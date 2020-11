Fodboldpræsident udelukket på livstid efter sag om seksuelle krænkelser og misbrug af kvindelige spillere

Fodbold. Præsidenten for Haitis Fodboldforbund, Yves Jean-Bart, er blevet udelukket fra sporten på livstid. Ifølge den etiske komité under Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, har Jean-Bart misbrugt sin stilling til seksuelt »at chikanere og misbruge kvindelige fodboldspillere herunder mindreårige på Haitis nationale fodboldcenter i Croix-des-Bouquets i perioden fra 2014 frem til i dag«, skriver AP. Han har desuden fået en bøde på omkring 6,5 millioner kroner. Haitianeren afviser beskyldningerne og vil anke dommen til den internationale sportsdomstol. »Det er ikke en sag om et dårligt æble. Atleter har fortalt, at andre officials fra Haitis Fodboldforbund, der skulle garantere spillernes sikkerhed, enten deltog i de seksuelle overgreb eller vendte det blinde øje til«, siger Minky Worden fra Humans Rights Watch til AP. Tra andre fra forbundet er suspenderet, mens Fifa undersøger anklagerne. Det er teknisk direktør Wilner Etienne, Nela Joseph fra det nationale træningscenter, og træner Yvette Felix.

Alpint. Slalom-fænomenet Mikaela Shiffrin er for første gang i denne sæson til start i et World Cup-løb, når finske Levi lørdag og søndag er vært for to afdelinger i slalom. Hun var på grund af rygproblemer ikke med, da sæsonen startede 17. oktober i Sölden, men nu er amerikaneren klar igen. 25-årige Shiffrin er noteret for 66 World Cup-sejre heraf de 43 i slalom.

Fodbold. Sønderjyske har forlænget kontrakten med den 20-årige angriber Peter Christiansen, så den nu løber frem til sommeren 2024.

Fodbold. Under coronapandemien er det blevet tydeligt for alle, hvor tætpakket kampkalenderen er. Og for at spare spillerne med henblik på et bedre helbred og dermed længere holdbarhed, ser den internationale spillerfagforening Fifpro gerne, at der sættes loft over, hvor mange kampe en spiller må deltage i per sæson.

»Turneringsarrangørerne og klubberne bliver nødt til at gå i dialog om belastning af spillerne. En løsning kan være tvungne pauser eller et maksimalt antal kampe for spillerne«, siger Fifpro-generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann ifølge Ritzau til Reuters. Et maksimalt antal kampe per sæson kan være et sted i 50’erne, lyder det fra FifPro. I 2018/19-sæsonen deltog 53 spillere i mindst 60 betydende kampe på klub- og landsholdsniveau. Det viser tal fra Transfermarkt.

Fodbold. Borussia Dortmund har forlænget kontrakten med den amerikanske teenager Giovanni Reyna. Klubben meddeler fredag på sin hjemmeside, at man nu har papir på Reyna frem til sommeren 2025.

Fodbold. Malmö FF-træneren Jon Dahl Tomasson får tørt på og opfører sig ifølge klubbens 34-årige forsvarsspiller Rasmus Bengtsson respektløst. Rasmus Bengtsson var fast mand i sidste sæson, men har kun spillet ganske få minutter under den danske træner, der tiltrådte ved årsskiftet. »Når jeg snakker med Jon, og han er færdig med bortforklaringer og undskyldninger om, at jeg ikke er tilstrækkeligt fit, ikke i kampform eller ikke kan spille interne kampe, så siger han, at jeg træner godt og ser fin ud. Men hvorfor er jeg så 23.-mand i truppen uge ind og ud?«, siger Bengtsson i et interview med Aftonbladet, hvor han tilføjer: »Hvis klubben vil lave en foryngelseskur, så kunne de have sagt det til mig. Men de har været feje. Jeg er blevet behandlet som en rotte«. Bengtsson medgiver, at han og Jon Dahl Tomasson har været et skævt match. Mestertræner Tomasson tager, forklarer danskeren ifølge TT, kritikken med ro.

Fodbold. Det danske landsholds reservemålmand Frederik Rønnow kan se frem til endnu flere kampe for sin tyske klub Schalke 04, der har lejet den tidligere Brøndby-mand i Frankfurt. Schalke-træner Manuel Baum har ifølge den store Ruhr-avis WAZ nemlig lagt sig fast på, at det er Rønnow der skal være førstemålmand på Ralf Fährmanns bekostning.

Håndbold. Ligaklubben Bjerringbro-Silkeborg (BSH) kan trods aflysning af sidste sæsons slutspil fremvise et overskud i det forskudte regnskabsår 2019/20 på lige knap 393.000 kroner. Det skyldes velvillige sponsorer, sæsonkortholdere og støtte fra statens hjælpepakker, oplyser klubdirektør Jesper Schou ifølge Ritzau.

Fodbold. I England har man i de senere år debatteret flittigt omkring en mulig sammenhæng mellem demens og hovedstød, og i foråret blev det sågar forbudt at heade fra U12-rækkerne og ned. I kølvandet på 1966-verdensmesteren Nobby Stiles’ død er debatten kommet på banen igen. Stiles’ familie hævder, at den tidligere Manchester United-stjernes demens skyldes for mange hovedstød. Spillerfagforeningen PFA varsler nu endnu en undersøgelse omkring mulige hjerneskader forårsaget af hovedstød. Tiltaget finder ifølge BBC opbakning i Premier League. »Hvis man finder frem til, at ti hovedstød til træning kan være årsag til demens, så skal vi selvfølgelig få det stoppet«, siger West Ham-manager Slaven Bilic, der som tidligere forsvarsspiller gennem 13 sæsoner som professionel har headet en del bolde ud af forsvarszonen. Yderligere fire af Nobby Stiles holdkammerater fra 1966-triumfen har eller har haft demens.

Fodbold. Omar Elabdellaoui var ikke den eneste norske landsholdsspiller, der var smittet coronavirus, da de norske myndigheder nægtede landsholdsspillerne udrejse til Nations League-kampen i Rumænien. Det Norske Fodboldforbund oplyser, at Patrick Berg, Markus Henriksen, Joshua King og Marius Lode nu også har afleveret positive prøver efter at have været i nærkontakt med Omar Elabdellaoui. Norge onsdag spillede 1-1 i Østrig, var det med et nødlandshold bestående af spillere, der ikke var med til den oprindelige landsholdssamling.

Cykling. WorldTour-mandskabet NTT Pro Cycling fortsætter alligevel i 2021-sæsonen, men under et nyt navn. Holdet, som sagde farvel til teammanager Bjarne Riis tidligere i denne måned, har fået ny navnesponsor og hedder per 1. januar Qhubeka Assos.