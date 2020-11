Yderligere to medaljetagere fra OL i 2012 er taget for doping

Olympisk. Yderligere to medaljetagere fra OL i 2012 er med 8 års forsinkelse blevet frataget deres medaljer, efter at være blevet afsløret som dopingsyndere i en ny test af deres prøver fra dengang. I alt tre rumænske vægtløftere er blevet diskvalificeret. Det koster Roxana Cocos sølvmedaljen i kvindernes 69 kg-klasse og Razvan Martin bliver frataget sin bronzemedalje i mændenes 69 kg-klasse. Gabriel Sincraians positive dopingprøve betyder udelukkelse for livstid, da det var hans tredje dopingforseelse. Med de 3 nye afsløringer er i alt 77 atleter fra legene i London blevet afsløret for brug af doping.

Golf. Emili Kristine Pedersen blev mødt af en nedslående besked, da hun efter sine to sejre i Saudi-Arabien i denne uge ankom til Spanien for at deltage i sæsonfinalen på Ladies European Tour, hvor hun allerede har sikret sig førstepladsen på sæsonranglisten. Den forventede bonus for den sejr på 125.000 euro er imidlertid blevet reduceret til 20.000 euro, altså en forskel på næsten 800.000 kr. Emily Kristine Pedersen siger til Golfbladet, at hun er »ærgerlig og overrasket« over den reducerede bonuspulje, som hun ikke kendte til, men LET oplyser til Golfbladet, at det blev meddelt spillerne i et nyhedsbrev i august.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

MMA. Mark O. Madsen sætter karrieren i kampsport i bero. Det sker efter, at Madsens hustru og promoter har fået konstateret sklerose. Den tidligere OL-medaljevinder i brydning var ellers blevet tilbudt en plads i Ultimate Fighting Championship (UFC) til januar, hvor den kendte og berygtede Conor McGregor optræder. Mark O. Madsen er gået benhårdt efter en plads blandt de bedste MMA-fightere, men det har han valgt at takke nej til.

»Vi har taget en fælles beslutning om, at jeg holder pause fra MMA. I første omgang skal vi sammen med læger finde ud af, hvordan sygdommen og symptomerne skal behandles«, siger Mark O. Madsen ifølge Ritzau.

Håndbold. I lørdags havde Lemvig-Thyborøn besøg af GOG. Emil Madsen fra GOG blev efterfølgende testet positiv for coronavirus. Nu er Mark Nikolajsen fra Lemvig-Thyborøn, som Emil Madsen var i nærkontakt med på banen, også testet positiv. Men på trods af nye smittetilfælde spiller Lemvig Thyborøn imod Kolding IF onsdag aften.

»Vi har gjort, hvad der står i vores magt for, at vi kunne få flyttet kampen. Vi kan ikke gøre mere. Begge klubber har været helt enige om, at kampen skulle flyttes, men det har Dansk Håndbold Forbund (DHF) sagt nej til«, siger Flemming Nielsen, der er direktør i Lemvig-Thyborøn Håndbold, til TV 2 SPORT.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Sofie Svava skriver kontrakt med de tyske mestre fra Wolfsburg efter halvandet år i svenske FC Rosengård. Sofie Svava er ifølge Aftonbladet blevet solgt for omkring 730.000 kroner.

Fodbold. Christian Eriksen rygtes til Real Madrid. Det skriver italienske og spanske medier, herunder Football Italia og AS. Det er ikke nogen hemmelighed, at den 28-årige fodboldspiller fra Middelfart har haft svært ved at leve op til forventningerne i Inter. Samlet set har Eriksen scoret fire mål i 33 kampe siden skiftet fra Tottenham i januar. Det har fået rygterne om et klubskifte til at brede sig som ringe i vandet. De spanske medier peger på en byttehandel mellem danskeren og Isco fra Real Madrid. Den spanske midtbanespillers agent har bekræftet, at Isco ønsker at prøve lykken i en anden liga. Men rygtet om en byttehandel med Eriksen giver Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, ikke meget for.

»Isco skal ikke overbevises om at blive. Han er Real Madrid-spiller, og han er her hos os. Jeg forholder mig ikke til en byttehandel med Eriksen«, siger Zidane ifølge Goal.