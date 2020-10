Frankrig må undvære sin mest vindende spiller ved VM

Direkte sport i tv Mandag 19. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Århus-KIF Kolding (m) TV3 Sport 14.00 Bowling: Weber Cup 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Randers 22.55 Am. fodbold: Buffalo-Kansas City 02.10 Am. fodbold: Dallas-Arizona TV3 Max 21.00 Fodbold: Leeds-Wolverhampton Xee 18.30 Fodbold: West Bromwich-Burnley Eurosport 2 16.00 Svømning: Internat. Swim League TV 2 Sport X 12.00 Tennis: J&T Banka Ostrava Open (k) 20.45 Fodbold: Verona-Genoa Vis mere

Håndbold. Frankrig må undvære en af sine mest vindende spillere ved mændenes VM-slutrunde i Egypten i januar. Nikola Karabatic har revet det forreste korsbånd i højre knæ over og skal opereres. Uheldet skete i Paris Saint-Germains ligakamp i weekenden mod Ivry. 36-årige Karabatic har de seneste 18 år spillet 313 landskampe og scoret 1.210 mål for Frankrig, der i samme periode har vundet to gange OL-guld, fire gange VM-guld og tre gange EM-guld. Karabatic har desuden vundet Champions League med tre af sine tidligere klubber: Montpellier (2003), Kiel (2007) og Barcelona (2015). Ved det kommende VM er Frankrig i indledende gruppe med Norge, Østrig og et nordamerikansk hold, der endnu ikke er fundet, og Frankrig kan tidligst møde Danmark i en eventuel semifinale.

Cykling. Samtlige ryttere testede negative, da de blev undersøgt for coronavirus forud for tirsdagens start på Vuelta a Espana. Helt smittefri var de 498 foretagne test dog ikke, da to personer omkring holdene testede positive. Det var en medarbejder fra henholdvis Bahrain-McLaren og Team Sunweb.

Youssoufa Moukoko er først spilleberettiget i Bundesligaen 20. november, når han fylder 16 år. Foto: Martin Meissner/Ritzau Scanpix

Fodbold. Tysklands største ungdomstalent, Youssoufa Moukoko, blev udsat for adskillige verbale overgreb, da han i weekenden scorede tre gange i U19-Bundesligaen for Dortmund i lokalopgøret mod Schalke. Tilskuere, der heppede på Schalke, forbandede den kun 15-årige angriber langt væk. »Jeg brækker alle dine knogler«, »Pis af med dig, din søn af luder« og »Læg dig i graven« var blot nogle af de tilråb, Youssoufa Moukoko måtte høre på. Schalke undskylder for tilskuernes opførsel, mens Det Tyske Fodboldforbund (DFB) også er gået ind i sagen. Youssoufa Moukoko har scoret 9 mål i sæsonens 3 første kampe og træner fast med det ’rigtige’ Bundesliga-hold, som han forventes at debutere for, så snart han er fyldt 16 år i november.





Fodbold. Liverpools muligheder for at genvinde Premier League har lidt et knæk som følge af at forsvarsklippen Virgil van Dijk skal opereres for en korsbåndsskade. Det vurderer ekspert og tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher over for Sky Sports. »Ethvert hold med titeldrømme har tre eller fire spillere, som man ikke kan dække ind for - uanset hvor god manageren er, og hvor stor truppen er«, siger Carragher og tilføjer: »Jeg tror helt bestemt, at de bliver nødt til at gøre noget på transfermarkedet i januar på grund af van Dijks skade. Liverpool havde allerede svagheder der i forvejen«.

Fodbold. Virgil van Dijk fik skaden, da han i lørdagens derby mod Everton kom i sammenstød med en frembrusende målmand, Jordan Pickford. Tacklingen fra Evertons sidste skanse blev ikke vurderet til advarsel, da der var tale om en offside-situation, og mandag meddeler BBC, at Jordan Pickford slipper for en retroperspektiv straf, som ellers er mulighed i særligt grove tilfælde.

Cykling. Den 31-årige polak Rafal Majka skifter fra Bora-mandskabet til UAE-holdet, der har Tour-kongen Tadej Pogacar som sportsligt trumfkort.

Cykling. Pernille Mathiesen skifter fra Sunweb til det nyetablerede Jumbo-Visma-mandskab for kvinder i 2021. Ud over Pernille Mathiesen er blandt andre også den tidligere OL-guldvinder Marianne Vos med på det nye hold. Marianne Vos skifter fra CCC.

Fodbold. De nationale forbund fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island har mere end luftet tanken om, at arrangere et fælles nordisk VM for kvinder i 2027. Nu skal det nordiske VM-bud så til at forholde sig til tung europæisk konkurrence fra en trio bestående Tyskland, Holland og Belgien, der mandag har lanceret sin VM-interesse. Der er også interesse for slutrunden i Italien, Chile, Colombia og Sydafrika. Det næste VM for kvinder afvikles i 2023 i Australien og New Zealand, der først fik tildelt værtskabet i juni i år.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget de spillere, der skal møde Schweiz og Finland i to EM-kvalifikationskampe i starten af november. Her kan GOG-backen Mathias Gidsel få debut. Truppen: Niklas Landin, THW Kiel, Jannick Green, Magdeburg, Emil Nielsen, Nantes. Magnus Landin, THW Kiel, Johan Hansen, Hannover-Burgdorf, Lasse Svan, Flensburg-Handewitt, Casper U. Mortensen, Barcelona, Henrik Toft Hansen, PSG, Anders Zachariassen, GOG, Simon Hald, Flensburg-Handewitt, Rasmus Lauge, Veszprém, Mikkel Hansen, PSG, Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold, Mads Mensah, Flensburg-Handewitt, Nikolaj Øris, Bjerringbro-Silkeborg, Michael Damgaard, Magdeburg, Mathias Gidsel, GOG, Jacob Holm, Füchse Berlin, Lasse Andersson, Füchse Berlin og Nikolaj Markussen, Veszprém.

Kasper Schmeichel fik bokset væk i denne situation, men var prisgivet i tillægstiden. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Fodbold. Kasper Schmeichel og Leicester tabte topkampen i Premier League på hjemmebane mod Aston Villa med 1-0 som følge af Ross Barkleys scoring 15 sekunder inde i tillægstiden. Her sparkede Barkley ind med højrebenet fra ca. 22 meter og efterlod Kasper Schmeichel chanceløs. Aston Villa, der i juli var tæt på at rykke ud af Premier League, er eneste hold i ligaen med maksimumpoint. Birmingham-klubben har 12 point efter fire kampe og dermed blot 1 point efter topholdet Everton. Det er første gang i 90 år, at Aston Villa indleder en sæson med fire sejre på stribe.