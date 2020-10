Tysklands ekstraordinære talent blev svinet til efter tredje hattrick på stribe

Fodbold. Backen Alexander Bah, der scorede for Sønderjyske søndag mod Brøndby, fortæller til Ritzau, at et skifte til tjekkiske Slavia Prag glippede for to uger siden og at han håndterede skuffelsen med en tur i biografen. »Ved 14-tiden (på transfervinduets sidste dag, red.) fik jeg at vide, at jeg skulle køre til lufthavnen, fordi der ventede et privatfly på mig fra Prag», siger Bah og tilføjer: »Da jeg ankom til lufthavnen, ringede min agent til mig og fortalte, at skiftet var gået i vasken. Så kørte jeg hjem og slukkede min telefon, og så gik jeg i biografen«. Alexander Bah har kontrakt til 2023.

Fodbold. Liverpools muligheder for at genvinde Premier League har lidt et knæk som følge af at forsvarsklippen Virgil van Dijk skal opereres i sit ene knæ. Det vurderer ekspert og tidligere Liverpool-forsvarer Jamie Carragher over for Sky Sports. »Ethvert hold med titeldrømme har tre eller fire spillere, som man ikke kan dække ind for - uanset hvor god manageren er, og hvor stor truppen er«, siger Carragher og tilføjer: »Jeg tror helt bestemt, at de bliver nødt til at gøre noget på transfermarkedet i januar på grund af van Dijks skade. Liverpool havde allerede svagheder der i forvejen«.