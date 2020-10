20-årig bliver danske målscorer nr. 44 i Serie A

Direkte sport i tv Søndag 18. oktober DR 2 15.45 Dressur: World Cup TV 2 Sport 11.55 Badminton: Denmark Open, finaler 20.45 Fodbold: Roma-Benevento TV3+ 18.00 Fodbold: F.C. København-AaB 22.15 Am. fodbold: Tampa Bay-Green Bay 2.20 Am. fodbold: San Francisc.-LA Rams TV3 Sport 14.00 Fodbold: AGF-AC Horsens 18.45 Am. fodbold: Pittsburgh-Cleveland TV3 Max 14.00 Håndbold: Esbjerg-Kristiansand (k) 16.00 Håndbold: Podravka-Odense (k) 21.00 Fodbold: Lille-Lens 23.00 Motorsport: Nascar Xee 13.00 Fodbold: Sheffield United-Fulham 15.00 Fodbold: Crystal Palace-Brighton 17.30 Fodbold: Tottenham-West Ham 20.00 Fodbold: Leicester-Aston Villa 6’eren 16.15 Standardvogne: VM-afdeling Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Canal 9 16.00 Fodbold: SønderjyskE-Brøndby Eurosport 1 9.45 Cykling: Flandern Rundt 19.45 Billard: Snooker, English Open Eurosport 2 9.00 Standardvogne: VM-afdeling 10.00 Alpint: World Cup 12.00 Standardvogne: VM-afdeling 14.00 Fodbold: Vejle-Lyngby 18.00 Svømning: Internat. Swim League TV 2 Sport X 10.00 Cykling: Flandern Rundt 18.00 Fodbold: Udinese-Parma 21.00 Fodbold: Real Betis-Real Sociedad Vis mere





Fodbold. Sampdoriaspilleren Mikkel Damsgaard blev den 44. danske målscorer i Serie A, da U21-landshjoldsspilleren 7 minutter efter at være kommet på banen scorede til 3-0, der også blev resultatet mod Lazio. »Det er fantastisk for mig at score mit første mål i Sampdoria, så jeg er meget glad, og jeg er taknemmelig for, at holdkammeraterne har støttet mig, så det har været nemt at være på banen. Jeg dedikerer målet til mine holdkammerater, venner og familie, for de har støttet mig«, siger Mikkel Damsgaard til Sampdorias YouTube-kanal. I et af weekendens mange lokalopgør vandt AC Milan med Simon Kjær 2-1 over Inter, der havde Christian Eriksen på banen efter 68 minutter. 39-årige Zlatan Ibrahimovic gjorde comeback efter at have været testet positiv for coronavirus og scorede begge Milans mål i de første 16 minutter.

Cykling. Sygdom har tvunget Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) til at droppe deltagelsen i Vuelta a España. »Jeg udgik af BinckBank Tour med sygdom, som viste sig at være bihulebetændelse. Jeg kom på penicillin og fik gjort kål på betændelsen, men jeg kunne ikke træne under hele forløbet, så i alt gik der ti dage, hvor min krop var for svag til at træne. Derfor er jeg bare ikke klar til at skulle køre Vuelta«, skriver Mads Würtz Schmidt i en sms til TV2. 28-årige Michael Valgren (NTT) er derimod udtaget til Vueltaen, der bliver hans ottende grandtour.

Skisport. Sæsonens første alpine World Cup-konkurrence for mænd blev vundet af den 20-årige nordmanden Lucas Braathen, der efter to gennemløb af storslalompisten var 0,05 sekund hurtigere end schweizeren Marco Odermatt.

Fodbold. Danny Welbeck har skrevet kontrakt med Premier League-klubben Brighton. Den 29-årige engelske angriber med 42 landskampe har været plaget af talrige skader i sin karriere, der har udspillet sig i Manchester United, Arsenal og Watford.

Fodbold. Efter 20 kampe uden nederlag tagte Bodø/Glimt for første gang i den norske Eliteserien, da de forsvarende mestre, Molde, vandt 4-2.

Speedway. Danmark vandt bronze ved VM for par, der blev afviklet lørdag aften på en særdeles våd og mudret bane i polske Lublin, hvor stævnet blev afbrudt efter 15 af de 21 indledende heat. »Det var en mega svær bane at køre på. Det var en hård aften, men vi havde en god holdånd«, sagde Leon Madsen, der udgjorde det danske hold sammen med Anders Thomsen og Marcus Birkemose.

Fodbold. Martin Braithwaite fik de sidste 10 minutter på banen i en usædvanlig runde i La Liga, hvor både Barcelona, Real Madrid og Sevilla tabte 1-0. Getafe vandt 1-0 over Barcelona på et straffespark begået af Frankie de Jong og eksekveret af Jaime Mata. Eks-AGF’eren Jens Jønsson spillede de første 86 minutter for Cadiz, der for første gang nogen sinde vandt på udebane over Real Madrid. Granada vandt med rundens populæreste cifre hjemme over Sevilla.

Fodbold. Harry Maguire har været gennem en turbulent tid med en anholdelse i Grækenland og en udvisning i Englands 0-1-nederlag mod Danmark, men Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær hylder sin anfører efter United med Maguire som målscorer til 1-1 lørdag aften vendte 0-1 til 4-1 ude over Newcastle. »På baggrund af de seneste resultater var den her kamp endnu mere vigtig. Så kom vi bagud 0-1 efter to minutter, og så blev det kun vigtigere. Men så viste vi vindervilje og stor karakter, så vi kunne svare tilbage, og vi blev ledet af en inspirerende anfører«, siger Ole Gunnar Solskjær til Reuters. Også Manchester City vandt lørdag, da det blev 1-0 hjemme over Arsenal med anfører Raheem Sterling som matchvinder efter 23 minutter.

