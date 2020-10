Landshold må nøjes med EM-støtte fra 500 i hal med plads til 12.500

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 4. etape 19.30 Håndbold: Mors-Thy - GOG (m) TV3 Sport 12.00/16.00 F1: Portugals GP - træning 19.00 Fodbold: Lyngby-OB TV3 Max 20.30 Fodbold: VfB Stuttgart-FC Köln Xee 21.00 Fodbold: Aston Villa-Leeds Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España 23.00 Golf: Zozo Championship Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 14.00/18.00 Tennis: Ostrava Open (k) Vis mere

Håndbold. Når kvindelandsholdet i december spiller EM på hjemmebane i Herning bliver det med højest 500 tilskuere på tribunerne i Boxen med plads til omkring 12.500. Det slår kulturminister Joy Mogensen (S) fast efter et møde med Dansk Håndbold Forbund (DHF), skriver Ekstra Bladet. »Det er meget skuffende, fordi vi har fremlagt planer for både 4.300 og 3.500 tilskuere. Men vi føler slet ikke, at der bliver lyttet til os. Ja, følelsen er nærmest som at slå i en dyne«, siger Per Bertelsen til Ekstra Bladet.

Motorsport. Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton stiller sig uforstående overfor, at russeren Vitalij Petrov, der i perioden 2010-2012 kørte 57 grandprixer, denne weekend skal fungere som løbskommissær i forbindelse med det portugisiske grandprix i Portimao, skriver Sky Sports. Hamiltons forbløffelse skyldes nylige udtalelser fra Petrov i forbindelse med britens opbakning til ’Black Lives Matter’-kampagnen. »Det er for meget. Hvad nu hvis en af kørerne springer ud som bøsse. Vil de så også bære et regnbueflag og påvirke alle andre til at blive bøsser eller sådan noget«, er Petrov citeret for at have sagt til det russiske medie Championat. »Det er overraskende, at de (Den Internationale Bilunion, red.) hyrer en med de overbevisninger og som taler imod de ting, vi prøver at ændre«, siger Hamilton til Sky.

Cykling. Matteo Spreafico, der kører for holdet Vini Zabú-KTM, har leveret to prøver henholdsvis 15. og 16. oktober, hvor der er blevet fundet spor af Enobosarm, som er at finde på Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) liste over forbudte stoffer. Det skriver Den Internationale Cykelunion (UCI) ifølge Ritzau på sin hjemmeside. 27-årige Spreafico har af samme grund forladt Giro d’Italia og er blevet suspenderet, indtil eventuelle B-prøver er blevet testet, og sagen er blevet afgjort.

Ishockey. Herlev Eagles har over 7 spillere i truppen, der er smittet med coronavirus, og derfor er fredagens lokalopgør mod Rødovre Mighty Bulls i den bedste danske række aflyst og begge hold tildeles i henhold til ligaens covid-19-protokol 1,5 point.

Motorsport. Christian Lundgaard skal 29. oktober teste en formel 1-racer for Renault på grandprix-banen i Bahrain. Den danske formel 2-kører, der er tilknyttet det franske holds talentakedemi, skal køre en af Renaults modeller fra 2018.

Fodbold. Der er trods alt nogle ting, der er vigtigere end fodbold. Hoffenheim-spilleren Florian Grillitsch smuttede således i pausen, da det tyske hold torsdag aften slog serbiske Røde Stjerne med 2-0 i Europa Leagues gruppespil. Grillitsch hastede væk fra stadion, fordi hans partner var gået i gang med at føde. Det oplyser Hoffenheim ifølge Ritzau på Twitter.

Speedway. Endnu en dansk speedwaykører er blevet ramt af coronavirus. Torsdag skriver Leon Madsen på Facebook, at han er blevet ramt af det smitsomme virus. Madsen var lørdag med til at vinde bronze ved par-VM i polske Lublin sammen med Marcus Birkemose og Anders Thomsen. Tidligere samme dag blev landstræner Hans Nielsen testet positiv for coronavirus.