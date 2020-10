Forsigtige Simona Halep er alligevel smittet med coronavirus

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Skjern-Aalborg (m) TV 2 Sport 12.10 Cykling: Vuelta a España, 11. etape TV3+ 14.00 Formel 1: GP Italien, kvalifikation 18.30 Fodbold: Liverpool-West Ham TV3 Sport 09.55 Formel 1: GP Italien, træning 13.00 Fodbold: Esbjerg-Fredericia 16.00 Fodbold: FCN-FCM 20.00 Fodbold: Ajax-Fortuna Sittard TV3 Max 13.30 Fodbold: Sheffield U.-Man. C. 16.00 Fodbold: Burnley-Chelsea 18.30 Fodbold: Gladbach-RB Leipzig 21.00 Fodbold: Nantes-Paris SG Xee 15.30 Fodbold: FC Köln-Bayern München Eurosport 1 12.15 Cykling: Vuelta a España, 11. etape Eurosport 2 12.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Real Madrid-Huesca 18.00 Fodbold: Inter-Parma 21.00 Fodbold: Alavés-Barcelona Vis mere





Tennis. Simona Halep er smittet med coronavirus. Rumæneren, der ligger nr. 2 på verdensranglisten, skriver i et opslag på Twitter, at hun på trods af sygdommen har det godt. »Jeg vil bare informere jer om, at jeg er testet positiv for covid-19. Jeg har isoleret mig selv derhjemme og er godt på vej til at komme mig, efter at jeg har haft milde symptomer. Vi kommer igennem det her sammen«, skriver hun. 29-årige Halep har vundet 22 WTA-titler i karrieren. Hun har vundet både French Open og Wimbledon, mens det i 2018 blev til en finaleplads i Australian Open. Her tabte hun til Caroline Wozniacki. Halep rejste ikke til USA for at deltage dette års i US Open på grund af bekymring for coronasmitte.

Motorsport. Også i sæsonens 13. formel 1-grandprix må racerkøreren Kevin Magnussen finde sig i en startposition langt tilbage i feltet. Danskeren kom i sin Haas-racer ikke forbi Q1 i lørdagens kvalifikation på banen i Imola i Italien, hvor han blev noteret for 17.-bedste tid. Det var en smule dårligere end teamkollegaen Romain Grosjean, der også måtte se sig elimineret i første runde. Franskmandens tid rakte til en startposition som nr. 16. Der havde været dårlige tegn allerede under træningen tidligere på dagen, hvor kun én kører var langsommere end Magnussen.

Tennis. Clara Tauson er færdig i ITF-turneringen W80 Tyler i Texas, USA. Danskerens anden kamp fredag lokal tid resulterede i et kvartfinalenederlag, da Tauson tabte 3-6, 5-7 til amerikaneren Ann Li, som er nr. 112 i verden. Kampen varede 1 time og 33 minutter, og dermed nåede Tauson op på næsten fem timers tennis på samme dag. Nogle få timer forinden havde den 17-årige komet besejret førsteseedede Shelby Rogers i en forestilling, som tog mere end tre timer at få afviklet (5-7, 7-5, 6-3). Sejren over ranglistens nr. 58 var en stor skalp for Tauson, der i slutningen af september imponerede ved at kvalificere sig til anden runde af French Open i sin grand slam-debut på seniorniveau.

Fodbold. Superliganedrykkeren Hobro IK har skrevet kontrakt med den tidligere Sønderjyske- og FC København-spiller Danny Amankwaa. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. Den rapfodede offensivspiller har skrevet under på en aftale, der gælder for resten af året. 26-årige Amankwaa kommer til på en fri transfer.

Fodbold. Island har sat al idræt på pause i kampen mod coronavirus. Tiltaget, der gælder frem til 17. november, betyder blandt andet, at fodboldligaerne stoppes før tid. Det har Det Islandske Fodboldforbund besluttet, skriver det på sin hjemmeside. »Det er en tung beslutning, men det er nødvendigt for fodboldens interesser«, skriver forbundet. I mændenes bedste liga bliver Valur kåret til national mester, da holdet fører ligaen med 44 point efter 18 kampe. Med fire runder igen er der otte point ned til FH Hafnarfjordur på andenpladsen. Hos kvinderne er Breidablik kåret som mester.

Cykling. Danske Riwal Securitas håber på en hjælpende hånd fra Den Internationale Cykelunion (UCI) i bestræbelserne på at køre videre i 2021. Holdet skriver i en pressemeddelelse, at det ikke når i mål med at finde de tilstrækkelige sponsorer for næste sæson inden deadlinen hos UCI 1. november. Derfor er Riwal ikke på oversigten over hold, som udsendes 5. november, men cykelholdet har ikke opgivet målet om at køre professionelt i den kommende sæson. »Vi tror fortsat på, at det kan lykkes at få enderne til at nå sammen, men vi når desværre ikke at sende den nødvendige dokumentation videre til UCI inden deres deadline. Vi har bedt om udsættelse hos UCI, som har lovet at kigge på det med velvillige øjne, men endnu ikke har bekræftet det«, skriver Riwal. Riwal kører på cykelsportens næsthøjeste niveau, men deltager indimellem i World Tour-løb.

Mens det lørdag gik noget langsomt ved træningen på Imola for Kevin Magnussen i Haas-raceren, kunne Lewis Hamilton i sin Mercedes igen køre hurtigste tid før kvalifikationen. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Motorsport. Formel 1 har ikke været forbi Imola-banen i det nordlige Italien siden 2006. Derfor har den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) ikke tidligere prøvet kræfter med banen, hvor legendariske Ayrton Senna omkom under et Formel 1-løb i 1994. Lørdagens træning forud for søndagens grandprix var derfor første gang, at Magnussen drønede rundt på den 4,9 kilometer lange bane. Det gik, som det ofte er gået hidtil i denne sæson. Magnussen fandt ikke samme fart som størstedelen af feltet og sluttede som nr. 19 ud af 20 kørere. Haas-kollega Romain Grosjean var noget hurtigere som nr. 13. Magnussen er i gang med sin femte sidste løbsweekend som kører for Haas. I sidste uge meddelte han og holdet, at parterne går hver til sit efter sæsonen. Mercedes-køreren Lewis Hamilton var endnu en gang hurtigst i lørdagens træning. Han sluttede foran Red Bulls Max Verstappen og Mercedes-kollega Valtteri Bottas. Pierre Gasly (Alphatauri) blev firer, og femmer blev Charles Leclerc (Ferrari).

Fodbold. Neymar misser Paris Saint-Germains kommende kampe. En lårskade holder brasilianeren ude frem til midten af november, fortæller PSG-træner Thomas Tuchel ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Neymar bør være tilbage efter landskampspausen«, siger Tuchel ifølge Ritzau forud for lørdagens kamp i Ligue 1 mod Nantes. 28-årige Neymar blev skiftet ud efter 26 minutter i tirsdagens Champions League-sejr over Istanbul Basaksehir på grund af skaden. Foruden lørdagens opgør mod Nantes kommer Neymar formentlig ikke i aktion i næste uges Champions League-opgør mod RB Leipzig eller ligakampen mod Rennes.