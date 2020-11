10 italienere og træneren er ude med corona - kun 8 tyskere kunne træne

Direkte sport i tv Tirsdag 10. november

Fodbold. Der er udsigt til, at en lang række spillere i de 8 kommende dage, hvor der afvikles mere end 70 landskampe i europæisk regi, får registreret deres første landskamp på cv’et. Stort set samtlige europæiske landshold er på den ene eller anden måde berørt af corona. Hos Italien er landstræner Roberto Mancini testet positiv og der er allerede indtruffet ti afbud til truppen. Tre klubber – Roma, Lazio og Fiorentina – må som følge af restriktioner slet ikke sende deres spillere på landsholdsopgaver, skriver Gazzetta dello Sport. Fra Tyskland forlyder det, at landstræner Joachim Löw mandag blot rådede over otte spillere til træning. De to stormagter har henholdsvis 7 og 5 mulige debutanter i deres trupper. I den danske landsholdstrup er der hele 9 mulige debutanter.

Fodbold. Også i den østrigske klub RB Salzburg er der coronakaos. Efter stribevis af positive test blandt spillere i weekenden forbød klubben sine spillere at rejse ud til landskampe. Mandag er seks spillere, der var positive i weekenden, så testet negative. RB Salzburg meddeler, at de føler sig til grin, når de ikke kan stole på de test, myndighederne analyserer.

Fodbold. Den tidligere FC København-manager Ståle Solbakken vender snart tilbage til Danmark fra Norge. Det siger han i en podcast med mediet Hamar Arbeiderblad, skriver VG. »Hustru og datter bor jo der, og det er vel der, vi kommer til at opholde os«, siger Solbakken om sit tilhørsforhold til Danmark. I podcasten afviser Solbakken fortsat at kommentere den bratte afsked med FCK. »Jeg vil udtale mig, når den tid kommer«, siger han og tilføjer om fyringen: »Jeg skal fortsat tælle til ti«.

Cykling. Efter en grotesk coronaplaget landevejssæson med gevinsten i klassikeren Lombardiet Rundt og en 6. plads i Giro d’Italia slutter den 35-årige dansker Jakob Fuglsang (Astana) som bedste dansker som nummer 5 på verdensranglisten, hvor Vuelta a España-vinder, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ligger øverst.





Fodbold. Sheffield United langer ud efter storklubber som Liverpool og Manchester City, der kræver, at særreglen med fem udskiftninger genindføres i Premier League. »Vi har fortsat en mistanke om, at store klubber ganske enkelt ønsker at kunne udskifte spillere for at give dem en pause og holde dem friske. Jo større klub, jo bredere bænk. En regelændring midt i sæsonen vil helt klart gå ud over ligaens integritet«, siger Sheffield Uniteds adm. direktør Stephen Bettis ifølge Ritzau til Sky Sports.

Fodbold. Den 60-årige legende Diego Maradona er i løbet af et par døgn frisk nok til at forlade hospitalet i Olivos nord for Buenos Aires, hvor han i sidste uge blev opereret for en blodprop i hjernen. Det meddeler Maradonas personlige læge, Leopoldo Luque, ifølge Ritzau.