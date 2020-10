Antonsen finalebesejrer sin ven, skamros til verdens bedste Landin og danskermål i Serie A

Direkte sport i tv Søndag 18. oktober DR 2 15.45 Dressur: World Cup TV 2 Sport 11.55 Badminton: Denmark Open, finaler 20.45 Fodbold: Roma-Benevento TV3+ 18.00 Fodbold: F.C. København-AaB 22.15 Am. fodbold: Tampa Bay-Green Bay 2.20 Am. fodbold: San Francisc.-LA Rams TV3 Sport 14.00 Fodbold: AGF-AC Horsens 18.45 Am. fodbold: Pittsburgh-Cleveland TV3 Max 14.00 Håndbold: Esbjerg-Kristiansand (k) 16.00 Håndbold: Podravka-Odense (k) 21.00 Fodbold: Lille-Lens 23.00 Motorsport: Nascar Xee 13.00 Fodbold: Sheffield United-Fulham 15.00 Fodbold: Crystal Palace-Brighton 17.30 Fodbold: Tottenham-West Ham 20.00 Fodbold: Leicester-Aston Villa 6’eren 16.15 Standardvogne: VM-afdeling Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Canal 9 16.00 Fodbold: SønderjyskE-Brøndby Eurosport 1 9.45 Cykling: Flandern Rundt 19.45 Billard: Snooker, English Open Eurosport 2 9.00 Standardvogne: VM-afdeling 10.00 Alpint: World Cup 12.00 Standardvogne: VM-afdeling 14.00 Fodbold: Vejle-Lyngby 18.00 Svømning: Internat. Swim League TV 2 Sport X 10.00 Cykling: Flandern Rundt 18.00 Fodbold: Udinese-Parma 21.00 Fodbold: Real Betis-Real Sociedad Vis mere





Badminton. Anders Antonsen blev den første danske singlevinder ved Denmark Open siden 2010, da han i finalen i Odense besejrede sin barndomskammerat og træningsmakker Rasmus Gemke 18-21, 21-19, 21-12. Den tredjeseedede Antonsen havde efter at have tabt første sæt stort held med at skifte tempo mod den useedede Gemke, der dog førte 17-16 i anden sæt, inden Antonsen tog kontrollen og satte kurs mod førstepræmien på 350.000 kr. Antonsen slog i kvartfinalen Jan Ø. Jørgensen, der vandt i 2010, men nu har spillet sin sidste turnering på topplan.

Håndbold. Målmanden Niklas Landin var med en redningsprocent på 46 sit holds helt store spiller, da THW Kiel i den ekstremt tætte Bundesliga vandt 29-21 i den nordtyske storkamp mod Flensburg-Handewitt. »Vi har i dag tabt til Niklas Landin, så let kan det siges. Han er en af de bedste målmænd, om ikke den bedste i verden«, sagde Flensburg-træner Maik Marchulla til NDR. Efter fire spillerunder er SC Leipzig eneste ubesejrede hold og fører med 7 point foran seks klubber med 6 point, blandt andre Kiel og Flensburg.

Cykling. Oliver Vedersø Sølvhøj blev junioreuropamester i mountainbike ved i Monte Tamaro i Schweiz at være 10 sekunder hurtigere end Janis Baumann, der var den bedste af tre schweizere efter danskeren. »Jeg ramte bare dagen og havde bare overskuddet alle fem omgange. Jeg prøvede flere gange at køre solo og det lykkedes med 800 meter til mål. Sejren er stor for mig - og også den hidtil største«, siger Oliver Vedersø Sølvhøj til feltet.dk. Tobias Lillelund blev nummer 7.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix I sin 3. kamp for Sampdoria blev Mikkel Damsgaard klubbens første danske målscorer siden Karl Aage Hansen i 1954..

