Tampa Bay hiver NFL-paria ind som nyt mål for Tom Brady

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 8. etape 18.20 Håndbold: Aarhus U.-Odense (k) 20.20 Håndbold: Viborg-Herning/I. (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Juventus-Barcelona TV3 Sport 18.55 Fodbold: Krasnodar-Chelsea 21.00 Fodbold: Manchester U.-Leipzig TV3 Max 18.55 Fodbold: Basaksehir-Paris SG 21.00 Fodbold: Dortmund-Zenit Eurosport 1 14.40 Cykling: Vuelta a España TV 2 Sport X 10.00 Tennis: Erste Bank Open (m) Vis mere





NFL. 32-årige Antonio Brown er dømt for overfald og sigtet for voldtægt samt trusler mod offeret. Med andre ord er han ikke ligefrem prototypen på det, som NFL ønsker som en rollemodel i ligaen. Alligevel har Tampa Bay Buccaneers valgt at hive den tidligere stjernereceiver ind fra kulden og give ham en kontrakt for resten af sæsonen, hvor der er spillet 7 af 16 grundspilskampe. Brown kan dog tidligst komme i aktion i holdets niende kamp, da han afsoner otte kampes karantæne for flere brud på NFL’s etiske kodeks for spillerne. I 2018 greb Antonio Brown 15 touchdowns for Pittsburgh Steelers og blev anset som en af ligaens absolut bedste receivere efter flere sæsoners imponerende præstationer. Nu skal han, ligesom i sin tid hos New England Patriots, igen gribe bolde fra veteran-quarterbacken Tom Brady. i ligaen.

Cykling. Præsentationen af den kommende Tour de France-rute er normalt en stor begivenhed med de største ryttere, sponsorer og verdenspressen til stede. Sådan bliver det ikke i år. Årsagen er ikke overraskende den hærgende coronapandemi. Frankrig er hårdt plaget for tiden og er et af mange lande, som har strammet restriktionerne. Det har fået Tour-arrangøren ASO til at udskyde ruteoffentliggørelsen nogle dage og samtidig gøre den digital. »Af hensyn til den nuværende folkesundhedssituation, der konstant tvinger regeringen til at træffe nye beslutninger i kampen mod covid-19, har arrangørerne af Tour de France besluttet ikke at afsløre 2021-udgavens rute på Palais des Congrès torsdag 29. oktober 2020«, lyder det på letour.fr. I stedet vil man 1. november livestreame rutepræsentationen på den franske tv-kanal Stade 2, mens rettighedshaverne i de respektive lande også kan sende det.

Håndbold. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og andre, som ikke ønsker at se Danmark lægge haller eller baner til diverse udenlandske holds kampe for at undgå coronakarantæne i hjemlandet, kan i første omgang ånde lettet op. Den norske håndboldklub Vipers Kristiansand pønsede på at flytte holdets to Champions League-opgør mod russiske Rostov-Don til Danmark for at undgå at skulle i karantæne, når holdet returnerede fra kampen i Rusland. Det bliver dog ikke til noget, da russerne ikke ønsker at spille på neutral grund.

Foto: Maxx Wolfson/Ritzau Scanpix Dodgers-spillerne fejrer sejren over Tampa Bay Rays og triumfen i World Series.

Dodgers-spillerne fejrer sejren over Tampa Bay Rays og triumfen i World Series. Foto: Maxx Wolfson/Ritzau Scanpix

Baseball. Det er godt at være sportsfan i Los Angeles for tiden. For nylig sikrede Los Angeles Lakers sig NBA-mesterskabet i basketball, og natten til onsdag dansk tid hjemtog Los Angeles Dodgers World Series-titlen i baseball, som er mesterskabet i Major League Baseball (MLB). Det skete, da holdet i den sjette af maksimalt syv finalekampe mod Tampa Bay Rays vandt med 3-1 og dermed bragte sig foran 4-2 i serien. Dodgers er ellers ikke forvænt med at triumfere i slutkampen. Både i 2017 og 2018 tabte man finaleserien, og holdet er indehaver af en kedelig rekord på den konto. 14 gange har holdet stået som taber i World Series, hvilket er rekord i ligaen. Det er dog også blevet til syv finalesejre, senest tilbage i 1988 inden nattens triumf.

