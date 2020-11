Manchester City er som det femte hold sikker på avancement i Champions League

Fodbold. Christian Eriksen rygtes til Real Madrid. Det skriver italienske og spanske medier, herunder Football Italia og AS. Det er ikke nogen hemmelighed, at den 28-årige fodboldspiller fra Middelfart har haft svært ved at leve op til forventningerne i Inter. Samlet set har Eriksen scoret fire mål i 33 kampe siden skiftet fra Tottenham i januar. Det har fået rygterne om et klubskifte til at brede sig som ringe i vandet. De spanske medier peger på en byttehandel mellem danskeren og Isco fra Real Madrid. Den spanske midtbanespillers agent har bekræftet, at Isco ønsker at prøve lykken i en anden liga. Men rygtet om en byttehandel med Eriksen giver Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, ikke meget for.

»Isco skal ikke overbevises om at blive. Han er Real Madrid-spiller, og han er her hos os. Jeg forholder mig ikke til en byttehandel med Eriksen«, siger Zidane ifølge Goal.

Tennis. Det er mest sandsynligt, at Australian Open bliver udskudt, siger Australiens sportsminister, Martin Pakula, til en række journalister i Melbourne. Ministeren regner med, at tennisturneringen bliver udskudt en uge eller to som følge af corona-pandemien. Men Martin Pakula understreger, at det dog ikke er den eneste mulighed.

»Som I ved, blev French Open forsinket med mange måneder, og Wimbledon blev slet ikke afviklet. Men jeg tror stadig, at det er mest sandsynligt, at det bliver en kortere snarere end en længere forsinkelse«, siger sportsministeren.

Fodbold. Pernille Haarder er blandt de 11 nominerede til titlen som verdens bedste kvindelige fodboldspiller. Det er Det Internationale fodboldforbund, Fifa, der står for uddelingen.

Fodbold. For første gang siden 2010 er Christian Eriksen ikke er nomineret til titlen som Årets Spiller i Danmark. Eriksen har vundet prisen fem gange, senest i 2018. I år er Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Højbjerg og Simon Kjær nomineret til at vinde prisen. Det er fodboldspillerne i de tre bedste rækker i Danmark samt de danske professionelle fodboldspillere i udlandet, der vælger årets mandlige fodboldspiller.