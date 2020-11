Statsminister tvivler på, at Norge kan løfte sin del af EM-opgaven

Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Herning TV3 Sport 09.00 Formel 1: Tyrkiets GP, træning 13.00 Formel 1: Tyrkiets GP, træning 19.00 Golf: US Masters TV3 Max 18.30 Fodbold: Lyon-Soyaux (k) Eurosport 1 16.55 Banecykling: EM Eurosport 2 11.30 Golf: Ladies European Tour 14.30/18.30 Tennis: Austria Ladies Linz TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Sofia Open (m) 17.00 Banecykling: EM Vis mere

Håndbold. Det bliver mere og mere tvivlsomt, om Norge kan løfte sin del af EM-slutrunden for kvinder, der starter 3. december. Nu siger landet statsminister Erna Solberg, at det ser temmelig vanskeligt ud med de coronarestriktioner, der er i Norge. »Vi arbejder med spørgsmålet, om det i det hele taget er muligt at have en protokol for et så stort arrangement. Der er mange tegn, som tyder på, at det kan blive vanskeligt at få en protokol til at lykkes, når så mange mennesker skal komme, og når det berører så mange mennesker«, siger Erna Solberg til NTB. Senest mandag skal Norge give Det Europæiske Håndboldforbund besked, om landet kan løfte EM-opgaven, der omfatter to indledende puljer, en mellemrunde og finalestævnet. Resten af turneringen spilles i Danmark.

Fodbold. Alle spillere, trænere og ledere i den danske landsholdslejr, der har været i coronaisolation mandag, er nu alle testet negative og er derfor alle klar til træning i dag før Nations League-kampen søndag mod Island. Det skriver Dansk Boldspil-Union, DBU, på twittter. Corona-kaos brød ud i den danske landsholdslejr, da Robert Skov blev testet positiv for coronavirus. Det sendte nemlig foruden landstrænerduoen Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst også Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite i isolation, da de havde været i nærkontakt med enten Robert Skov eller en behandler, der også var smitte. Robert Skov er sendt hjem til sin klub Hoffenheim.

Tennis. Holger Rune er godt kørende i ITF-turneringen i spanske Valldoreix. I kvartfinalen vandt det danske stjernefrø således i to sæt med cifrene 6-2 og 6-2 over den 8. seedede kasakher Timofey Skatov og skal nu møde franske Thomas Laurent i semifinalen.

Fodbold. U21-landsholdstruppen er blevet udvidet med tre nye spillere forud for tirsdagens udekamp mod Rumænien i EM-kvalifikationen. Det drejer sig om Sebastian Hausner fra AGF, Nikolas Dyhr fra FC Midtjylland og Sønderjyskes Emil Frederiksen. Danskerne har allerede sikret sig adgang til næste års EM i Slovenien og Ungarn.

Fodbold. FC København må undvære midtbanespilleren Jens Stage i den kommende tid på grund af coronavirus. På klubbens hjemmeside oplyser FCK, at Stage har afgivet en positiv test og nu er sendt i isolation. »Han formodes at være blevet smittet af et familiemedlem og ikke i klubben, men han har ikke udvist symptomer«, skriver FCK. Samtidig har FCK valgt at droppe en træningskamp mod Helsingør fredag. I sidste uge kom det frem, at også Peter Ankersen og Bryan Oviedo var smittet med coronavirus. De to spillere træner dog med igen.

Motorsport. Formel 1-feltet skal i denne weekend prøve kræfter med det tyrkiske grandprix på banen Istanbul Park. Løbet var senest på kalenderen i 2011, men er med igen på grund af den særlige nødsæson, der er iværksat af coronahensyn. I den første frie træning var de to Red Bull-kørere Max Verstappen og Alexander Albon hurtigst med Ferraris Charles Leclerc som nr. 3. Kevin Magnussens bedste tid var 17. bedst. Den anden frie træning køres senere fredag.

Svømning. Den tidligere direktør for Dansk Svømmeunion Pia Holmen blev søndag valgt til vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN). Det skete med opbakning fra svømmeunionen, og det møder nu kritik fra den tidligere landsholdssvømmer Frederik Seistrup. Det skyldes, at Pia Holmen sad med det øverste ansvar i svømmeunionen i en periode, hvor der siden hen er blevet afsløret mistrivsel blandt de bedste danske svømmere. Holmen stoppede i februar i år i Dansk Svømmeunion efter kritik i en uvildig undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten. »Jeg synes, det er himmelråbende, at man har en bestyrelse i Dansk Svømmeunion, der kort tid efter afskedigelsen eller opsigelsen kan finde på at pege hende i retningen af en post som vicepræsident i det europæiske svømmeforbund«, siger Frederik Seistrup ifølge Ritzau til TV2 Sport.

Fodbold. Argentina og Paraguay spillede 1-1 i den sydamerikanske VM-kvalifikation efter et større drama. Lionel Messi så nemlig ud til at blive matchvinder for de tidligere dobbelte verdensmestre, men Barcelona-stjernens mål blev underkendt af VAR, da dommeren vurderede, at Argentina havde begået et frispark på egen banehalvdel i det angreb, der ledte til målet.