Jeg har svært ved at huske en bedre og særligt bredere landsholdstrup

Så kom der ellers gang i målscoringen …

Den ellers så usårlige danske defensiv måtte efter 6 kampe med kun 1 scoring imod kapitulere overfor Lukaku og Co. Som bekendt nåede danskerne op på 2 scoringer – med en spøjs håndsrækning fra en af verdens bedste målmænd, Real Madrid-keeperen Thibaut Courtois.

Kampen i Leuven rammer ganske klart forskellen på Belgiens verdensettere og et stadigt stærkere dansk landshold: offensiven!

Troels Bech Blå bog Troels Bech er født 29. juli 1966 i Svendborg. Som aktiv spillede Troels Bech i Svendborg, SpVgg Fürth og mest for Silkeborg, som han spillede 177 kampe for og blev dansk mester med i 1994. Cheftræner har Troels Bech været for Hjortshøj-Egå (k), AC Horsens, Ikast, OB (tre gange), FC Midtjylland, Esbjerg (to gange, senest i den forgangne sæson) og Silkeborg. 2015-18 var Troels Bech sportsdirektør i Brøndby. I dag driver Troels Bech selvstændig virksomhed som sparringspartner inden for samarbejde og ledelse, strategi, fodbold og medier. Han producer podcasten ’Bech bag bolden’ og er kommentator – nu også for Politiken.

Det er der flere grunde til.

Der er først og fremmest den individuelle kvalitet til forskel. Og det er måske mindre bemærkelsesværdigt, at Danmark ikke vælter sig i verdensklasseangribere, end at Belgien faktisk gør…

Dries Maertens er den mest scorende spiller i Napolis historie, og der har ellers været temmelig gode spiller igennem…

Kevin De Bruyne er Årets Spiller i Premier League med enorme mængder assists.

Romelu Lukaku har nu i en alder af kun 27 år mod Danmark rundet 57 landskampsmål – kun 9 mindre end hele den danske startopstilling tilsammen eller dobbelt så mange som Danmark uden rekordscoreren Christian Eriksen.

Tilsammen har de tre forreste danske angribere i Kasper Hjulmands 8 kampe scoret 4 mål: Jonas Wind 2 og Andreas Cornelius og Andreas Skov Olsen hver 1 mod Færøerne.

Til sammenligning har Lukaku nu scoret 5 gange i de 4 landskampe, han har spillet siden den omvendte kamp i København.

Og så har vi slet ikke indregnet Belgiens antageligt bedste spiller, Eden Hazard.

Netop denne individuelle kvalitet har alvorlig indflydelse på de holdmæssige opgaver.

Sporadisk presspil

Og dermed videre til den anden dominerende årsag til den store forskel i holdenes offensiv.

I respekt for Belgiens offensive våben og som konsekvens af 4-3-3-opstillingen blev de danske wings trukket så langt tilbage, at de reelt var mere defensive wingbacks, end Jens Stryger Larsen og Daniel Wass spillede mod Island i den danske 3-5-2 opstilling. Dette forstærkedes af, at de belgiske wings spillede meget inde i banen og dermed trak de danske backs, Daniel Wass og Joakim Mæhle, med ind.

Derfor forsvarede Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite helt tilbage til eget felt, og så er der altså langt op til modstanderens mål. Det tjener de to myreflittige kanter til ros, at de bidrager så helhjertet til det defensive arbejde. Men det skjuler ikke, at de endnu ikke har scoret i Hjulmands 8 kampe.

De to wings’ tilbagetrukne position gjorde også det ønskede presspil meget sporadisk. De gange, der var tilløb, udeblev Christian Eriksen i en blanding af realitetssans og bevægelsesøkonomi. Og endelig var Jonas Wind så tjenestevillig i sin i øvrigt vellykkede startdebut, at han i iver efter at hjælpe de andre kom til at mangle nogle meter i sine egne presopgaver.

Til gengæld udnyttede belgierne det lavere danske udgangspunkt til sætte deres presspil ind, og det voldte danskerne en del problemer. Simon Kjærs lange afleveringer blev lidt mange og lidt upræcise, og tilbagevendte Pierre-Emile Højbjergs evner som igangsætter kom ikke rigtigt til sin ret.

Når han faldt ned på siden af de danske stoppere i et 3’er-bagspil, pressede belgiernes tre forreste godt. Når han blev på sin midtbane, fik han den sjældent, og når han derfor gik ned for at få fat i bolden, endte han under modstandernes angribere og skulle derfor spille forbi de samme spillere, som Simon Kjær og Andreas ’AC’ Christensen ellers skulle have gjort – nu bare med en mand mindre til at modtage boldden.

Den sjældne gang, det faktisk lykkedes, blev der til gengæld mål: Højbjerg spillede fladt gennem belgiernes kæder til Eriksen, der kunne vende op mod forsvaret og sætte chancen op med en strålende aflevering.

Ligeværdigt mellem felterne

Og danskerne var tæt på ligeværdige i spillet mellem felterne. De gange, modstanderens pres enten udeblev eller overspilledes, bød danskerne op med stor bevægelighed og god pasningskvalitet på en bane, der tillod kampen at blive afviklet i et højt tempo. Men rigtigt farligt blev det ikke. Jonas Wind var en god opspilsstation, men kanterne måtte løbe langt og meget for at støtte ham, og de danske backs nåede i denne kamp slet ikke op på sidste linje, hvor de ellers har imponeret i de forrige kampe.

Det kunne ellers have været spændende at se de aldrende belgiske forsvarsspiller i flere af de 1 mod 1-dueller, som deres formation og selvværd tillod. De gange, det skete, så de meget medgørlige ud.

Nu blev kampen tabt, og Danmark endte på den stærke puljes andenplads. Og det er imponerende arbejde af spillere og stab i et forløb med mange kampe, få træninger og usædvanlige omstændigheder.