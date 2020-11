Kasper Hjulmand har en drøm: »Det er min egen drøm, og måske kan det lyde højtragende«

Da jeg blev udnævnt som landstræner, tog jeg i efteråret 2019 til Holland og besøgte deres fodboldforbund. I forbindelse med en træning kom Liverpools Virgil van Dijk cyklende. På vejen mødte han en U17-landsholdsspiller, stoppede og småsnakkede med ham. Derefter kom der en administrationsmedarbejder ud fra hovedbygningen og hilste på. Han arbejdede med breddefodbolden og havde trænet van Dijk, da van Dijk var barn.

Der var en sammenhæng mellem tingene. Man gav noget videre og fik noget igen.

Jeg oplevede for mange år siden også noget lignende i Spanien. Her sad A-landsholdet og fulgte et ungdomslandsholds kamp dagen inden deres eget opgør, der dog ikke var en tællende kamp. Iker Casillas gik med ned i omklædningsrummet og sad ved siden af den her unge målmand. Sådan noget har vi ikke i Danmark. Vi har ikke et sted at være fælles om. For et par år siden, da der var frost i træningsbanen, måtte A-landsholdet tilmed stige ind i en bus og køre til Malmø.