Gennembrud: Nordmakedonien baner sig vej til næste års EM-slutrunde

Fodbold. Det blev Nordmakedonien, der kun har båret dette navn siden februar 2019, som tog den 21. plads ved EM-slutrunden, efter det torsdag aften lykkedes at hive en 1-0-sejr hjem i playoffkampen på udebane mod Georgien. Og det var veteranen Goran Pandev, der blev matchvinder i anden halvleg. Hermed skal nordmakenierne næste år spille med ved sin første internationale slutrunde.

Fodbold. AGF kom torsdag ud i et mægtigt pokaldrama på udebane mod Kolding, der sluttede 3-3 efter forlænget spilletid, men 4-3 til AGF på de efterfølgende straffespark. Superligamandskabet fik en mareridtsstart, da det måtte indkassere to mål inden for kampens første ti minutter, og begge var målmandsdrop signeret den 21-årige polak Kamil Grabara. Efter den åbning var det op ad bakke for favoritterne, men med intens fight lykkedes det efter pausen at udligne og endda score til 3-2 ved Patrick Mortensen, inden hjemmeholdet udlignede. Det tætte opgør måtte ud i forlænget spilletid og straffesparksduel, hvor målmand Grabara så blev AGF’s helt med to redninger, så det samlet sluttede 7-6 til gæsterne fra Aarhus.

FAKTA Klar til EM-slutrunden Gruppe A: Tyrkiet, Italien, Wales, Schweiz

Tyrkiet, Italien, Wales, Schweiz Gruppe B: Danmark, Finland, Belgien, Rusland

Danmark, Finland, Belgien, Rusland Gruppe C: Holland, Ukraine, Østrig, Nordmakedonien

Holland, Ukraine, Østrig, Nordmakedonien Gruppe D: England, Kroatien, Tjekkiet, Serbien/Skotland?

England, Kroatien, Tjekkiet, Serbien/Skotland? Gruppe E: Spanien, Sverige, Polen, Nordirland/Slovakiet?

Spanien, Sverige, Polen, Nordirland/Slovakiet? Gruppe F: Portugal, Frankrig, Tyskland, Ungarn/Island? Vis mere

Tennis. Leschly Tennis Foundation og UTR vil præsentere en ny event i Danmark. Nordens bedste spillere er inviteret til en intensiv weekend i Hørsholm Rungsted Tennisklub 28.-29. november for at dyste om prestige og pengepræmier på samlet 150.000 kr. samt fremvise international kvalitet for danske tennisfans – også via TV2 Sport, der sender alle kampe live. »Jeg ser meget frem til at komme til Danmark og konkurrere. Det er en glimrende mulighed for mig at møde dygtige spillere som forberedelse til den nye sæson, og jeg håber at klare mig godt og nyde atmosfæren til arrangementet«, siger verdensranglistens nr. 27, norske Casper Ruud, ifølge arrangøren. Han skal bl.a. spille mod det danske stortalent Holger Rune. De øvrige deltagere er Davis Cup-profilen fra Sverige, Elias Ymer, samt den danske mester Christian Sigsgaard.

Fodbold. Selv om Lyngby besejrede Slagelse 9-0 i pokalturneringen, glemmer Nicolai Geertsen nok ikke kampen lige foreløbig. Under normale omstændigheder vil et mål til 7-0 ikke påkalde sig den store opmærksomhed, men nyd lige Geertsens scoring i videoen, og så ved du, hvorfor den 29-årige i de kommende dage går med hovedet lidt højere hævet end normalt.

Golf. Årets sidste major-turnering i golf, US Masters, blev torsdag sat på pause, nærmest inden den gik i gang. På forhånd havde vejrudsigterne set dunkle ud, og regn kom hurtigt til at sætte en stopper for torsdagens første runde. Således var der bare spillet 35 minutter, inden tung regn ned over Augusta National Golf Club suspenderede spillet. Ni spillere havde nået at spille et hul, før regnen satte ind. Der gik næsten tre timer, før spillet kunne genoptages. Den 84. udgave af turneringen skulle have været afviklet i april, men på grund af coronapandemien blev den udsat til november.

