Superligaens 5. runde: Sønderjyske tilføjer Brøndby sæsonens første nederlag

Superligaen 5. runde Lørdag FC Midtjylland - OB 3-1 Søndag Vejle - Lyngby 3-2 AGF - AC Horsens 3-0 Sønderjyske - Brøndby 2-0 18.00 FC København-AaB (3+) Mandag 19.00 FC Nordsjælland-Randers FC (TV3 Sport)

1-0 Haji Wright (48) 2-0 Alexander Bah (54)

Brøndby måtte for første gang i sæsonen gå tomhændet fra banen, da holdet på udebane indkasserede et nederlag på 0-2 mod Sønderjyske i Superligaen.

Det var blevet til lutter sejre i de første fire kampe, men to scoringer af hjemmeholdet kort efter pausen ødelagde Brøndbys stime.

Første halvleg var meget chancefattig og rodet. I anden halvleg kom der lidt flere chancer, hvilket Sønderjyske udnyttede - dog var spillet stadig rodet i store dele af halvlegen.

Trods nederlaget beholder Brøndby førstepladsen med 12 point. Sønderjyske kravler en enkelt plads op på fjerdepladsen med 10 point inden de resterende kampe i femte runde.

Sønderjyske og Brøndby har aldrig nogensinde spillet 0-0 mod hinanden i deres 40 indbyrdes superligaopgør. I første halvleg var der dog ikke meget, der tydede på en målrig kamp.

Der var stort set ingen chancer, og begge hold havde svært ved at nedbryde modstanderens defensiv.

Den største chance inden pausen tilfaldt værternes forsvarsspiller Stefan Gartenmann efter 43 minutter, der dog måtte se sit skud tæt på mål blive blokeret.

Kun tre minutter inde i anden halvleg kom der hul på bylden, da angriberen Haji Wright med et fladt spark sendte bolden ind bag Brøndby-keeper Marvin Schwäbe, der så lidt skidt ud i situationen.

Hjemmeholdet fordoblede scoringen efter 54 minutter, da wingback Alexander Bah var kommet ind i feltet og nemt kunne sende Anders K. Jacobsens indlæg i mål efter en flot dribletur.

I overtiden var indskiftede Rezan Corlu tæt på at reducere for gæsterne, men afslutningen strøg lige forbi stolpen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF - AC Horsens 3-0

1-0 Albert Grønbæk (31) 2-0 Patrick Mortensen (53) 3-0 Casper Højer Nielsen (68). Udvist: Bjarke Jacobsen, AC Horsens (67)

Ubesejrede AGF fortsatte søndag holdets gode start på sæsonen, da bundholdet fra AC Horsens blev sendt hjem med et 0-3-nederlag.

Sejren til hjemmeholdet var fuldt ud fortjent, og kampen satte tyk streg under klasseforskellen på de to hold.

Horsens havde især svært ved at håndtere AGF’s bare 19-årige kantspiller Albert Grønbæk, der både scorede og assisterede i kampen.

Med sejren indtager AGF andenpladsen med 11 point, mens søndagens modstandere fra Horsens blot har fået et enkelt point i fem kampe under den nye cheftræner, Jonas Dal.

AGF sad på tingene fra start, og allerede her viste unge Grønbæk sig flot frem.

Det kreative talent var en konstant trussel mod Horsens-målet, og han bød sig til med flere afslutninger.

Efter en halv times spil belønnede hans arbejde sig så, da islandske Jon Thorsteinsson fandt ham helt fri lige foran mål.

Grønbæk eksekverede sikkert frispilningen med en inderside, der sendte sidste sæsons bronzevindere foran 1-0.

Efter pausen var det i oplæggerens rolle, han brillerede, da han med et gennembrud på højrekanten fandt AGF-topscorer Patrick Mortensen helt fri i feltet.

Mortensen kvitterede med en sikker afslutning på Grønbæks flotte forarbejde og scorede dermed for femte kamp i træk.

Tingene blev værre endnu for Horsens efter 65 minutter, da først Bjarke Jacobsen blev udvist for en nødbremse, hvorefter Casper Højer scorede for AGF via en afretning på det efterfølgende frispark.

Horsens blev i overtiden tilkendt et straffespark, men tilbagevendte Kjartan Finnbogason skød over mål, og det blev dermed ved 3-0 til AGF.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Med sin første scoring vor Vejles blev Malta Amundsen matchvinder i sejren over Lyngby.

Vejle - Lyngby 3-2

0-1 Emil Nielsen (10) 1-1 Saeid Ezatolahi (45) 1-2 Jens Martin Gammelby (62) 2-2 Jacob Schoop (64) 3-2 Malte Amundsen (70). Udvist: Marcel Rømer, Lyngby (58)

Vejle Boldklub vandt søndag eftermiddag 3-2 over Lyngby Boldklub på et soloplyst Vejle Stadion i Superligaens femte spillerunde.

På trods af Vejles status som oprykkerhold var det østjyske mandskab vurderet til at være favoritter, og holdet endte da også med at tage alle tre point.

Det krævede dog hårdt arbejde og neutralisering af to Lyngby-føringer undervejs.

Malte Amundsen afgjorde kampen for Vejle med et forrygende sejrsmål uden for feltet.

Resultatet ændrer ikke meget i stillingen for de to hold. Vejle forbliver i toppen, mens Lyngby forbliver i bunden.

Lyngby startede ellers godt ud og kunne allerede efter 10 minutter notere sig for første scoring. Emil Nielsen prikkede sit første sæsonmål i Superligaen ind efter flot assist fra Rasmus Thellufsen.

Hen imod slutningen af første halvleg begyndte Vejle at bide fra sig, og lige før pausen kom forløsningen.

Ylber Ramadani bankede på kassen langt udefra, og på opfølgningen var den iranske midtbanekollega Saeid Ezatolahi klar til at sparke bolden i mål.

Efter pausen gik kampen amok. I det 58. minut fik Vejle hjælp, da Lyngbys Marcel Rømer fik sit andet gule kort og dermed rødt.

Det stoppede dog ikke Lyngby, der kort efter bragte sig foran igen. Nyerhvervelsen Jens Martin Gammelby scorede efter et flot sparket frispark.

Men bare få sekunder senere bragte Vejle-anfører Jacob Schoop helt fortjent balance i regnskabet efter et drop fra Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen.

Og i det 70. minut sparkede backen Malte Amundsen Vejle foran med et fantastisk langskud.

Vejle fortsætter dermed sin gode stime og har nu 10 point i fem kampe.