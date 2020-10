Nicklas Landin og hans tyske hold vinder stort i Aalborg

Direkte sport i tv DR1 18.00 Fodbold: Danmark-Israel (k) TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 2. etape TV3+ 21.00 Fodbold: FC Midtjylland-Atalanta TV3 Sport 14.00 Bowling: Weber Cup 18.45 Håndbold: Aalborg-Kiel (m) 21.00 Fodbold: Ajax-Liverpool TV3 Max 18.55 Fodbold: Real Madrid-Shakhtar D. 21.00 Fodbold: Bayern M-Atlético Madrid Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 12.30 Cykling: Giro d’Italia 14.15 Cykling: Tre dage ved Panne TV 2 Sport X 12.00 Tennis: J&T Banka Ostrava Open (k)

Håndbold. Med Nicklas Landin og den tidligere Aalborgspiller Sandor Sagosen som et par af de toneangivende vandt THW Kiel en sikker sejr på 31-23 over Aalborg i Champions League. Med en redningsprocent på 53 i første halvleg var Landin medvirkende til, at udeholdets føring på et tidspunkt var oppe på 25-15, inden Aalborg fik reduceret med tre mål i træk.

Håndbold. Kampen i European League mellem Kadetten Schaffhausen og GOG undersøges for mulig matchfixing. Det bekræfter Danske Spil overfor TV 2 Sport ifølge Ritzau. Kampen blev spillet tirsdag, og kort før kampstart lukkede flere udbydere for spil på opgøret i European League. Deriblandt Danske Spil. »Det gjorde vi, fordi vi så en mærkelig oddsudvikling, hvor vi følte os nødsaget til at lukke kampen. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det betyder. Men jeg kan sige, at vi har meldt kampen til GLMS, vores overvågningssystem for matchfixing«, lyder det fra Danske Spils pressetjeneste til TV 2 Sport. GOG tabte kampen på udebane med et enkelt mål.

Ifølge TV 2 skrev Fyens.dk sent tirsdag aften, at oddset på en sejr til Kadetten Schaffhausen over fynboerne faldt i timerne op til kampen fra odds 2,00 til odds 1,35. Schweizernes sejrsmål blev scoret i de sidste sekunder. Kampen var holdenes første gruppekamp i European League. Danske Spils pressetjeneste oplyser til TV2 Sport, at det ikke er usædvanligt, at spiludbyderen lukker for spil på kampe i løbet af en sæson.

Cykling. Med et solofremstød 13 km fra mål på nedkørslen fra den sidste bjergtop sejrede den 26-årige spanier Marc Soler (Movistar) på den 151,6 km lange 2. etape i Vuelta a España fra Pamplona til Lekunberri. Også denne anden styrkeprøve i den spanske rundtur blev særdeles begivenhedsrig, men sidste års slovenske sejrherre Primoz Roglic (Jumbo-Visma) bevarede kontrollen ved at besætte andenpladsen, da en gruppe på ni ryttere nåede til mål 19 sekunder efter Soler. Ireren Dan Martin (Israel Start-Up Nation) og ecuadorianeren Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) er henholdsvis 9 og 11 sekunder efter Roglic.

Cykling. Flandern Rundt-vinderen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) var med i det afgørende udbrud i sæsonens sidste WorldTour-løb, det 189,6 km lange Driedaagse Brugge-De Panne, men blev 15 km fra mål i voldsom sidevind trængt ud i rabatten og havnede i en dyb grøft. Efter nogle minutter kom han på højkant igen, men opgav at fortsætte. Den danske mester Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) befandt sig ligeledes i offensiven sammen med tre holdkammerater, og det var en af disse, belgieren Yves Lampaert, der sejrede, mens Asgreen blev nr. 9.

Fodbold. Mesut Özils nedtur synes uden ende. Efter at han i 2014 var med til at vinde verdensmesterskabet for Tyskland, er karrieren nu endt i en nedadgående spiral, og senest skud for boven fik midtbanespillerens karriere, da hans klub Arsenal sorterede ham fra til den trup, der kan optræde i Premier League denne sæson. 32-årige Özil har ikke været i kamp for London-klubben siden marts, og nu tyder alt på, at han blot må se til i det sidste år af sin kontrakt. Forsvarsspilleren Sokratis Papastathopoulos er ligeledes udeladt af Arsenals trup.

Motorsport. Formel E, der er mesterskabet for elektriske racerbiler, er klar til den 7. sæson, og serien er nu officielt anerkendt af Den Internationale Bilunion, FIA. De to første runder i den kommende sæson køres i Santiago de Chile 16. og 17. januar, mens Diriyah i Saudi-Arabien er vært 26. og 27. februar. Flere grandprixer vil løbende blive offentliggjort, oplyser FIA i en pressemeddelelse.

Tennis. Novak Djokovic dropper sit forsvar af titlen i Paris Masters i starten af november, fordi der på grund af coronaregler er flere ranglistepoint at hente i turneringer i Wien og London. ATP Tour-reglementet er nemlig ændret på grund af coronavirus, så spillerne ikke mister point opsparet i den foregående sæson. Serbiske Djokovic topper verdensranglisten foran Rafael Nadal, som stiller op i Paris.

Skisport. Den norske langrendsstjerne Therese Johaug er særdeles skeptisk overfor Det Internationale Skiforbunds planlægning forud for den kommende sæson. Ifølge den skal langrendsløberne deltage i 14 World Cup-stævner på ligeså mange forskellige lokaliteter og derudover Tour de Ski samt VM. Det føler Johaug er uhensigtsmæssigt i en situation, hvor mange lande fortsat er plaget af coronapandemien. »Det er ligesom at tro på julemanden«, siger Johaug til VG om det realistiske i planerne.

Tennis. Roger Federer håber at kunne gøre comeback i forbindelse med grand slam-turneringen Australian Open i januar næste år. Den 39-årige schweizer har ikke været i aktion siden februar og er i mellemtiden blevet opereret to gange i knæet. Federer siger til Schweizer Illustrierte, at han endnu ikke kan træne for fulde omdrejninger, men at han ikke har nogen former for smerter efter operationerne.

Fodbold. Han stoppede karrieren i 2019, men alligevel optræder den tjekkiske målmandslegende Peter Cech i Chelseas Premier League-trup. Manager Frank Lampard fortæller BBC, at 39-årige Cech, der nu er teknisk rådgiver i London-klubben, er med, hvis det værst tænkelige skulle ske og klubbens øvrige målmænd blive ukampdygtige.

Motorsport. Det var coronasmitte, som gjorde den canadiske Formel 1-pilot Lance Stroll for syg til at køre grandprixet på Nürburgring i weekenden 10.-11. oktober, oplyser formel 1 ifølge Ritzau på Twitter. Stroll havde følt sig syg siden Det russiske grandprix to uger forinden, men flere coronatest var kommet negative tilbage. Således var han med på Nürburgring torsdag og fredag, men måtte trække sig inden lørdagens kvalifikation. Efterfølgende er han blevet testet positiv, har været i selvisolation og har nu senest afleveret en negativ test.