Se Lyngby-spillers vanvittige mål,der kandiderer til titlen årets bedste

Fodbold. Selv om Lyngby besejrede Slagelse hele 9-0 i pokalturneringen, så glemmer Nicolai Geertsen nok ikke kampen lige foreløbig. Under normale omstændigheder vil et mål til 7-0 ikke påkalde sig den store opmærksomhed, men nyd lige Geertsen scoring i videoen, og så ved du, hvorfor den 29-årige i de kommende dage går med hovedet lidt højere hævet end normalt.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har efterudtaget den 23-årige Rasmus Nissen fra Red Bull Salzburg til landsholdet, der søndag møder Island og Belgien på onsdag.

Fodbold. Når det danske fodboldlandshold vender tilbage på træningsbanen torsdag eftermiddag, bliver det stadig med et decimeret spillerudvalg. De ni spillere, der er i isolation, må nemlig tidligst vende tilbage på træningsbanen fredag - under forudsætning af, at de selvfølgelig afgiver negative coronatest. Til gengæld vil landstræner Kasper Hjulmand ifølge Ritzaus oplysninger være på træningsbanen torsdag, efter at han også har været i isolation siden mandag aften.

Olympisk. Arrangørerne af næste års olympiske lege i Tokyo åbner nu for, at et begrænset antal udenlandske tilskuere vil få tilladelse til at overvære konkurrencerne. De vil dog blive underlagt strenge coronaregler, oplyser arrangørerne.

Basketball. Spillere, klubber og ledere i den nordamerikanske NBA-liga er blevet enige om at starte den kommende sæson 22. december, hvilket er to måneder tidligere end normalt. Det betyder blandt andet, at der skal spilles 72 kampe i grundspillet mod normalt 82. Set i et olympisk perspektiv er gevinsten, at sæsonen slutter i tide til at de bedste spillere kan være med ved OL i Tokyo fra 23. juli.

Håndbold. Dansk Håndbold Forbund har knyttet landsholdslegenden Katrine Fruelund til trænerteamet omkring U19-landsholdet. Fruelund spillede i sin aktive karriere 184 landskampe og var blandt andet med til at vinde OL-guld to gange. Hun har skrevet en toårig kontrakt med forbundet og skal supplere Heine Eriksen og Mikkel Voigt i arbejdet omkring ungdomslandsholdet.

Fodbold. Ganske vist var der tale om en testkamp, men det var alligevel sensationelt, at Finland ude formåede at besejre de franske verdensmestre 2-0. De to finske mål faldt indenfor tre gyldne minutter i 1. halvleg, da først Marcus Foss og siden Onni Valakari sænkede Frankrig. Franskmændene havde bolden 74 procent af tiden og havde 14 afslutninger mod Finlands blot 5. Til gengæld ramte 4 af finnernes målet, mens Frankrig kun havde 3 skud inden for rammen.

Golf. Med over et halvt års forsinkelse starter US Masters på Augusta i staten Georgia i dag. Men det bliver uden spanieren Sergio Garcia, der vandt den prestigefulde turnering i 2017. Han er i lighed med chileneren Joaquin Niemann testet positiv med coronavirus, og de er derfor ikke at finde i det 92 mand store felt. Det er til gengæld den tyske legende Bernhard Langer, der er med på Augusta for 37. gang siden debuten i 1982.

Fodbold. Eintracht Frankfurts 34-årige argentinske anfører David Abraham stopper karrieren efter hjemmekampen mod Schalke 04 midt i januar. Den centrale forsvarsspiller vender derefter retur til hjemlandet efter næsten 15 år i europæisk fodbold. Udover Frankfurt har Abraham spillet i blandt andet Hoffenheim, Basel og Getafe.