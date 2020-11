Billedet af gentleman Thorup krakelerer

Direkte sport i tv Mandag 2. november TV 2 Sport 21.00 Fodbold: Villarreal-Valladolid TV3 Sport 19.00 Fodbold: SønderjyskE-AGF 02.10 NFL: NY Giants-Tampa Bay TV3 Max 18.30 Fodbold: Fulham-W. Bromwich 21.00 Fodbold: Leeds-Leicester Eurosport 2 16.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m)

Vis mere

Fodbold. Jess Thorup er ifølge Ritzau en lidt upopulær mand i Genk og omegn efter skiftet fra den belgiske klub til FC København. Genk-spilleren Theo Bongonda har på Instagram kommenteret nyheden med fire udstrakte langemænd, mens Genks danske wingback, Joakim Mæhle, skrev på Twitter, at han håbede, at Thorup »ikke består lægetjekket«. En kommentator undrer sig også over Thorups skifte mindre end 40 dage efter han tiltrådte i Genk. »Det billede, vi havde af Thorup, som en gentleman, det er knust«, sagde fodboldeksperten Stef Wijnants søndag til Sporza. Han tilføjer: »Hvis Jess Thorup synes, at det er bedre for hans karriere, er det hans eget valg. Men det er mærkeligt«.

Fodbold. Det ser ud til, at Bayern München og klubbens forsvarsgeneral David Alaba snart går hver til sit. Bayern havde forelagt den 28-årige østriger en kontraktforlængelse og bedt ham tage stilling til en ny aftale senest ved udgangen af oktober. Det gjorde Alaba ikke, hvorfor Bayern har trukket tilbuddet tilbage. Det oplyser klubbens præsident Herbert Hainer til Bayrischer Rundfunk. Alaba (394 kampe for Bayern) har kontraktudløb i sommeren 2021 og er fra 1. januar fri til at indlede forhandlinger med andre klubber.

Cykling. Team-manager Bjarne Riis finder det ikke realistisk, at NTT-holdet finder en ny hovedsponsor. Projektet får dermed sandsynligvis en brat ende, vurderer Riis over for Ekstra Bladet. »Som det ser ud lige nu, er der ikke et hold med mig ved roret næste år. Sådan er situationen. Vi har ikke en sponsor på hånden lige nu, og det er ved at være sent, så det ser ikke for godt ud«, siger Riis til Ekstra Bladet. Planen var oprindeligt, at Bjarne Riis og forretningspartnerne Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen ville erhverve sig 30 procent af holdet, men det er aldrig sket.

Foto: Tariq Mikkel Khan Bjarne Riis blev team manager hos NTT i januar.

Bjarne Riis blev team manager hos NTT i januar. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tennis. Det blev Clara Tausons besejrer ved ITF-turneringen i Tyler, Texas, USA’s Ann Li, der endte som titelvinder. Efter en finalekamp mod ukrainske Marta Kostyuk vandt den 20-årige amerikaner 7-5, 1-6, 6-3. I kvartfinalen vandt Ann Li i to sæt over Tauson, som samme dag forinden havde nedkæmpet den topseedede amerikaner Shelby Rogers i et opgør over tre timer.

Fodbold. Real Madrid-stopperen Eder Militao er ude af de kommende kampe, da han er blevet testet positiv for coronavirus. Spanierne spiller tirsdag mod Inter i Champions League og på søndag i La Liga mod Valencia.

Fodbold. FC København er blevet enige med Jess Thorup om en fireårig aftale, der gør Thorup til cheftræner per dags dato. Thorup er med på træningsbanen i dag, inden han præsenteres officielt ved et pressemøde i Parken kl. 14. »Vi har været meget grundige i vores analyser og rekruttering af Jess, og han har fra første dag været vores foretrukne kandidat. Han har bevist sig som toptræner i både Danmark og Belgien og kommer dermed med en sjælden kombination af international erfaring og kapacitet samt stor indsigt i dansk fodbold«, siger bestyrelsesformand Bo Rygaard, der for nylig fyrede Ståle Solbakken som manager i klubben.

Foto: Jens Dresling Jess Thorup (th) var på træningsbanen med FCK'erne første gang mandag formiddag.

Jess Thorup (th) var på træningsbanen med FCK'erne første gang mandag formiddag. Foto: Jens Dresling

50-årige Thorup følte sig fristet af den ekstraordinære mulighed for at blive FCK-træner. »Det er det største job i skandinavisk fodbold, der matcher selv store internationale adresser og ligaer. Derfor er jeg også meget stolt og ydmyg over, at FCK har peget på mig som manden, der kan løfte en stor, imponerende historie og arv videre«, siger han.

Fodbold. 31-årige Gareth Bale fik scoret sit første mål for Tottenham og blev således matchvinder i 2-1-sejren søndag aften i Premier League på hjemmebane mod Brighton. Bale kom på banen i 70. minut og scorede sejrsmålet bare tre minutter senere. »Vi havde sådan brug for et mål og jeg har jo sagt i flere uger, at Bales form er opadgående«, forklarede en tilfreds Tottenham-boss José Mourinho ifølge BBC. Tottenham er nu nummer to i Premier League, der toppes af Liverpool.

Golf. 19-årige Rasmus Højgaard sluttede på en 37. plads i PGA-turneringen Bermuda Championship. Brian Gay fra USA vandt turneringen efter et omspil med landsmanden Wyndham Clark.