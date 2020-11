Sergio Ramos satte rekord i kampen, der fik det danske landshold topseedet

Direkte sport i tv Søndag 15. november TV 2 Sport 13.00/20.55 Tennis: ATP Finals (m) TV3+ 11.10 Formel 1: Tyrkiets Grand Prix 22.15 Am. fodbold: Los Angeles-Seattle 2.20 Am. fodbold: New England-Baltimore TV3 Sport 13.30 Håndbold: Berlin-Flensburg (m) 16.00 Golf: US Masters TV3 Max 14.00 Håndbold: Team Esbjerg-Rostov (k) 16.00 Håndbold: Odense-CSKA Moskva (k) 18.45 Am. fodbold: Giants-Philadelphia 6’eren 18.00 Fodbold: Holland-Bosnien Kanal5 20.45 Fodbold: Danmark-Island CANAL 9 15.00 Fodbold: Slovakiet-Skotland 18.00 Fodbold: Wales-Irland Eurosport 1 12.00 Bordtennis: VM Eurosport 2 12.00 Svømning: International League 15.00 Tennis: Upper Austria Ladies Linz 18.00 Fodbold: Tyrkiet-Rusland 20.45 Fodbold: Belgien-England TV 2 Sport X 13.00/16.15/19.25 Banecykling: EM Vis mere

Fodbold. Spaniens anfører Sergio Ramos satte lørdag europæisk landskampsrekord, da han spillede for 177. gang for ibererne. Hans målstatistik forbedrede han dog ikke, da han brændte to straffespark i 1-1-kampen i Nations League på udebane mod Schweiz.

Fodbold. 1-1-resultatet mellem Schweiz og Spanien er godt nyt for det danske landshold. Nu kan Schweiz ikke længere rykke forbi danskerne på den rangliste, der afgør hvilke lande der topseedes i VM-kvalifikationen.

Danmark er nu i en bedre position for at komme til VM i 2022, siger landstræner Kasper Hjulmand ifølge Ritzau i et DBU-opslag på Twitter: »Det er vigtigt for landsholdet, for dansk fodbold og hele Danmark«.

Der er lodtrækning 7. december – og Danmark er i øverste lag med blandt andre Belgien, England, Frankrig, Portugal og Spanien.

Fodbold. Der skal findes en ny Nations League-mester i 2021. Det står klart, efter at Portugal tabte 1-0 på hjemmebane til Frankrig i gruppe A3. Portugals europamestre, er regerende Nations League-mestre, men mistede altså muligheden for at genvinde titlen, da N’Golo Kante sikrede Frankrigs verdensmestre en smal sejr i Lissabon.

Boksning. Fjervægtsverdensmesteren Sarah Mahfoud havde sat næsen op efter en stor VM-kamp i Las Vegas og en betragtelig sum penge, men corona har afblæst det planlagte møde i december med puertoricaneren Amanda Serrano. 31-årige Mahfoud siger til DR Sporten, at hun i stedet har kontaktet sin tidligere chef i hjemmeplejen for at få sit tidligere arbejde tilbage. »Nu skal jeg tilbage og arbejde, for regningerne kommer jo uanset hvad«, siger Mahfoud til DR.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen I foråret arbejdede Sarah Mahfoud blandt andet med coronapatienter på Bispebjergs akutmodtagelse.

Fodbold. Den danske angriber Nadia Nadim hamrede 7 mål ind for Paris SG lørdag i den franske liga mod Issy. »Jeg er meget glad. Vi ønskede at score hurtigt i kampen, og det gjorde vi, og jeg var meget mere effektiv end normalt«, siger Nadia Nadim til avisen Le Parisien og ser nu frem til topkampen mod Lyon på fredag: »Det var meget vigtigt for os at få samlet selvtillid før kampen mod Lyon. Jeg kan ikke vente med at spille den kamp«.

Cykling. Jesper Hansens kontrakt med Cofidis udløber ved årsskiftet, men nye kontrakttilbud til den 30-årige hænger bestemt ikke på træerne. Jesper Hansen forklarer til TV2 Sport, at der er stor kamp om de ledige pladser på World Tour-holdene. Desperationen kan få ryttere til at sælge sig selv til mindsteløn. »Jeg tager ikke, hvad der kommer, jeg gider ikke køre for enhver pris. Så vil jeg hellere stoppe og have et almindeligt arbejde«, siger Jesper Hansen.