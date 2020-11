Superligatræner alvorligt ramt: »Vi er alle berørte over situationen«

Fodbold. Lyngby-træner Christian Nielsen er sat ud af spillet formentlig resten af året, da han har fået konstateret en kraftig hjernerystelse og et piskesmæld efter et uheld på træningsbanen for ti dage siden. Her blev han på klos hold blev ramt i hovedet af en bold. »Det er alvorligt med Christian, og vi er alle berørte over situationen. Christian er blevet ramt af sort uheld, og dommen har desværre været hård fra eksperterne«, siger Lyngby-direktør Andreas Byder, der nu har rykket U19-træneren Carit Falch ind som midlertidig cheftræner for superligamandskabet.

Dagens højdepunkter og direkte tv Onsdag 18. november TV 2 Sport

18.00 Håndbold: Randers-Esbjerg (k)

20.00 Håndbold: Viborg-Odense (k) TV3 Sport

16.00 Dart: Grand Slam

18.45 Håndbold: Aalborg-Veszprem (m) TV3 Max

16.45 E-sport: Superligaen Kanal 5

20.45 Fodbold: Belgien-Danmark Eurosport 1

13.45/19.45 Snooker: Nordirland Open

20.45 Fodbold: Bosnien-Italien Eurosport 2

13.00 Golf: Ladies European Tour

20.45 Fodbold: England-Island TV 2 Sport X

12.55/18.55 Tennis: ATP Finals Dagens tv-tip

Fodboldlandsholdet spiller årets sidste kamp og kan med sejr i Belgien sikre sig adgang til Nations League Final4 i 2021. Der er kickoff på Kanal 5 kl. 20.45.



Fodbold. 0-6 og dermed det største nederlag i 89 år. Det var med andre ord en aften lige til glemmebogen for den tyske landstræner Joachim Löw. »Det er svært at forklare. Det var en kulsort dag. Intet fungerede, hverken offensivt eller defensivt. Der var intet kropssprog, og vi var der ikke i duellerne«, sagde Joachim Löw ifølge nyhedsbureauet dpa efter blamagen mod Spanien, som dermed sikrede sig adgang til Nations Leagues Final4 i 2021.

»Efter 1-0 opgav vi hele vores koncept. Spillerne gik bare rundt, og der var ingen organisation eller kommunikation. Det var fatalt«, forklarede Löw, der har været landstræner i over 14 år og for to år siden overlevede et katastrofalt tysk VM med exit efter den indledende runde. »Om jeg skal bekymre mig om mit job, må du spørge andre om«, siger Löw.

Fodbold. Edgar Babayan fra Hobro i 1. division er testet positiv for coronavirus. Det er han blevet i forbindelse med en samling med det armenske landshold, oplyser Hobro på sin hjemmeside. Den resterende del af Hobros spillertrup er testet negative.

Fodbold. Når det danske landshold i aften kl. 20.45 på udebane mod Belgien spiller om gruppesejren i en af Nations Leagues fire grupper i øverste lag, spiller holdet også om mindst 17 millioner kroner til DBU-kassen. Alle hold på A-niveau har fået 17 millioner kroner for deltagelsen. Alle gruppevindere får et tilsvarende beløb i bonus - nummer to får intet. Ud over bonussen for en gruppesejr kvalificerer gruppevinderen sig til Final 4 i efteråret 2021. Ved Final4 er der yderligere mindst 18,5 millioner kroner at hente.

Cykling. Jakob Egholm skifter fra Hagens Berman Axeon til storholdet Trek, hvor han bliver holdkammerat med landsmændene Mads Pedersen, Niklas Eg, Alexander Kamp og Mattias Skjelmose Jensen. »Jeg er så glad for at skifte til dette hold. Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Jeg kan stadig ikke tro det, men jeg er glad for at være en del af holdet fra 1. januar«, siger 22-årige tidligere juniorverdensmester ifølge Ritzau.

Håndbold. Norge har grundet coronapandemien droppet sin del af værtskabet ved det kommende EM for kvinder, men Norges landshold vil gerne forberede sig på slutrunden ved at rejse til Danmark. »Vi vil gerne til Danmark så hurtigt som muligt«, siger Thorir Hergeirsson, Norges landstræner, ifølge NTB. Han tilføjer: »Vi samler holdet i Danmark, og alle rejser dertil. Det er ganske enkelt, fordi der er indrejsekarantæne på ti dage, for alle som kommer fra udlandet«. EM starter 3. december, såfremt Danmark overtager hele værtskabet.

Fodbold. Med den fjerde sejr af fire mulige cementerede Brasilien toppositionen i den sydamerikanske VM-kvalifikation. Arthur og Richarlison scorede i 2-0-udesejren i Uruguay. Argentina er toer efter 2-0 ude over Peru. Nicolas Gonzalez og Lautaro Martinez scorede målene.

Håndbold. Fredericia snuppede tirsdag den fjerde sejr på stribe i mændenes liga, da udekampen mod Bjerringbro-Silkeborg blev vundet med 33-27 efter 20-13 ved pausen.