I sin 3. kamp for Sampdoria blev Mikkel Damsgaard klubbens første danske målscorer siden Karl Aage Hansen i 1954.. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Fodbold. Sampdoriaspilleren Mikkel Damsgaard blev den 44. danske målscorer i Serie A, da U21-landshjoldsspilleren 7 minutter efter at være kommet på banen scorede et elegant til 3-0, der også blev resultatet mod Lazio. »Det er fantastisk for mig at score mit første mål i Sampdoria, så jeg er meget glad, og jeg er taknemmelig for, at holdkammeraterne har støttet mig, så det har været nemt at være på banen. Jeg dedikerer målet til mine holdkammerater, venner og familie, for de har støttet mig«, siger Mikkel Damsgaard til Sampdorias YouTube-kanal. I et af weekendens mange lokalopgør vandt AC Milan med Simon Kjær 2-1 over Inter, der havde Christian Eriksen på banen efter 68 minutter. 39-årige Zlatan Ibrahimovic gjorde comeback efter at have været testet positiv for coronavirus og scorede begge Milans mål i de første 16 minutter.

Tennis. På 1 time og 20 minutter vandt tyskeren Alexander Zverev me 6-3, 6-3 finalen i ATP-turneringen i Köln over Felix Auger-Aliassime. For 20-årige Auger-Aliassime var der tale om den sjette tabte ATP-finale, mens Zverev nu har vundet 13 titler.

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Håndbold. Team Esbjergs kvinder spillede 27-27 mod norske Vipers fra Kristiansand i Champions League. Esbjerg førte 4-1, inden det stod 12-12 ved pausen, og det blev en ny dansk føring i anden halvleg, da Esbjerg efter at have været nede med 2 mål kom foran 25-22. En norsk slutspurt sikrede uafgjorte i kampen, hvor Mette Tranborg med 8 mål blev Esbjergs topscorer.

Golf. Med en forrygende putter og 10 birdies på finalerunden blev spanieren Adrian Otaegui en suveræn vinder af Scottish Championship på St. Andrews. Matt Wallace var 3 slag foran nærmeste forfølger inden finalen, men englænderens sidste runde i 1 slag under par rakte kun til 2.-pladsen, 4 slag efter Otaegui, der lavede 29 birdies på fire dage. Martin Leth Simonsen gik sidste runde i par og blev nr. 25, mens Benjamin Poke blev nr. 56.

Fodbold. Frederik Holst og Jeppe Okkels scorede til 1-0 og 2-0, da Elfsborg vandt 3-1 over bundholdet Kalmar FF i Allsvenskan. Målet var det første i Allsvenskan for 21-årige Okkels, der dog har scoret 2 mål i en pokalkamp for Elfsborg. Martin Spelmann spillede de første 62 minutter, da Mjällby på udebane blev besejret 4-2 af Hammarby. Topholdet Malmö FF spiller først mandag aften ude mod Djurgården.

Cykling. Sygdom har tvunget Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) til at droppe deltagelsen i Vuelta a España. »Jeg udgik af BinckBank Tour med sygdom, som viste sig at være bihulebetændelse. Jeg kom på penicillin og fik gjort kål på betændelsen, men jeg kunne ikke træne under hele forløbet, så i alt gik der ti dage, hvor min krop var for svag til at træne. Derfor er jeg bare ikke klar til at skulle køre Vuelta«, skriver Mads Würtz Schmidt i en sms til TV2. 28-årige Michael Valgren (NTT) er derimod udtaget til Vueltaen, der bliver hans ottende grandtour.

Skisport. Sæsonens første alpine World Cup-konkurrence for mænd blev vundet af den 20-årige nordmanden Lucas Braathen, der efter to gennemløb af storslalompisten var 0,05 sekund hurtigere end schweizeren Marco Odermatt.

Fodbold. Danny Welbeck har skrevet kontrakt med Premier League-klubben Brighton. Den 29-årige engelske angriber med 42 landskampe har været plaget af talrige skader i sin karriere, der har udspillet sig i Manchester United, Arsenal og Watford.

Fodbold. Efter 20 kampe uden nederlag tagte Bodø/Glimt for første gang i den norske Eliteserien, da de forsvarende mestre, Molde, vandt 4-2.

Svømning. Cali Condors vandt det første ISL-stævne i Budapest foran Energy Standard med Pernille Blume, LA Current og NY Breakers med Jeanette Ottesen og Signe Bro. Blume var på andendagen kun involveret i en 4x100 meter fri mix, hvor hun svømmede 52,18 sek. og sikrede Enerby Standards næstbedste hold en 5.-plads, mens Ottesen med 53,12 sek. blev nr. 8 med NY Breakers. Desuden svømmede Ottesen 50 meter butterfly, hvor hun med 25,62 sek. blev nr. 7.