DBU beklager, at Randers FC blev snydt for et vigtigt mål

Fodbold. Randers FC blev snydt for en scoring, der havde bragt dem foran 1-0 i mandagens Superligakamp, som FC Nordsjælland endte med at vinde 1-0. DBU’s dommerudvalg meddeler, at Randers fejlagtigt fik underkendt et mål i kamp mod FC Nordsjælland. Det erkender DBU’s dommerudvalg, der har sendt en uforbeholden beklagelse til Randers FC, fordi en scoring efter 80 minutter fejlagtigt blev underkendt for en offsidekendelse, der kom for hurtigt. »I vores bestræbelser på at orientere åbent omkring særlige hændelser efter VAR-implementeringen, er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en VAR-fejl. Ikke desto mindre er skaden sket, og vi sender derfor en uforbeholden beklagelse til Randers FC«, skriver dommerudvalget.

Motorsport. Næsten samtidig med at Romain Grosjean meldte sig stop hos Haas, kom Kevin Magnussen med en lignende melding på sin Instagram-profil. Magnussen stopper efter fire sæsoner hos det amerikanske team og får dermed svært ved at fortsætte karrieren i formel 1. »Jeg har haft en fantastisk tid med holdet i fire år og kan se tilbage på en storslået rejse«, skriver Kevin Magnussen blandt andet. Den danske racerkører oplyser ikke, hvad fremtiden bringer, men blot, at han arbejder på sagen og vil offentliggøre nyt, når noget konkret foreligger. Til BT siger han dog, at fremtiden ligger udenfor formel 1.

Der resterer endnu seks formel 1-grandprixer i denne sæson, og denne weekend gælder det et løb i Portugal. Mulighederne for at Magnussen kan fortsætte i formel 1 er særdeles små, da der kun er ganske få ledige pladser, og de forventes besat til anden side. Det har Magnussen indset og søger derfor udfordringer andetsteds. I alt kan Magnussen se tilbage på seks sæsoner i formel 1 siden debuten med McLaren i 2014. Udover den ene sæson med det britiske team kørte han i 2016 for Renault og siden 2017 hos Haas. Højdepunktet kom allerede i debuten i marts 2014, da han blev nr. 2 i det australske grandprix.

Haas-teamchef Günther Steiner takker i en pressemeddelelse sine to kørere for deres indsats på det endnu unge hold. »Vi har mange gode minder sammen især i form af 2018-sæsonen, hvor vi sluttede som nummer fem i VM-stillingen i vores kun tredje sæson. Romain og Kevin spillede en stor rolle i den succes«, siger Günther Steiner.

Motorsport. Kevin Magnussen har kendt sin Formel 1-skæbne siden sidste uge. Det fortalte Haas-teamchef Günther Steiner torsdag på et pressemøde, hvor han også uddybede beslutningen om ikke at tilbyde Romain Grosjean og Kevin Magnussen Formel 1-kontrakter næste år. »Vi er kommet frem til den konklusion, at vi var nået et højdepunkt med vores nuværende kørere. Og det er lidt vores egen skyld, for i år og sidste år har vi ikke kunnet givet dem en god bil, de kunne få det maksimale ud af. Og næste år bliver det en lignende situation. Så hvorfor ikke gøre noget anderledes. Det er, hvad vi har evalueret«, siger Günther Steiner ifølge Jyllands-Posten.

Cykling. Årets Vuelta a España blev ikke den store oprejsning for den franske cykelstjerne Thibaut Pinot efter et Tour de France præget af rygproblemer. 30-årige Pinot er fortsat plaget af rygsmerter, og efter to skuffende etaper af årets Vuelta har han valgt ikke at stille til start på torsdagens 3. etape. Det meddeler hans hold FDJ ifølge Ritzau.

Fodbold. Tre sejre på stribe - to af dem på højeste niveau i Nations League - har givet Kasper Hjulmands danske landshold et løft på den seneste verdensrangliste fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa). Danmark er hoppet tre pladser frem og er nu nummer 13. Og det er ikke små fodboldnationer, Danmark har overhalet. Ligesom ved EM i 1992 giver danskerne nu både Holland og Tyskland baghjul. Tyskland forbliver på 14.-pladsen, mens Holland er faldet fra 13.-pladsen og ned som nummer 15.

Motorsport. Romain Grosjean bekræfter på sin Facebook-profil, at han er færdig hos det amerikanske formel 1-hold Haas efter denne sæson. Franske Grosjean er holdkammerat med danske Kevin Magnussen hos det amerikanske team. »Det sidste kapitel er skrevet, og bogen er blevet lukket. Jeg har været hos Haas F1 Team siden dag ét. Fem år sammen, hvor vi har oplevet op- og nedture og scoret 110 VM-point i 92 løb, men rejsen har været det hele værd«, skriver Grosjean blandt andet i opslaget.

Fodbold. Christian Eriksen høster ros fra Inter-træner Antonio Conte efter den uafgjorte 2-2-kamp mod Borussia Mönchengladbach i Champions League. Den danske landsholdsspiller startede inde og var på banen i 79 minutter. »Ligesom hele holdet spillede Eriksen en god kamp. Vi bad ham om at være mere beslutsom på bolden, og jeg synes, at han gjorde det godt«, siger Conte ifølge Football Italia. I den seneste tid har Eriksen primært været benyttet som indskiftningsspiller i Inter, og det har udløst spekulationer om et hurtigt skifte væk fra den italienske klub.

Fodbold. International Football Association Board (Ifab), der er ansvarlig udfærdigelsen af fodboldlovene, vil afprøve et forslag, der giver et hold mulighed for en ekstra indskiftning, hvis der er mistanke om hjernerystelse hos en spiller. Ifab håber at kunne søsætte tiltaget allerede i januar 2021.