På søndag kan Malmö FF blive svensk mester, mens holdets danske træner er i coronaisolation

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 15. etape 20.00 Håndbold: Danmark-Schweiz (m) TV3+ 20.15 Fodbold: Ledøje/Smørum-Brøndby 02.15 NFL: San Francisco-Green Bay TV3 Sport 18.00 Fodbold: Helsingør-Hobro 6’eren 18.55 Fodbold: Ludogorets-Tottenham 21.00 Fodbold Arsenal-Molde Canal 9 18.55 Fodbold: Benfica-Rangers 21.00 Fodbold: Leicester-Braga Eurosport 1 14.35 Cykling: Vuelta a España 18.55 Fodbold: Benfica-Rangers 21.00 Fodbold: Leicester-Braga Eurosport 2 10.00/16.00 Svømning: Int. League TV 2 Sport X 11.00/17.00 Tennis: Paris Masters (m)



Vis mere

Fodbold. Malmö FF’s danske cheftræner, Jon Dahl Tomasson, er blevet smittet med coronavirus. Det skriver den svenske klub på sin hjemmeside. Ifølge meddelelsen fik den tidligere danske landsholdsanfører symptomer under tirsdagens træning. Han skal nu isolere sig, indtil han er symptomfri, og derfor bliver det assistenten Daniel Bäckström, som står i spidsen for holdet i den kommende kamp på hjemmebane mod Sirius. Her kan Malmö med en sejr sikre sig det svenske mesterskab.

Håndbold. TTH Holstebro har forlænget kontrakten med playmaker Johan Meklenborg, så den nu løber til yderligere fire år frem til 2025.

Fodbold. Der er fremgang at spore hos Diego Maradona, som tirsdag blev opereret for en blodansamling i hjernen. Det siger argentinerens læge Leopoldo Luque ifølge nyhedsbureauet AFP, skriver Ritzau. »Jeg har lige set ham. Han er fokuseret og i godt humør. Vi er overraskede over, hvor godt han er ved at komme sig. Men vi skal være forsigtige, for vi er stadig i en tidlig fase efter operationen«, siger lægen. Luque understreger, at der ikke er nogen neurologiske komplikationer.

Basketball. Spillere og klubber nærmer sig enighed om startdatoen for den kommende sæson i den nordamerikanske NBA-liga. Ifølge amerikanske medier tyder alt på, at en sæson med 72 kampe i grundspillet skydes i gang i december. Spillerna havde ønsket en start i januar, men det ville ifølge klubberne koste op imod en milliard dollars i tabte indtægter. Bliver startdatoen i december, betyder dte samtidig, at de bedste amerikanske spillere kan være med ved OL i Tokyo næste år.

Cykling. Leddegigt tvinger Ian Stannard til at stoppe karrieren. Det meddeler britens hold, Ineos, i en pressemeddelelse, skriver Ritzau. Stannard har kørt for holdet, der tidligere gik under navnet Sky, siden det blev etableret i 2010. Højdepunkterne i Stannards karriere er hans to sejre i løbet Omloop Het Nieuwsblad, mens han er blevet nummer tre i klassikeren Paris-Roubaix.

Fodbold. Chelseas tyske profil Kai Havertz er testet positiv med coronavirus og er derfor i isolation. Udover kampene for Premier League-klubben kan det gå ud over den 21-årige offensivspillers deltagelse i landskampen mod Tjekkiet og Nations League-opgørene mod Ukraine og Spanien i denne måned.

Ishockey. Herning Blue Fox har skrevet en korttidskontrakt med den svenske angriber Pontus Netterberg. Den 28-årige Netterberg kommer fra SHL-klubben IK Oskarshamn, og han er i den jyske storklub året ud.

Tennis. Karolina Pliskova, der er nr. 6 på verdensranglisten, stopper samarbejdet med sin træner Daniel Vallverdú. Det meddeler tjekken på twitter.

Fodbold. For tredje gang i de seneste fire år misser Los Angeles Galaxy slutspillet i den nordamerikanske Major League Soccer-liga (MLS). Efter 1-1 mod Seattle Sounders kan Galaxy ikke længere nå en af placeringerne i Western Conference, der giver adgang til de videre kampe.