Vandshow: Rival kørte af banen og så røg Kevin Magnussen ud

Motorsport. Formel 1-køreren Kevin Magnussen (Haas) havnede i en regnvåd kvalifikationen lige akkurat udenfor den såkaldte Q2 og starter derfor søndagens grand prix i Tyrkiet fra række 8 på plads 16. Magnussen havde eller skurs mod næste fase af kvalifikationen, skriver Ritzau. Foran danskeren kørte Daniil Kvyat af banen, hvilket kostede Magnussen så meget tid, at han ned som nummer 16.

Magnussen lå nummer syv, inden alle kørere satte den sidste tid, og klagede efterfølgende til løbskommissærerne, fordi Kvyats uheld havde givet gult flag på hele banen. Det betyder, at alle kørere skal sætte farten ned, men næsten alle forbedrede altså deres tider. Derfor skal det vurderes, om nogen efterfølgende skal have en straf. Få hele overblikket over kvalifikationen her

Fodbold. Lyngby-spilleren Nicolai Geertsens scoring i storsejren på 9-0 mod Slagelse i pokalturneringen tidligere i denne uge er blevet et globalt hit. Det fortæller Geertsen til TV2 Sport. »I går (torsdag, red.) var nok den sygeste og mest surrealistiske dag i mit liv. Det var fuldstændig vanvittigt«, fortæller Geertsen og tilføjer: »Der er virkelig mange, der har ringet og spurgt til målet. Det var en lang dag, men det var sjovt at prøve«. Lyngby Boldklub har lagt klippet på YouTube, hvor det foreløbigt er blevet afspillet mere end 400.000 gange.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand forventer et sultent islandsk mandskab i Parken søndag aften i Nations League-kampen. Island kommer til København med en nedtur i EM-playoff i bagagen og landstræner Erik Hamrén har meddelt sin afgang i den kommende uge. »Jeg tror, at det kan blive den sidste dans for flere af de islandske spillere. Det kan bringe dem ny energi og vil motivere dem til at ville slå Danmark i Parken, så vi tager ikke let på det. Vi gør klar til en fight, og vi skal præstere godt for at vinde«, siger Hjulmand ifølge Ritzau.

Fodbold. Det norske landshold fik i midtugen aflyst en testkamp mod Israel, da Helsedirektoratet, den norske sundhedsstyrelse, vurderede det for risikabelt at spille mod en modstander, der havde haft en positiv coronaprøve. Lørdag bremsede Helsedirektoratet så de norske spilleres rejse til Rumænien, hvor de efter planen skal spille Nations League søndag. Rejsen udfordrer de norske corona-retningslinjer. »Når Helsedirektoratet sætter foden ned, så har vi bedt truppen om at blive i Norge, indtil vi får en ny vurdering«, siger Det Norske Fodboldforbunds (NFF) præsident, Terje Svendsen, ifølge Ritzau og tilføjer: »NFF’s vurdering er, at der ikke er taget højde for situationer som denne, og at konsekvenserne ved ikke at stille op til kamp er meget store for norsk fodbold«.

Fodbold. Randers FC-angriberen Alhaji Kamara var en af Sierra Leones helte, da holdet i kvalifikationen til Africa Cup of Nations vendte 0-4 til et 4-4-resultat mod Nigeria. Kamara kom på banen ved stillingen 4-1, han reducerede 20 minutter før tid til 2-4, inden den tidligere AGF-kant Mustapha Bundu kom på tavlen og Kamara fik udlignet.

Fodbold. AC Milan-træneren Stefano Pioli er teset positiv for corona og er gået i isolation.

Golf. Emily Kristine Pedersen stirrede direkte ind i en sportslig katastrofe på 18. hul under tredje runde af Saudi Ladies International. Hendes drive røg så langt ud til højre, at hun måtte slå en provisorisk bold i det tilfælde, at den første ikke kunne findes. Men den førstebold var i spil, og tre slag senere var hullet vendt til en succes med en birdie på par-5-hullet, så Emily Kristine Pedersen fortsat er på 1.-pladsen, som hun dog nu deler med englænderen Lydia Hall. De to er ét slag foran yderligere en englænder, Georgina Hall, og de tre udgør førerbolden i søndagens finalerunde, hvor Emily Kristine Pedersen med mindst en andenplads vil sikre sig den samlede sejr på Ladies European Tours sæsonrangliste.

Tennis. Holger Rune er klar til finalen i ITF-turneringen i Valldoreix i Spanien efter sejr over franskmanden Thomas Laurent. 6-4, 6-0 sejrede den 17-årige dansker.

Fodbold. Sønderjyskes Superliga-topscorer Haji Wright er skadet og misser de næste kampe for Sønderjyske. Det oplyser cheftræner Glen Riddersholm til JydskeVestkysten. »Det eneste, vi kan sige, er, at han sandsynligvis er ude i to-tre kampe«, siger cheftræneren.

Fodbold. Roberto Firmino blev matchvinder for Brasilien i VM-kvalifikationen mod Venezuela. Med 1-0-sejren topper brasserne kvalifikationen med 9 point efter 3 kampe.

Fodbold. Islands svenske landstræner, Erik Hamrén, stopper i næste uge, når mændene fra Nordatlanten har spillet færdig i Nations League mod Danmark og England. Island tabte torsdag 1-2 til Ungarn i en afgørende kamp om at komme med til næste års EM-slutrunde. De to ungarske mål blev scoret meget sent i kampen. »Der er to kampe tilbage i år, og efter de to stopper jeg som landstræner for Island. Jeg fik nogle spørgsmål efter kampen mod Ungarn, som jeg ikke ønskede at besvare, fordi jeg ville have en snak med præsidenten, spillerne og staben«, siger den tidligere AaB-træner ifølge Ritzau.