VAR driller Liverpool, der mister sejren i overtiden

Fodbold. Mohamed Salah og Sadio Mané fik scoringer underkendt for offside efter VAR-kendelser, Brighton brændte et straffespark ved stillingen 0-0, men fik alligevel udlignet til resultatet 1-1 i overtiden på endnu et straffespark, da endnu en VAR-kendelse gik Liverpool imod. Neco Williams spændte ben for Aaron Connolly til det første straffespark, som Neal Laupay sparkede forbi mål. Diogo Jota bragte Liverpool foran med en flad afslutning fra kanten af straffesparksfeltet, hvorefter Jörgen Klopp valgte at udskifte Salah, der med en sur mine tog plads på tribunen. Derfra kunne egypteren se Andy Robertson sparke Danny Welbeck over foden, hvilket efter et langvarigt VAR-tjek udløste et straffespark, som Pascal Gross omsatte til udligningen.

Golf. Det gik noget op og ned for Joachim B. Hansen i tredje runde af Alfred Dunhill Championship, hvor han i den sydafrikanske varme på over 30 grader formåede at lave en ’snemand’ - som er golfslang for en 8’er. Joachim B. Hansen startede runder 3 slag efter polakken Adrian Meronk, men efter en flyvende start med tre birdies var danskeren alene i front med et forspring på 2 slag. Den føring fortonede sig på 11. hul, da Joachim B. Hansen måtte ind i en busk for at finde sin bold og endte med at lave en fordobbelt bogey. Inden finalerunden er Joachim B. Hansen på en delt 6.-plads og 5 slag efter Meronk, der kan blive alle tiders første polske vinder på European Tour.