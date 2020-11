Presset kampkalender afføder radikalt forslag

Fodbold. Under coronapandemien er det blevet tydeligt for alle, hvor tætpakket kampkalenderen er. Og for at spare spillerne med henblik på et bedre helbred og dermed længere holdbarhed, ser den internationale spillerfagforening Fifpro gerne, at der sættes loft over, hvor mange kampe en spiller må deltage i per sæson.

»Turneringsarrangørerne og klubberne bliver nødt til at gå i dialog om belastning af spillerne. En løsning kan være tvungne pauser eller et maksimalt antal kampe for spillerne«, siger Fifpro-generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann ifølge Ritzau til Reuters. Et maksimalt antal kampe per sæson kan være et sted i 50’erne, lyder det fra FifPro. I 2018/19-sæsonen deltog 53 spillere i mindst 60 betydende kampe på klub- og landsholdsniveau. Det viser tal fra Transfermarkt.

Fodbold. I England har man i de senere år debatteret flittigt omkring en mulig sammenhæng mellem demens og hovedstød, og i foråret blev det sågar forbudt at heade fra U12-rækkerne og ned. I kølvandet på 1966-verdensmesteren Nobby Stiles’ død er debatten kommet på banen igen. Stiles’ familie hævder, at den tidligere Manchester United-stjernes demens skyldes for mange hovedstød. Spillerfagforeningen PFA varsler nu endnu en undersøgelse omkring mulige hjerneskader forårsaget af hovedstød. Tiltaget finder ifølge BBC opbakning i Premier League. »Hvis man finder frem til, at ti hovedstød til træning kan være årsag til demens, så skal vi selvfølgelig få det stoppet«, siger West Ham-manager Slaven Bilic, der som tidligere forsvarsspiller gennem 13 sæsoner som professionel har headet en del bolde ud af forsvarszonen. Yderligere fire af Nobby Stiles holdkammerater fra 1966-triumfen har eller har haft demens.

Fodbold. Omar Elabdellaoui var ikke den eneste norske landsholdsspiller, der var smittet coronavirus, da de norske myndigheder nægtede landsholdsspillerne udrejse til Nations League-kampen i Rumænien. Det Norske Fodboldforbund oplyser, at Patrick Berg, Markus Henriksen og Marius Lode nu også har afleveret positive prøver efter at have været i nærkontakt med Omar Elabdellaoui. Norge onsdag spillede 1-1 i Østrig, var det med et nødlandshold bestående af spillere, der ikke var med til den oprindelige landsholdssamling.

Cykling. WorldTour-mandskabet NTT Pro Cycling fortsætter alligevel i 2021-sæsonen, men under et nyt navn. Holdet, som sagde farvel til teammanager Bjarne Riis tidligere i denne måned, har fået ny navnesponsor og hedder per 1. januar Qhubeka Assos.

Cykling. Den tidligere professionelle Lars Bak er tilbage i den sport, han ellers stoppede i sidste år. Den 40-årige skal i fremtiden agere i en nyoprettet rolle som sportslig leder for kvindeholdet hos norske Uno-X. Det siger han til TV2 Sport. Holdet er under opbygning og skal først køre løb fra 2022-sæsonen. »Jeg skal simpelthen ud og ansætte trænere, mekanikere, massører, sportsdirektører, buschauffører og hvad der ellers følger med på et professionelt cykelhold«, siger han.

Tennis. Spanske Rafael Nadal har slået den forsvarende mester ved ATP Finals i London, græske Stefanos Tsitsipas, 6-4, 4-6, 6-2 i gruppespillet. Dermed er den 34-årige Nadal videre til semifinalen mod russiske Daniil Medvedev. Dominic Thiem har allerede sikret sig en plads i lørdagens semifinaler, hvor modstanderen bliver Alexander Zverev og Novak Djokovic. Zverev og Djokovic mødes i dag.

Håndbold. Lemvig er nyt bundhold i mændenes bedste række. Det skete , da TMS Ringsted via sæsonens første sejr - 30-27 over Mors-Thy – efterlod jyderne alene på jumbopladsen. Ringsted har nu tre point, mens Lemvig-Thyborøn har to. Øvrige kampe: Århus vandt med 28-21 på hjemmebane over Skanderborg, mens TTH Holstebro slog Ribe-Esbjerg 30-24. Skjern tabte for tredje gang i træk, da det blev 22-26 mod Sønderjyske.