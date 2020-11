17-årige Holger Rune besejrer den topseedede i Spanien

Fodbold. Sheffield United langer ud efter storklubber som Liverpool og Manchester City, der kræver, at særreglen med fem udskiftninger genindføres i Premier League. »Vi har fortsat en mistanke om, at store klubber ganske enkelt ønsker at kunne udskifte spillere for at give dem en pause og holde dem friske. Jo større klub, jo bredere bænk. En regelændring midt i sæsonen vil helt klart gå ud over ligaens integritet«, siger Sheffield Uniteds adm. direktør Stephen Bettis ifølge Ritzau til Sky Sports.

Fodbold. Den 60-årige legende Diego Maradona er i løbet af et par døgn frisk nok til at forlade hospitalet i Olivos nord for Buenos Aires, hvor han i sidste uge blev opereret for en blodprop i hjernen. Det meddeler Maradonas personlige læge, Leopoldo Luque, ifølge Ritzau.

Fodbold. Den 21-årige midtbanespiller Magnus Kofod Andersen må vente lidt endnu på at få debut for det danske landshold. Han forlod således landsholdslejren få timer efter han var ankommet som følge af smitte i superligaklubben FC Nordsjælland, hvor han spiller til daglig. »Magnus er testet negativ i lejren i dag, men han sendes hjem for en sikkerheds skyld, så han kan være klar for U21-landsholdet senere på ugen«, lyder det i et tweet mandag aften fra DBU. FCN meddelte tidligere mandag, at målmand Peter Vindahl Jensen og målmandstræner Pablo Moreno var blevet testet positive for coronavirus.

Fodbold. Italienske Fiorentina har fyret cheftræneren Giuseppe Iachini efter en skuffende start på sæsonen i Serie A. I stedet er den tidligere cheftræner Cesare Prandelli hentet tilbage til Firenze-klubben. Han stod senest i spidsen for Fiorentina fra 2005 til 2010.

Basketball. Sofie Tryggedsson går glip af kommende EM-kvalifikationskampe for Danmark. De danske basketballkvinder må undvære Sofie Tryggedsson, når de i denne uge spiller to kampe i EM-kvalifikationen. Årsagen er, at hun for anden gang er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser Danmarks Basketball Forbund mandag i en pressemeddelelse.