Succes: Dansk forsvarer header sit hold mod Premier League-toppen

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.45 Cykling: Vuelta a España, 12. etape 17.55 Badminton: SaarLorLux Open 21.00 Fodbold: Valencia-Getafe TV3+ 13.10 Formel 1: Italiens Grand Prix 18.00 Fodbold: AaB-Brøndby 22.15 NFL: Seattle-San Francisco 02.20 NFL: Philadelphia-Dallas TV3 Sport 13.25 Håndbold: RN Löwen-Balingen/W. 15.55 Håndbold: Füchse B.-Wetzlar 18.45 NFL: Baltimore-Pittsburgh TV3 Max 12.40 Fodbold: Paris SG-Fleury (k) 15.30 Fodbold: Everton-Manchester C- (k) 18.00 Fodbold: Hertha Berlin-Wolfsburg 21.00 Fodbold: Lille-Lyon 23.00 Motorsport: Nascar, Xifinity 500 Xee 13.00 Fodbold: Aston Villa-Southampton 15.00 Fodbold: Newcastle-Everton 17.30 Fodbold: Manchester U.-Arsenal 20.15 Fodbold: Tottenham-Brighton 6’eren 14.00 Motorsport: FIA World Touring Cup Canal9 16.00 Fodbold: FCK-Lyngby Eurosport 1 13.50 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 09.00/12.00 Standardvogne: VM-afdeling 11.00 Motocross: VM-afdeling 14.00 Fodbold: OB-AC Horsens 18.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Udinese-Milan 15.00 Fodbold: Spezia-Juventus 18.00 Fodbold: Roma-Fiorentina 20.45 Fodbold: Sampdoria-Genoa 01.05 Fodbold: NY City-NY Red Bulls Vis mere





Fodbold. Med blandt andet en scoring ved den danske forsvarer Jannik Vestergaard vandt Southampton søndag på udebane 4-3 over Aston Villa i Premier League. En sejr, der bragte gæsterne op på tredjepladsen i tabellen. I hvert fald midlertidigt. Vestergaard anfører James Ward-Prouse scorede to flotte frisparksmål i opgøret.





Fodbold. Den belgiske klub KRC Genk bekræfter på Twitter, at FC København er interesseret i at hente Genk-træner Jess Thorup. Der er samtaler i gang mellem parterne.

Motorsport. Et sammenstød i løbets første sekunder kostede dyrt for Kevin Magnussen, da han søndag kørte sit første løb på den traditionsrige Imola-bane i Italien. Danskeren udgik på 49. omgang efter at have klaget over hovedpine på grund af en hakkende bil, der havde taget skade af den tidlige kollision. Magnussen havde ellers fået en glimrende start, men da han kort efter blev ramt af Sebastian Vettel, fik han problemer med sin Haas-racer. Efter midlertidigt at have kørt sig op i feltet, faldt han tilbage efter et pitstop, og danskeren lå sidst af de 18 tilbageværende kørere, da Haas valgte at trække ham ud med 14 omgange tilbage.

Foto: Andreas Solaro/Ritzau Scanpix Zlatan Ibrahimovic gør det godt som målscorer for AC Milan i Serie A. Også søndag ude mod Udinese.

Fodbold. Jens Stryger Larsen har fået sæsonstarten forpurret af en skade, men nu er den tidligere FC Nordsjælland- og Brøndby-spiller tilbage på grønsværen. I onsdags fik han comeback i Coppa Italia, og søndag kom han så i ilden i Serie A for første gang i sæsonen. Stryger, der var fast mand på landsholdet under Åge Hareide, var med fra start og fik 82 minutter for Udinese, som på hjemmebane tabte 1-2 til førerholdet AC Milan. Den svenske angriber Zlatan Ibrahimovic afgjorde kampen med en akrobatisk scoring syv minutter før tid. Med noget, der nærmest kan karakteriseres som saksespark, sendte han flyvende bolden i nettet, om end han ikke ramte den helt rent. Simon Kjær var som sædvanlig med fra start hos Milan.

Fodbold. FC Barcelona havde 25 forsøg mod mål i lørdagens sene udekamp mod Alaves, men de kastede blot en enkelt scoring af sig i 1-1-kampen. Det var fjerde ligakamp i træk, at catalonierne gik fra banen uden at vinde, og holdet er noget overraskende på 12.-pladsen med otte point op til ærkerivalerne fra Real Madrid. Offensivspilleren Antoine Griezmann erkender, at han er en af dem, der skal være skarpere, selv om han kom på tavlen i opgøret. »Jeg brændte mange chancer. Holdet har brug for mine mål, og jeg forsøger at forbedre mig. Jeg har det godt, og jeg nyder at være her. Jeg skal stadig forbedre mig meget, men med hårdt arbejde, selvtillid og ydmyghed når vi derhen«, siger han ifølge Marca.

Sejlsport. Kim Andersen taber valg om præsidentpost i sejlsportsforbundet World Sailing. Det blev offentliggjort søndag under organisationens generalforsamling, skriver Dansk Sejlunion i en pressemeddelelse. Danskeren afløses af kinesiske Li Quanhai, som blev valgt med 68 stemmer mod Andersens 60 stemmer.