Giro d’Italia 20.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 13.00 Fodbold: Granada-Sevilla 16.00 Fodbold: Celta Vigo-Atlético Madrid 18.30 Fodbold: Real Madrid-Cádiz 21.00 Fodbold: Getafe-Barcelona Vis mere





Badminton. Useedede Rasmus Genke er i finalen ved Denmark Open i Odense efter en sejr over den 6.-seedede japaner, Kento Nishimoto, på 21-14, 21-17. I finalen venter enten Anders Anthonsen eller Chou Tien Chen, der spiller senere i dag. Semifinalerne blev derimod endestationen for de danske doubler. Rasmus Kjær/Joel Eipe tabte i to sæt til de engelske OL-bronzevindere Marcus Ellis/Chris Langridge, 22-20, 21-16, mens Amalie Schulz/Christine Busch blev stoppet af de topseedede japanere Yuki Fukushima/Sayaka Hirota i semifinalen 21-18, 21-6.

Fodbold. FC København har udlejet Guillermo Varela til Dynamo Moskva. »Guillermo er en dygtig spiller og har gjort det godt i FCK. Med Peter Ankersens ankomst er det dog klart, at vi har for mange højrebacker i truppen«, siger FCK’ss sportslige ansvarlige, William Kvist, til klubbens hjemmesiden.

Fodbold. OB er i lørdagens superligakamp uden angriberen Sveinn Aron Gudjohnsen, der er sendt i hjemmeisolation, efter at have været med sammen med det islandske U21-landshold, hvor en af spillerne er konstateret smittet med coronavirus.

Cykling. Alle af de 512 coronatest, der blev taget 15. og 16. oktober under Giro d’Italia, er kommet retur med negativt svar.

Fodbold. Den tidligere Real Madrid-spiller Robinho har fået ophævet sin kontrakt med brasilianske Santos efter kun en uges ansættelse, oplyser klubben på twitter. Årsagen er trusler fra flere sponsorer, der ikke vil støtte klubben på grund af Robinhos dom i Italien for voldtægt. Robinho blev i 2017 idømt 9 års fængsel for en gruppevoldtægt af en 22-årig albansk kvinde på en natklub i Milano i 2013, men brasilianeren har appelleret og bedyrer sin uskyld.

Ishockey. Aalborg slog for anden gang Frederikshavn, da det nordjyske opgør endte 2-1 på amerikaneren Pier-Olivier Morins sejrsmål efter 7 minutters forlænget spilletid. Rungsted fører fortsat ligaen efter en sejr på 8-2 over Odense. To yderligere resultater: Sønderjyske - Herlev Eagles 3-0, Esbjerg - Herning 3-1.

Fodbold. West Ham har lejet den 25-årige kantspiller Said Benrahma fra Brentford i resten af sæsonen. Algieren kom til Brentford fra Nice i 2018, og han er den anden profil, Thomas Frank har mistet i sin trup, efter sidste sæsons topscorer, Ollie Watkins, ligeledes er røget til Premier League og Aston Villa.