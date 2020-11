Coronakaos udelukker Schmeichel og Højbjerg, men der foregår et spil i kulissen, som giver Hjulmand håb

Landstræneren håber, at et markant pres på den engelske regering kan føre til, at Danmark stiller med stærkeste hold mod Island. Ifølge Yussuf Poulsen er klubberne nervøse ved at sende spillere hjem til landsholdene.