Fodbold. Liverpool må undvære forsvarsspilleren Joe Gomez i det meste af den igangværende sæson, skriver klubben på sin hjemmeside. 23-årige Gomez pådrog sig en knæskade under træningen med det engelske landshold, og efter en operation må han nu indstille sig på en lang pause.

Fodbold. Celta Vigo har ansat Eduardo Coudet som træner i stedet for Oscar Garcia, der blev fyret mandag. Argentinske Coudet spillede for Celta i starten af nullerne og har været træner i hjemlandet, Brasilien samt i Mexico.

Fodbold. Greg Clarke, der tirsdag gik af som præsident for det engelske fodboldforbund, FA, efter nogle uheldige bemærkninger om race, seksualitet og køn i det engelske parlament, trækker sig nu også som vicepræsident for Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Clarke havde håbet, han kunne bevare sin post i Fifa indtil næste år, men verdensforbundet opfordrede ham til at trække sig, og sådan blev det, skriver AP.

Boksning. Sarah Mahfoud, der er IBF-verdensmester i fjervægt, skulle 10. december have bokset mod Amanda Serrano i Las Vegas. Men kampen om WBO-titlen er nu aflyst på grund af corona-situationen, skriver Ekstra Bladet.

Motorsport. W-series, der er en motorsportsserie udelukkende for kvinder, bliver næste år supportklasse for formel 1 ved otte lejligheder. Det er endnu ikke afgjort, hvilke otte grandprixer, det drejer sig om.

Tennis. Holger Rune er klar til kvartfinalen ved en ITF-turnering i Spanien. Det danske talent slog russeren Ivan Gakhov med de overbevisende cifre 6-0, 6-1, og næste modstander bliver enten spanieren Jaime Caldes, der er helt nede som nummer 1.510 på verdensranglisten, eller den ottendeseedede kasakher Timofey Skatov.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har efterudtaget 23-årige Rasmus Nissen fra Red Bull Salzburg til landsholdet, der søndag møder Island og onsdag møder Belgien.

Fodbold. Når det danske fodboldlandshold vender tilbage på træningsbanen torsdag eftermiddag, bliver det stadig med et decimeret spillerudvalg. De ni spillere, der er i isolation, må nemlig tidligst vende tilbage på træningsbanen fredag – under forudsætning af, at de selvfølgelig afgiver negative coronatest. Til gengæld vil landstræner Kasper Hjulmand ifølge Ritzaus oplysninger være på træningsbanen torsdag, efter at han også har været i isolation siden mandag aften.

Olympisk. Arrangørerne af næste års olympiske lege i Tokyo åbner nu for, at et begrænset antal udenlandske tilskuere vil få tilladelse til at overvære konkurrencerne. De vil dog blive underlagt strenge coronaregler, oplyser arrangørerne.

Basketball. Spillere, klubber og ledere i NBA er blevet enige om at starte den kommende sæson 22. december, hvilket er to måneder tidligere end normalt. Det betyder blandt andet, at der skal spilles 72 kampe i grundspillet mod normalt 82. Set i et olympisk perspektiv er gevinsten, at sæsonen slutter i tide til, at de bedste spillere kan være med ved OL i Tokyo fra 23. juli.

Håndbold. Dansk Håndbold Forbund har knyttet landsholdslegenden Katrine Fruelund til trænerteamet omkring U19-landsholdet. Fruelund spillede i sin aktive karriere 184 landskampe og var blandt andet med til at vinde OL-guld to gange. Hun har skrevet en toårig kontrakt med forbundet og skal supplere Heine Eriksen og Mikkel Voigt i arbejdet omkring ungdomslandsholdet.