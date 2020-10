Coronapandemi skubber to pokalfinalestævner i håndbold

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 17.30 Fodbold: Italien-Danmark (k) TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 7. etape 18.30 Håndbold: København-Randers (k) 20.30 Håndbold: Silkeborg-Nyk. F. (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-FC Midtjylland TV3 Sport 18.55 Fodbold: Shakhtar Donetsk-Inter 21.00 Fodbold: Gladbach-Real Madrid TV3 Max 18.55 Fodbold: Lok. Moskva-Bayern M. 21.00 Fodbold: Atalanta-Ajax Eurosport 1 14.40 Cykling: Vuelta a España, 7. etape Vis mere





Håndbold. Finalestævnerne i dansk pokalhåndbold udskydes til juni 2021. Det oplyser Divisionsforeningen Håndbold tirsdag. Det skyldes den usikkerhed, som coronapandemien medfører. »I lyset af de nyeste restriktioner og den store usikkerhed, covid-19 medfører, er det blevet besluttet, at både kvindernes og mændenes Santander Final4, der hvert år trækker tusindvis af tilskuere til, udskydes«, lyder det. I stedet for at afvikle kvindernes finalestævne i starten af det nye år og mændenes til marts vil de blive spillet som punktum for sæsonen i juni. Der bliver tale om to forskellige finalestævner. De endelige datoer meldes ud senere.

Fodbold. Førstemålmanden Jesper Hansen er med i den trup, FC Midtjylland har udtaget til tirsdagens kamp i Champions League ude mod Liverpool. Jesper Hansen blev skiftet ud med en mindre lyskeskade i lørdagens 3-2-sejr ude over Brøndby. Men han er blevet klar nok til at være i spil til kampen. Der skal dog sorteres to spillere fra truppen inden kampstart. FCM-keeperen fortalte forud for Liverpool-kampen, at han har troen på, at midtjyderne kan vise sig flot frem på Anfield.

Coronavirus. I sidste uge fødte den norske håndboldklub Vipers Kristiansand idéen om at spille et par Champions League-kampe mod russiske Rostov-Don på dansk grund for at undgå karantæne, når man returnerede til Norge fra Rusland. Den idé skal dog skrinlægges med det samme, hvis man spørger Danmarks Idrætsforbund (DIF), som på ingen måde har lyst til at gøre Danmark til udenlandske klubbers corona-oase. »Det er politiet og indrejsemyndighederne, som skal vurdere, om en sådan kamp er et indrejseværdigt formål, men det tvivler vi stærkt på, om de juridisk vil gøre«, siger Morten Mølholm, direktør i DIF. »Og vi vil i hvert fald ikke kæmpe for, at det er et anerkendelsesværdigt formål«, slår han fast. Spørgsmålet er imidlertid, om DIF overhovedet kan bremse det, hvis det bliver aktuelt.

Danmark har ingen indflydelse på, hvilke regler for coronakarantæne efter rejser til andre lande, som gælder hos andre nationer. Og noget kunne tyde på, at udlandet stadig ser på Danmark med milde øjne i den henseende. Vipers og Rostov-Don skulle i denne uge have mødtes på russisk halgulv, men kampen er udsat grundet coronasituationen i Rusland. Og så kom Danmark i spil. »Vi er i dialog med Rostov-Don om, hvorvidt vi i stedet kan spille en dobbeltkamp på neutral grund i Danmark«, sagde holdets træner, Ole Gustav Gjekstad, til ntb.

Tennis. Rafael Nadal plejer at skifte til græs, når han har snuppet endnu en titel på French Opens grusbaner. Men i stedet for tennis i det engelske er det denne gang blevet til golf ved de baleariske mesterskaber, hvor spanieren på fødeøen Mallorca sluttede på en delt sjetteplads i et felt blandet af professionelle og amatører. Nu rettes blikket dog atter mod tennis, for Nadal stiller i næste uge op ved Paris Masters, hvor han bl.a. udfordres af navne som Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev.

Tennis. Efter en næsten afsluttet, stærkt coronaplaget WTA-sæson ser præmiepenge-toplisten således ud: 1: Sofia Kenin (USA) 4.302.970 dollar (godt 27 mio. kr.). 2: Naomi Osaka (Japan) 3.352.755. 3: Iga Swiatek (Polen) 2.261.213. 4: Victoria Azarenka (Hviderusland) 1.991.783. 5: Garbiñe Muguruza (Spanien) 1.942.072. 6: Simona Halep (Rumænien) 1.937.890. 7: Petra Kvitova (Tjekkiet) 1.505.967. 8: Jennifer Brady (USA) 1.319.956. 9: Aryna Sabalenka (Hviderusland) 1.214.684. 10: Elise Mertens (Belgien) 1.109.558. Sabalenka vandt i den forgangne weekend både single- og doubletitlen ved turneringen i Ostrava. Danske Clara Tauson er noteret for et præmiebeløb på 136.780 dollar (godt 860.000 kr.).

Fodbold. Eden Hazard kan være på vej tilbage på banen for Real Madrid efter mere end to måneder på sidelinjen pga. en skade. Belgieren er således rejst med resten af holdet til Tyskland, hvor han kan få comeback, når det spanske mandskab tirsdag møder Borussia Mönchengladbach i Champions League. Det siger Real Madrids træner, Zinedine Zidane, på et pressemøde før kampen. »Det er gode nyheder. Vi er alle glade for, at han er med os, og vi får at se, hvordan vi bruger ham«, siger Zidane. 29-årige Hazard var senest på banen i Europas fornemmeste klubturnering 7. august, da Real Madrid i sidste sæson tabte til Manchester City i ottendedelsfinalen. Her måtte Hazard udgå med en muskelskade i højre lår i det 83. minut, og han har ikke spillet siden.

NFL. Hver gang Chicago Bears var tæt på at komme bare en smule tilbage, stod der en Los Angeles Rams-mur af forsvarsspillere og spærrede vejen for både bold og mand. Det resulterede i en knusende sikker hjemmesejr på 24-10 til Los Angeles Rams i den enlige NFL-kamp, der blev spillet natten til tirsdag dansk tid. Med sejren i amerikansk fodbold kommer Los Angeles Rams op på siden af Chicago Bears. Begge hold har nu fem sejre og to nederlag i de syv første kampe i sæsonen. LA-holdet håber at kunne følge i fodsporene på byens succesfulde hold i basketball og baseball, Los Angeles Lakers og Los Angeles Dodgers.

Ishockey. 22-årige Joachim Blichfeldt er blevet udlejet fra NHL-klubben San Jose Sharks til Frederikshavn White Hawks. Han kan få debut i tirsdagens ligakamp i Rungsted.