Motorsport. Mens Kevin Magnussen er færdig i formel 1 efter indeværende sæson, får franskmanden Pierre Gasly endnu en sæson i klassen. På Twitter bringer han selv meddelelsen om, at han har forlænget sin kontrakt med Alpha Tauri for endnu en sæson. Gasly har haft en fremragende sæson for det italienske hold, og han vandt sensationelt årets grandprix på Monza. Gasly ligger øjeblikkeligt n. 9 i VM-stillingen.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix Tom Dumoulin er kørt træt under Vueltaen, og hollænderen har sagt farvel til etapeløbet i utide.

Tom Dumoulin er kørt træt under Vueltaen, og hollænderen har sagt farvel til etapeløbet i utide. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Cykling. Den tidligere vinder af Giro d’Italia, hollandske Tom Dumoulin (Team Jumbo-Visma), får ikke endnu en grand tour-sejr på cv’et i år. Han har efter syv etaper af Vuelta a Espana forladt løbet på grund af træthed.

Fodbold. Pokalkampen mellem Brøndby og Ledøje-Smørum er rykket frem til 5. november i stedet for den oprindelige kampdato 17. november, oplyser Brøndby. Det skyldes, at kun den professionelle idræt, som Ledøje-Smørum med placeringen i Danmarksserien ikke er en del af, er undtaget fra forsamlingsforbuddet, der senest er sat ned til ti personer. Det betyder, at Ledøje-Smørum ikke kan træne eller spille andre kampe inden mødet med Brøndby. For at gøre den ulempe mindst mulig er kampen nu rykket frem til næste uge. Kampen spilles på Brøndby Stadion.

Ishockey. Sønderjyske havde syv mand ude af truppen tirsdag, da holdet mødte Rødovre på hjemmebane. Mens fire af spillerne var skadet, var Mikkel Jensen, Victor Rollin-Carlsson og Anders Førster ikke med, fordi de alle tre har indgivet en positiv coronatest. Det bekræfter cheftræner Kim Lykkeskov til mediet Nordschleswiger. »Det er bekymrende, men vi håber, det bliver ved de tre tilfælde. Ellers er det alarmerende, og vi begynder at se sårbare ud. Vi er allerede nede på tre kæder«, siger træneren. Mikkel Jensen og Viktor Rollin-Carlsson var allerede i isolation fredag, hvor Sønderjyske mødte Esbjerg Energy, mens Anders Førster først forlod truppen før Rødovre-kampen.

Foto: Lm/lisa Guglielmi / Ipa/Ritzau Scanpix 23-årige Nicoline Sørensen er en af de danske landsholdsspillere, der kan nå at udvikle sig, før der skal spilles om EM-medaljer i 2022. Her er hun i aktion tirsdag aften mod Italien i Empoli.

23-årige Nicoline Sørensen er en af de danske landsholdsspillere, der kan nå at udvikle sig, før der skal spilles om EM-medaljer i 2022. Her er hun i aktion tirsdag aften mod Italien i Empoli. Foto: Lm/lisa Guglielmi / Ipa/Ritzau Scanpix

Fodbold. De danske fodboldkvinder har været suveræne i EM-kvalifikationen, men når holdet deltager ved den udskudte EM-slutrunde i sommeren 2022, kan det være med et endnu stærkere dansk mandskab. Det siger landstræner Lars Søndergaard, der ser et stort udviklingspotentiale i det hold, som tirsdag aften slog Italien 3-1 på udebane og dermed sikrede EM-billetten. »Det nuværende hold er en god blanding af rutinerede kræfter, der ikke har nået sit topniveau, og så er der en masse unge spillere, som kun bliver bedre. Nu har vi noget tid til at forberede os på EM, og inden EM kommer der også en VM-kvalifikation i 2021, som vi skal have klaret. Jeg tror, at holdet kan udvikle sig, vi er slet ikke færdige«, siger Lars Søndergaard ifølge Ritzau.