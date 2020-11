FCK ramt af corona, Robert Skov i kamp mod racisme og masser af aflysninger i Nordjylland

Direkte sport i tv Fredag 8. november TV 2 Sport 14.35 Cykling: Vuelta a España, 16. etape 20.45 Fodbold: Sassuolo-Udinese TV3 Sport 13.00/21.45 Dart: VM for hold 19.00 Fodbold: Randers-AaB TV3 Max 20.30 Fodbold: Werder Bremen-FC Köln Xee 18.30 Fodbold: Brighton-Burnley 21.00 Fodbold: Southampton-Newcastle Canal 9 20.45 Fodbold: Harrogate-Skelmersdale Eurosport 1 14.35 Cykling: Vuelta a España 17.55 Sambobrydning: VM Eurosport 2 10.00/16.00 Svømning: Int. League 19.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 14.00/18.30 Tennis: Paris Masters (m) Vis mere

Fodbold. To dage før en vigtig udebanekamp mod mestrene fra FC Midtjylland er FC Københavns spillertrup blevet ramt af coronavirus. Det er Peter Ankersen og Bryan Oviedo, der er smittede, skriver FCK på sin hjemmeside. De to backs er nu i isolation. Klubben formoder ikke, at de to smittetilfælde har forbindelse til hinanden.

Fodbold. Robert Skov og holdkammeraterne fra Hoffenheim leverede i torsdagens Europa League-runde ikke bare en sprudlende 5-0-sejr mod Slovan Liberec, de var også mændene bag en stor kollektiv manifestation. Da Munas Dabbur havde scoret til 1-0 på en af den fremragende spillende Robert Skovs to assist i kampen, stak samtlige de blåblusede spillere en knyttet næve i vejret i en solidaritetserklæring møntet på deres holdkammerat Ryan Sessegnon, der tidligere på ugen var blevet kaldt både ’nigger’ og ’slave’ på sociale medier. Ryan Sessegnon, der så kampen fra bænken, kvitterede for opbakningen på Twitter ved at skrive ’mine drenge’ og ’solidaritet’.

Håndbold. Frederikshavn kommer alligevel ikke til at være medvært for det kommende EM for kvinder. Myndighedernes skærpede coronarestriktioner i Nordjylland gør, at det ikke er muligt at afvikle de kampe, som skulle have været spillet i Arena Nord, lyder det samstemmende fra Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF). DHF-formand Per Bertelsen oplyser, at der endnu ikke er udpeget en afløser for Frederikshavn. EM starter 3. december, og Danmark er vært sammen med Norge, hvor der ligeledes er uvished om afviklingen af kampene.

Foto: Jens Dresling Vendsyssel FF og Mikkel Wohlgemuth skulle søndag have mødt Esbjerg, men den kamp er udsat mindst fire uger.

Fodbold. Med myndighedernes opfordring til borgere i syv nordjyske kommuner om at holde sig indenfor egen kommunegrænse har Divisionsforeningen valgt at udsætte ti kommende turneringskampe for Vendsyssel FF i 1. division samt Thisted FC og Jammerbugt FC i 2. division. Restriktionerne gælder i de kommende fire uger. Vendsyssel FF overvejer at flytte holdets træning ud af kommunen. »Vi kan ikke ligge stille i fire uger, hvis vi skal spille kampe i december. Så er vi nødt til at træne og må finde en løsning«, siger træner Lasse Stensgaard til Ritzau. Fire spillere og to fra staben bor i de syv berørte kommuner.

Fodbold. På trods af at Tyskland i Bundesligaen har en af verdens stærkeste nationale ligaer og i Bayern München også har den klub, der sidder på Champions League-trofæet, så er Tyskland ved at blive en stor eksportør af deres bedste spillere. 10 af de 28 spillere landstræner Joachim Löw fredag har udtaget til de kommende kampe mod Ukraine og Spanien spiller således udenfor Tysklands grænser. Tre prominente legionærer er slet ikke med: Marc-André ter Stegen (Barcelona, skadet), Julian Draxler (PSG, vraget) og Kai Havertz (Chelsea, corona).

Cykling. Formanden for Danmarks Cykle Union (DCU), Henrik Jess Jensen, får kritik af den uafhængige etiske komité under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det sker efter en sag, hvor DCU-bossen ikke erklærede sig inhabil, da Aalborg blev tildelt motionist-VM i 2024. Henrik Jess Jensen arbejder også som afdelingsleder i afdelingen for infrastruktur og veje i Aalborg Kommune.

