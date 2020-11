FCK scorer en sportsdirektør i AGF og en træner med fortid i Brøndby

Fodbold. Så har FC København fundet sidste brik i puslespillet efter Ståle Solbakkens fyring som manager i oktober. Mens Jess Thorup har overtaget cheftræneransvaret, så bliver det Peter ’PC’ Christiansen, der kommer til at fungere i sportsdirektørdelen. Peter ’PC’ Christiansen er hentet fra en tilsvarende stilling i AGF og er tillige tidligere FCK-spiller fra 1999 og seks år frem. Peter ’PC’ Christiansen siger til fck.dk, at han vil gå ydmygt til opgaven, der dog først begynder, når han har gjort sine opgaver i AGF færdige. »Professionelt og godt«, som han siger. »Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring at komme til en klub som FCK med den historie og de forventninger, der følger med«, siger den kommende FCK-sportsdirektør, der tiltræder senest i april 2021.

Også mentaltræneren Christian Engell er ny mand i FC København og skal stå for det sportspsykologiske arbejde i klubben. De seneste seks år har han været tilknyttet Brøndby IF, hvor han for nylig opsagde sin stilling.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand har i sin første halve sæson som landstræner ført sit hold længere frem på Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) officielle rangliste.





Fodbold Fifa-ranglisten 1 Belgien 1.780

Belgien 1.780 2 Frankrig 1.755

Frankrig 1.755 3 Brasilien 1.743

Brasilien 1.743 4 England 1.670

England 1.670 5 Portugal 1.662

Portugal 1.662 6 Spanien 1.645

Spanien 1.645 7 Argentina 1.642

Argentina 1.642 8 Uruguay 1.639

Uruguay 1.639 9 Mexico 1.632

Mexico 1.632 10 Italien 1.625

Italien 1.625 11 Kroatien 1.617

Kroatien 1.617 12 Danmark 1614

Danmark 1614 13 Tyskland 1.610

Tyskland 1.610 14 Holland 1609

Holland 1609 15 Colombia 1.601 Vis mere

Her indledte landsholdet 2020 som nummer 16, men er nu nummer 12 og nummer 8 blandt de europæiske hold. Det var kun Belgien, der formåede at besejre Danmark i 2020. Det skete i begge opgør i Nations League. Til gengæld blev det til to danske sejre over Island, en sejr og en uafgjort i opgørene mod England og testsejre over Færøerne og Sverige.

Fodbold. Med en dansk ranglisteplacering som nummer 12 er landsholdet seedet i øverste lag til den kommende VM-kvalifikation. Der trækkes lod til de ti europæiske grupper 7. december.

Lag 1: Belgien, Frankrig, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Danmark, Tyskland, Holland.

Lag 2: Schweiz, Wales, Polen, Sverige, Østrig, Ukraine, Serbien, Tyrkiet, Slovakiet, Rumænien.

Lag 3: Rusland, Ungarn, Irland, Tjekkiet, Norge, Nordirland, Island, Skotland, Grækenland, Finland.

Lag 4: Bosnien, Slovenien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Hviderusland, Georgien, Luxembourg.

Lag 5: Armenien, Cypern, Færøerne, Aserbaidsjan, Estland, Kosovo, Kasakhstan, Litauen, Letland, Andorra.

Lag 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.





Flere nyheder under tv-oversigten

Dagens begivenheder og sport i tv Fredag 27. november TV3 Sport

12.00/16.00 Formel 1: GP Bahrain, træning

19.00 Fodbold: Randers FC-OB TV3 Max

18.30 Basketball: Litauen-Danmark (m)

20.30 Fodbold: Wolfsburg-Bremen Xee

21.00 Fodbold: Crystal Palace-Newcastle Eurosport 2

14.30 Golf: European Tour (k) TV2 Sport

19.30 Ishokcey: Esbjerg-Sønderjyske TV2 Sport X

21.00 Fodbold: Valladolid-Levante Dagens tv-tip

Randers FC kravlede mandag forbi FC København i superligatabellen og kan med gevinst i aften på hjemmebane mod ustabile OB avancere yderligere i den bedste danske fodboldrække.

Der er kickoff på TV3 Sport kl. 19.

Tv. Vinter-OL i Beijing i 2022 og OL i Paris i 2024 kan i Danmark ses på tre tv-stationer: DR og Discovery samt hos TV2, der fra 2022 vender tilbage til den olympiske tv-familie. »TV2’s dækning af de kommende Olympiske Lege bliver den mest intensive nogensinde for de danske seere og streamere«, siger TV2’s sportschef, Frederik Lauesen.

