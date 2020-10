Hamilton sletter Schumachers rekord og brite sejrer i Giroen

Direkte sport i tv Søndag 25. oktober TV 2 Sport 12.55 Cykling: Vuelta a España, 6. etape 20.45 Fodbold: Los Angeles FC-LA Galaxy TV3+ 14.10 Formel 1: Portugals Grand Prix 18.00 Fodbold: AGF-FC København 21.25 Am. fodbold: New England-49ers 01.20 Am. fodbold: Las Vegas-Tampa Bay TV3 Sport 14.00 Fodbold: Horsens-FC Nordsjælland 16.30 Håndbold: Erlangen-RN Löwen (m) 17.45 Am. fodbold: Houston-Green Bay 23.15 Motorsport: IndyCar TV3 Max 16.00 Håndbold: Odense-Brest (k) 18.00 Fodbold: Bremen-Hoffenheim 21.00 Fodbold: Lyon-Monaco Xee 15.00 Fodbold: Southampton-Everton 17.30 Fodbold: Wolves-Newcastle 20.15 Fodbold: Arsenal-Leicester Kanal5 13.00 Cykling: Giro d’Italia CANAL 9 16.00 Fodbold: Randers-SønderjyskE Eurosport 1 11.00/12.00 Motocross: VM-afdeling 13.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 13.00 Cykling: Giro d’Italia 17.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 18.00 Fodbold: Fiorentina-Udinese 20.45 Fodbold: Juventus-Verona Vis mere

Motorsport. Den 35-årige brite Lewis Hamilton (Mercedes) skrev endnu et stykke formel 1-historie, da han sejrede i det portugisiske grandprix på banen i Portimão i Algarve-regionen. Gevinsten var Hamiltons 92. i VM-serien og han er dermed eneindehaver af den rekord for flest sejre, som han ellers delte med den legendariske tysker Michael Schumacher. »Lewis, du skriver nye kapitler i historiebøgerne«, lød det i Mercedes-radioen, da Hamilton havde krydset målstregen.

Med sejren udbyggede Lewis Hamilton også sin føring i dette års VM-serie, hvor han er favorit til at vinde og dermed tangere Michael Schumacher rekordnotering på 7 VM-titler. Hamilton har 256 point mod holdkammeraten Valtteri Bottas 179. Bottas blev toer i Portugal, hvor 19 af 20 biler fuldførte og hvor Kevin Magnussen (Haas) blev nr. 17. Hamilton kan i teorien vinde denne sæsons VM-titel på søndag i grandprix Emilia Romagna, der er sæsonens femtesidste.

Cykling. Briten Tao Geoghegan Hart (Ineos) er vinder af Giro d’Italia. På den afsluttende enkeltstart var han 39 sekunder hurtigere end sin nærmeste rival, australieren Jai Hindley, der kørte etapen i førertrøjen, men havde samme tid som Tao Geoghegan Hart. Enkeltstartsverdensmestren Filippo Ganna (Ineos) vandt etapen i Milanos gader, hvor Jakob Fuglsang (Astana) cementerede sin samlede 6. -plads.

Fodbold. Så er der ikke længere ubesejrede mandskaber i denne Premier League-sæson. Everton, der vandt deres første fire kampe, inden de spillede 2-2 mod Liverpool – de to ligger i øvrigt side om side i toppen af rækken – tabte søndag på udebane mod Southampton. James Ward-Prowse og Che Adams scorede i 1. halvleg af Southamptons 2-0-sejr, mens Jannik Vestergaards fine hovedstød et lille kvarter før tid blev vippet over overliggeren af Everton-keeperen Jordan Pickford.

Fodbold. Den Fiorentina-ejede Vitesse-spiller Jacob Rasmussen scorede på hovedstød til 1-0 og bidrog dermed væsentligt til 2-1-sejren over PSV Eindhoven i Holland, hvor Vitesse er tophold sammen med Ajax.

Fodbold. Flere kendere og eksperter rynkede, da Liverpool tidligere i år købte portugiseren Diogo Jota i Wolverhampton for mere end 400 millioner kroner, men offensivspilleren er så småt ved at omvende skeptikere. Lørdag blev han således matchvinder, da Liverpool sejrede 2-1 på Anfield i Premier League mod Sheffield United. Portugiseren steg til vejrs og headede målet til 2-1 i nettet. Liverpool-manager Jürgen Klopp uddelte derefter verbale roser til Jota. »Han er sådan en person, man bare godt kan lide, og det gør det hele meget nemmere. Ser man så på, hvilken spiller han er, så er han hurtig, fysisk stærk, god i luften og god ved jorden ... der er kun gode ting at sige om ham«, siger Klopp til Liverpools hjemmeside efter den første sejr i tre kampe.

Fodbold. For lidt over et år siden rev Silkeborgs offensivspiller Magnus Mattsson sit ene korsbånd over, men nu er han tilbage i fuld vigør. Søndag scorede den 21-årige således samtlige mål i 3-0-sejren i 1. division ude mod Fremad Amager. Topholdet Viborg udbyggede sin førsteplads med en udesejr på 2-1 over bundholdet Hvidovre.

Fodbold. Bayern Münchens Alphonso Davies er meldt skadet med en fraværsprognose på 6-8 uger. Fra Barcelona forlyder det, at Philippe Coutinho har pådraget sig en skade og skal sidde ude i tre uger.

Cykling. Cofidis-rytteren Fernando Barcelo er færdig i Vuelta a España. Den 24-årige spanier skal undersøges for hjerteproblemet takykardi, der betyder, at ens hjerterytme er for hurtig. Det oplevede han, at den var lørdag, skriver han på Twitter: »På anbefaling fra vores holdlæge skal jeg have foretaget nogle medicinske undersøgelser for mulige hjerteproblemer efter at have haft for hurtig hjerterytme«.

Fodbold. Det italienske kvindelandshold må undvære forsvarsspilleren Alia Guagni i tirsdagens nøglekamp i EM-kvalifikationen på hjemmebane mod Danmark. Atletico Madrid-spilleren er blevet testet positiv for coronavirus. Hun har ikke har haft symptomer og allerede har afgivet flere negative test under den igangværende landsholdssamling, meddeler Italiens Fodboldforbund (FIGC) ifølge Ritzau. Andetsteds i fodboldverdenen har positive test konsekvenser. De engelske kvinder hare således meldt afbud til en testkamp i Tyskland efter et smittetilfælde i staben omkring holdet.