Håndbold. Efter syv sæsoner som cheftræner siger Peter Bredsdorff-Larsen efter denne sæson farvel som træner i Bjerringbro-Silkeborg. Peter Bredsdorff-Larsen har i sin tid sikret klubben både guld (2016), sølv (2018) og bronze (2015) i landets bedste række.

Svømning. Pernille Blume og Emilie Beckmann var ude i noget så sjældent som en direkte duel, da deres respektive hold sluttede som nummer 1 og 2 i den første af dagens to matcher ved ISL-stævneserien i Budapest. Med 51,81 sek. på tredjeturen var Pernille Blume med til at svømme Energy Standard til sejr i en 4x100 meter fri mix-holdkap, hvor butterflyspecialisten Emilie Beckmann samtidig svømmede på 53,78 sek. for Iron. Beckmanns personlige rekord (mest fast start) er 54,56 sek. På matchens førstedag havde Blume med 52,46 sek. på en førstetur i 4x100 meter fri svømmet sin hurtigste tid i år, der er trekvart sekund fra hendes hurtigste nogen sinde. Energy Standard, der vandt den pengestærke holdturnering sidste år, vandt også matchen, blandt andet takket være hviderusseren Ilya Shymanovich, der med 55,85 sek. i 100 meter brystsvømning slog sin egen fire dage gamle europarekord med én hundrededel.

Fodbold. Superligaklubben AaB fra Aalborg, der ikke er blandt de nedlukkede kommuner i Nordjylland, har ifølge Ritzau indlogeret to spillere med bopæl i den nedlukkede område på et hotel i byen.

Cykling. NTT-holdet med Bjarne Riis som team manager kan måske være på vej mod en redning. Holdets grundlægger, Douglas Ryder, siger ifølge Ritzau, at »er meget tæt på at kunne køre på landevejen næste år«. Bjarne Riis havde tidligere på ugen sået tvivl om fremtiden ved at udtale »at det ikke ser for godt ud«.

»I løbet af de næste par dage burde vi være i stand til at sige, at vi har en plan for at køre videre i 2021«, siger Douglas Ryder. NTT har rytterne Michael Valgren, Andreas Stokbro og Michael Carbel i folden samt Lars Michaelsen og Lars Bak som sportsdirektører.

Corona. Professionelle klubber med adresse i en af de syv nordjyske kommuner under nedlukning presses nu yderligere. Ritzau skriver, at ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks ikke har råd til at flytte spillere ind på hoteller uden for det nedlukkede område for at spille.

Amerikansk fodbold. Efter et fjerde brud på coronareglerne er NFL-klubben Las Vegas Raiders på ny blevet straffet med en bøde på ca. 3 millioner kroner til klubben og en bøde på ca. 1 million kroner til træneren Jon Gruden. Dertil kommer, at NFL ifølge Yahoo Sport har frataget Raiders et valg i sjette runde af næste års såkaldte draft, hvor holdene skiftes til at vælge spillere fra de amerikanske universiteter.

Motorsport. Saudi-Arabien skal i 2021 for første gang være vært for en formel 1-grandprix. Det bekræfter F1-organisationens chef Chase Carey. »Det er en meget vigtig region for os«, siger Carey, mens Amnesty International udtrykker forfærdelse. »Frem mod løbet må vi gøre formel 1-kørere, ejere og teams opmærksomme på den rædselsfulde situation omkring menneskerettigheder i landet«, siger Felix Jakens fra Amnesty Internationals britiske afdeling til BBC. Saudi-Arabien, der tidligere har været et lukket land, er i de senere år sprunget ud som vært i sportens verden. Kritikere kalder saudiernes engagement for sportswashing – et forsøg på at polere et blakket image.

Fodbold. Efter ti måneder som midlertidig administrativ chef i de professionelle spilleres fagforening, Spillerforeningen, er Michael Sahl Hansen hyret som ny direktør i foreningen. »Vi har i bestyrelsen været meget tilfredse med den indsats, som Michael har leveret, siden han tog over i begyndelsen af året. Derfor har det også været helt naturligt for os at veksle den midlertidige stilling til en fast stilling som direktør i Spillerforeningen«, siger bestyrelsesformand Jeppe Curth.