Fodbold. Diego Maradona, der døde onsdag, er torsdag blevet stedt til hvile ved en privat begravelse. Det skriver Ritzau med nyhedsbureauet AP som kilde. Kun lidt over 20 mennesker fra den nærmeste familie var til stede. Tidligere torsdag havde titusindvis af mennesker passeret folke- og fodboldhelten Maradonas kiste ved præsidentpaladset i hovedstaden Buenos Aires. »Diego er ikke død, Diego lever i folket«, var et af de råb, der blev gentaget taktfast fra tilskuere da kisten blev transporteret fra præsidentpaladset til kirkegården, hvor 1986-verdensmesteren fik plads ved siden af sine forældre. Diego Maradona blev 60 år.

Håndbold. Odense bliver vært for finalestævnet i kvindernes pokalturnering, Santander Final 4. Det oplyser Divisionsforeningen Håndbold. Stævnet har deltagelse af Odense Håndbold, København Håndbold, Nykøbing Falster Håndboldklub og Herning–Ikast Håndbold og afvikles 5. og 6. juni 2021.

Cykling. Annika Langvad og Michael Valgren er blevet tildelt et wildcard af Den Internationale Cykelunion (ICU), så de kan deltage i VM i e-cykling. Det oplyser Danmarks Cykle Union. Deltagerne skal 9. december konkurrere på en 50 kilometer lang rute. I Danmark samles rytterne i Grøndal MultiCenter i København, hvor de bliver sendt afsted på den virtuelle rute.

Cykling. Michael Carbel indstiller karrieren som bare 25-årig. Det siger han til TV2. Carbel har i 2020 kørt for NNT-holdet, men har ikke fået kontrakten forlænget. En meddelelse han fik over telefonen, forklarer Carbel.

Fodbold. FC Midtjylland bekræfter, at klubbens hjemmekamp i Champions League 9. december mod Liverpool helt efter planen vil blive afviklet på MCH Arena. »De engelske myndigheder lempede i går aftes rejserestriktionerne rettet mod Danmark, således elitesportsudøvere fritages fra karantæne ved indrejse fra Danmark, og der er dermed ikke længere usikkerhed forbundet med afviklingen«, skriver FCM, der ellers havde udarbejdet en nødplan for opgøret, der alternativt kunne have ført til kampafvikling i Dortmund i Tyskland.

Kåring. Team Danmark og Salling Groups står bag den årlige såkaldte Trænerpris, der skal uddeles ved DR-showet Sport 2020 2. januar. Landstræner i kajak, Mette Barfod, cheflandstræner i badminton, Kenneth Jonassen, og cheflandstræner i landevejscykling, Anders Lund er nomineret til prisen. Det er sportschefer i Team Danmark-støttede forbund, elite- og verdensklasseatleter samt Team Danmarks medarbejdere, der har mulighed for at indstille kandidater. Vinderen udpeges af en komite med fem medlemmer, herunder Lars Krarup, formand for Team Danmark og administrerende direktør Lone Hansen.

Fodbold. Diego Maradona blev i stor stil hyldet, da klubben han repræsenterede fra 1984-1991, Napoli, besejrede Rijeka med 2-0 i Europa League. Før kampen trådte Napoli-spillerne ud på græsset iført Maradonas gamle trøjenummer for at ære ham. Hjemmebanen San Paolo var pyntet op med store bannere, spillertrøjer og flag til minde om klubbens tidligere nummer 10.

Håndbold. Målmand Niklas Landin var banens bedste, men selv 15 store redninger i THW Kiel-målet kunne ikke forhindre et Kiel-nederlag i Champions League til Barcelona. Katalanerne sejrede i egen hule 29-25 (13-12).

Fodbold. Efter 4. spillerunde i Europa League er spændingen intakt i stort set samtlige 12 grupper. Kun 4 af 48 hold er således allerede videre til 1/16-finalerne i det tidlige forår 2021. Det er Roma og Arsenal samt de to danskerklubber Leicester (Kasper Schmeichel) og Hoffenheim (Robert Skov og Jacob Bruun Larsen). Resultater og stillinger i Europa League

Håndbold. De danske kvinder har lidt at arbejde med forud for EM-slutrunden på hjemmebane fra torsdag i næste uge. I Vejle tabte Danmark i den sidste EM-test med 26-29 (14-17) til Norge efter at have været foran med cirka 12 minutter tilbage af kampen. »Med lidt mere koldblodighed havde vi også vundet den her kamp«, siger Jesper Jensen til TV2 Sport efter torsdagens nederlag.